 Основные требования для вступления в НАТО для Украины - проведение реформ, - глава делегации в ПАСЕ Альянса, "слуга народа" Чернев в ответ на заявления Сивохо

Об этом глава украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО, депутат от партии "Слуга народа" Егор Чернев написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Иногда лучше просто не комментировать, чтобы не повторять российский нарратив. Во-первых, у нас не "внутренний конфликт", а война. Война с РФ, если кто-то до сих пор не знает. Во-вторых, ни в одном официальном документе Альянса речь не идет о том, что страна не может стать членом НАТО из-за военных действий на собственной территории. Этот миф разгоняет РФ. Основные требования к нам для вступления - реформы, реформы и еще раз реформы. Наш курс на НАТО неизменен", - отметил он.

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Напомним, советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.

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