 Основные требования для вступления в НАТО для Украины - проведение реформ, - глава делегации в ПАСЕ Альянса, "слуга народа" Чернев в ответ на заявления Сивохо

Об этом глава украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО, депутат от партии "Слуга народа" Егор Чернев написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Иногда лучше просто не комментировать, чтобы не повторять российский нарратив. Во-первых, у нас не "внутренний конфликт", а война. Война с РФ, если кто-то до сих пор не знает. Во-вторых, ни в одном официальном документе Альянса речь не идет о том, что страна не может стать членом НАТО из-за военных действий на собственной территории. Этот миф разгоняет РФ. Основные требования к нам для вступления - реформы, реформы и еще раз реформы. Наш курс на НАТО неизменен", - отметил он.
Напомним, советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.
@InfoResist
· 8 ч
Новый министр обороны уволил связущее звено ВМС с НАТО и США https://inforesist.org/novyj-ministr-oborony-uvolil-svyazushhee-zveno-vms-s-nato-i-ssha/
Serendipity.ua
@Blonde75819970
Таран уже таранит курс Украины в НАТО?! Что же такое творится вообще??? Почему ВСУ не протестует? Военным надо понять,что у нас два фронта и два врага- русня и власть! И воевать и внутри страны и защищать внешние границы! Причем одновременно!
Он будет называться "О народовластии". Суть законопроекта, описанная в программе, следующая: закрепление механизма, по которому "народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии".
И де, и шо, и як?
Так і з Єрмаком, який є сином кадрового офіцера КДБ чи то ГРУ. Його батько багато років під час Афганської війни був радником посольства в Кабулі. А яблуко від яблуні не далеко падає. Тим більше, що його бізнес партнер - російський олігарх наближений до Путіна. Очевидно, що це батько по своїх старих КГБістських каналах вивів синка на контакти в кремлі.