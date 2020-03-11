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 Политика Украины
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Все про:НАТО (6691) членство в НАТО (370) Чернев (11) Сивохо (23)

 Основные требования для вступления в НАТО для Украины - проведение реформ, - глава делегации в ПАСЕ Альянса, "слуга народа" Чернев в ответ на заявления Сивохо

Повторенный советником главы СНБО Сергеем Сивохо миф о том, что страна не может стать членом НАТО из-за военных действий на ее территории - миф, который разгоняет РФ.

Об этом глава украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО, депутат от партии "Слуга народа" Егор Чернев написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Иногда лучше просто не комментировать, чтобы не повторять российский нарратив. Во-первых, у нас не "внутренний конфликт", а война. Война с РФ, если кто-то до сих пор не знает. Во-вторых, ни в одном официальном документе Альянса речь не идет о том, что страна не может стать членом НАТО из-за военных действий на собственной территории. Этот миф разгоняет РФ. Основные требования к нам для вступления - реформы, реформы и еще раз реформы. Наш курс на НАТО неизменен", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В НАТО нас не возьмут, пока вместо реформ у нас предательская болтовня о "внутренних конфликтах", - Бутусов о словах Сивохо

Основные требования для вступления в НАТО для Украины - проведение реформ, - глава делегации в ПАСЕ Альянса, слуга народа Чернев в ответ на заявления Сивохо 01

Напомним, советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют. 

Также читайте: "Вступление Украины в НАТО возможно даже с временно оккупированными территориями", - Кулеба

Источник: https://censor.net.ua/n3180816
 
   
 Топ комментарии
 
си Воху судить надо,это сепар,такие по ту сторону по нам стреляют.
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Нашли кого слушать! Сивохо тупорылый клоун-говноед! из 80-х
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InfoResist

@InfoResist

· 8 ч

Новый министр обороны уволил связущее звено ВМС с НАТО и США https://inforesist.org/novyj-ministr-oborony-uvolil-svyazushhee-zveno-vms-s-nato-i-ssha/




Serendipity.ua

@Blonde75819970

Таран уже таранит курс Украины в НАТО?! Что же такое творится вообще??? Почему ВСУ не протестует? Военным надо понять,что у нас два фронта и два врага- русня и власть! И воевать и внутри страны и защищать внешние границы! Причем одновременно!
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Чем там зелениский и шмигаль занимаются - евро повышается. Спасайте экономику, уроды!!!
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Чтобы спасти экономику надо перевешать олигархов - паразитов на теле народа Украины.
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Если верить журналу Форбс Зеленский олиганх. Он сам себя провесит?
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Наше правительство уже месяц как гривну печатает.
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евро и к доллару поднялся за пару недель с 1.07 до 1.15
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си Воху судить надо,это сепар,такие по ту сторону по нам стреляют.
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Нашли кого слушать! Сивохо тупорылый клоун-говноед! из 80-х
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Але він радник секретаря Ради Національної Безпеки і Оборони і те що він з перепою варнякає - це дуже серйозні речі, бо це говорить про те що на РНБО таку тему обговорюють.
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InfoResist

@InfoResist

· 8 ч

Новый министр обороны уволил связущее звено ВМС с НАТО и США https://inforesist.org/novyj-ministr-oborony-uvolil-svyazushhee-zveno-vms-s-nato-i-ssha/




Serendipity.ua

@Blonde75819970

Таран уже таранит курс Украины в НАТО?! Что же такое творится вообще??? Почему ВСУ не протестует? Военным надо понять,что у нас два фронта и два врага- русня и власть! И воевать и внутри страны и защищать внешние границы! Причем одновременно!
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Ппц. Не даром, значит, его в госизмене подозревали...
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Все вірно пишете. Але необхідно зрозуміти: Армія не є устаткована структура. Генералітет і штабні полковники совдепівського виховання досі не розуміють за що воюють патріоти України (в кращому випадку вони сумлінно виконують свої обов'язки); Армія - зріз суспільства з притаманним суспільству ватоголовістю (бо, по-перше, дивляться теж саме гівноТВ, по-доуге, має такий же освітньо-культурний рівень, як і середній ЗЕвиборець). Не хочу образити свідомих українців в ЗСУ (сподіваюсь, що сам до них належу), але таких в ЗСУ, в найкращому розрахунку не більше третини. Сам дуже чекаю народження військового керманича рівня Махно, Савона, Болбочана, Сірка, Мазепи, але совок вдало зробив свою справу, а саме - витравив волю бути ініціативним і брати на себе відповідальність. Тому і герої сьогодні це напіваморфний, але найкращій з присутніх, Петро, який усвідомлюючи всю небезпеку, здав Україну на поталу мордорським лялькам-ЗЕклоунам.
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Хто б там не вибачався, але поки за висловлювання сИвох не почнуть позбавляти посад, нічого не зміниться.
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Шесть лет уже прошло, откуда у рукожопых реформы.
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Фигня все это, и реформы и конфликт, Украину примут тогда когда это буде выгодно стратегически.
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Поприкольщики, кого ви привели до влади?
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та бачимо ті грандіозні рехворми: повернути ригам годівниці, дати воду на Крим, здати сіру зону окупантам... що там ще?
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Советник главы РНБО и советник советника главы РНБО Основные требования для вступления в НАТО для Украины - проведение реформ, - глава делегации в ПАСЕ Альянса, "слуга народа" Чернев в ответ на заявления Сивохо - Цензор.НЕТ 314
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Президент теперь должен или удалить Сивоху из СНБО или заявить об отказе Украины от курса на ЕС и НАТО. Ну и, конечно, от безвиза.
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Пусть хотя бы закроет ему рот пиццой. ему лучше жевать чем говорить.
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На слова сивох следует отвечать чайником по харе
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А это первый законопроект обещанный зеленским всей Украине перед выборами
Он будет называться "О народовластии". Суть законопроекта, описанная в программе, следующая: закрепление механизма, по которому "народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии".
И де, и шо, и як?
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Писей по губам поводили и хватит с «нарида» развлечений.
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Зейла призначив Тарана міністром оборони, щоб він саботував рух України в НАТО. Тому одні клоуни будуть казати, що Україна не йде в НАТО, а інші клоуни будуть казати, що курс на НАТО незмінний. А в результаті не буде ніяких реформ для досягнення стандартів НАТО. Цей міністр, 65-річний старпер служив ще в армії ссср, де комуністична пропаганда вбивала в голови, що НАТО це агресивний блок. Старий маразматик не в стані змінити погляди. Горбатого тільки могила виправить.

Так і з Єрмаком, який є сином кадрового офіцера КДБ чи то ГРУ. Його батько багато років під час Афганської війни був радником посольства в Кабулі. А яблуко від яблуні не далеко падає. Тим більше, що його бізнес партнер - російський олігарх наближений до Путіна. Очевидно, що це батько по своїх старих КГБістських каналах вивів синка на контакти в кремлі.
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Если после этих слов говнокомандывающий не выкинет это жирное чмо из рнбо то он превратится в дважды говнокомандывающего
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