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 Россия нарушает права человека на своей территории, а также в Сирии и Украине, - Госдепартамент США

В России имеются существенные проблемы с соблюдением прав человека, часть нарушений касается не только внутрироссийских дел, а Сирии и Украины.

Об этом говорится в опубликованном в среду докладе Госдепартамента США о ситуации с правами человека в мире, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Инетрфакс-Украина.

В секции доклада за 2019 год, посвященной России, отмечается, что РФ нарушает права человека в Сирии во время военных операций по поддержке сирийских правительственных сил. "Согласно данным гуманитарных организаций, российские военные участвовали в таких операциях, как бомбардировки городских районов, в ходе которых удары преднамеренно наносились по гражданской инфраструктуре", - говорится в докладе.

В госдепартаменте заявляют и о спровоцированных РФ проблемах на востоке Украины. Авторы доклада отмечают, что авторитетные наблюдатели обвиняют "силы, находящиеся под руководством России", в тысячах смертей и ранений среди мирных жителей на Донбассе. Кроме того, указывается в докладе, Россия проводит "политически мотивированные аресты, задержания и судебные разбирательства в отношении граждан Украины".

В докладе говорится и о том, что на ситуацию с правами человека негативно повлияли "целенаправленная аннексия и оккупация Крымского полуострова, принадлежащего Украине". По данным авторов, российское руководство "продолжает вооружать, обучать силы на востоке Украины и сражаться с ними на одной стороне".

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Раскритиковали в госдепартаменте и ситуацию с правами человека в самой России. Власти России, отмечают авторы доклада, в 2019 году "продолжили ограничивать свободу прессы и СМИ".

"Более 80% СМИ страны финансировались правительством или проправительственными силами", а "большинством остальных изданий" владеют "дружественные руководству олигархи". "В регионах губернаторы контролируют региональные СМИ посредством финансирования либо напрямую, либо через аффилированные структуры", - отмечается в документе.

Авторы доклада отмечают, что в прошлом году в РФ "журналисты по-прежнему подвергались аресту, тюремному заключению физическому насилию, преследованиям и запугиванию в связи с их профессиональной деятельностью". "Несмотря на то, что конституция обеспечивает свободу слова, в том числе для прессы, правительство ограничивало это право все сильнее", - говорится в докладе. В нем отмечается, что правительство приняло несколько новых законов, ограничивающих свободу слова и прессы, в частности, в онлайн-пространстве.

Также читайте: Госдеп США осудил агрессию РФ на Донбассе и поддержал стремление Украины к миру

Источник: https://censor.net.ua/n3180818
 
   
 Топ комментарии
 
Ну так признайте их государством-террористом!
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знову цей держдеп ляпає язиком казна що
расіся не порушує права людини
вона навіть не знає, що то таке
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"«Алиса» - виртуальный голосовой помощник, созданный компанией «Яндекс». Распознает естественную речь, имитирует живой диалог, даёт ответы на вопросы пользователя и, благодаря запрограммированным навыкам, решает прикладные задачи. «Алиса» работает на смартфонах, в автомобилях и в Яндекс.Станции. По данным «Яндекса», ежедневная аудитория голосового помощника «Алисы» составляет 8 млн пользователей, а месячная аудитория «Алисы» по состоянию на декабрь 2019 года составила 45 млн человек."
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И правильно делает. Это в её нацинтересах.
А когда Украина начнёт нарушать права козломордых у себя на территории? С 2014-го года такого не замечено...
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Ну так признайте их государством-террористом!
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знову цей держдеп ляпає язиком казна що
расіся не порушує права людини
вона навіть не знає, що то таке
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********* вернулась во времена диктатуры и совка. Так что ей ваша критика как то по барабану. Нужно применять уже другое воздействие
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как можно нарушать права человека на своей территории, если там нет людей?
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ОК. ОК. ОК. мы снова готовы принять, в рамках будапештского, порцию ракет, на одних напишите: "глубокая обеспокоенность", а на других "особая озабоченность" Россия нарушает права человека на своей территории, а также в Сирии и Украине, - Госдепартамент США - Цензор.НЕТ 3256
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И ей за все злодеяния абсолютно ничего не будет!
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США прирівняли агресію параші в Сирії до агресії в Україні. Тепер треба для підтвердження послати в Чорне море свого есмінця з крилатими ракетами нехай наробить дірок в капонірах військового аеродрому в Ростові на Дону
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А Зелена Влада каже що конфлікт в Україні внутрішній, з чого витікає що Росія тут не при чому. Кому б ото я більше повірив?
🤔
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