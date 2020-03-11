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Все про:Иран (919) Шевченко Андрей посол (176) МАУ (177)

 Иран согласился передать Киеву черные ящики с лайнера МАУ, сбитого в Тегеране, с последующей их передачей Франции, - посол в Канаде Шевченко

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко заявил о том, что официальные представители Ирана согласились передать черные ящики с лайнера МАУ, сбитого в Тегеране, с последующей их передачей Франции

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Шевченко отметил: "Важный результат по  PS752. Представитель Ирана Фархад Парвареш на сессии Совета ИКАО в Монреале: Иран соглашается направить "черные ящики" в Украину с последующей передачей Франции в случае, если понадобится дополнительная экспертиза".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украину приедет делегация из Ирана по расследованию катастрофы украинского самолета, - Пристайко

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Источник: https://censor.net.ua/n3180813
 
 
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Согласился после того как козломордые там все подчистили
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Плюсую. Только хотел написать, что читать там уже наверняка нечего.
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поколупались...попортили...еще и вирусом наплевали)))) - а теперь нате...заберите...
чего ж так долго мурыжили? подозрительно...
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Согласился после того как козломордые там все подчистили
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Плюсую. Только хотел написать, что читать там уже наверняка нечего.
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А каким боком тут Франция? Самолет украинский, изготовлен американской корпорацией. сбит кацапской ракетой над территорией Ирана. При чем тут Франция?
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макаронистая власть расшифрует правильно, эх ей бы по боингу на Донбасе поручили-бы!
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поколупались...попортили...еще и вирусом наплевали)))) - а теперь нате...заберите...
чего ж так долго мурыжили? подозрительно...
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Усі хто писатимуть свинособачою я ставитиму СПАМ! Бувайте Рошеновівці і Юлевівці і Зелевівці і Ахметовівці

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Либо здесь какая-то зрада, либо это личная заслуга Парашенки.
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Согласились после того как там кацапня порылась...
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Помнится, порохоботы исходили на лайно, хотели чуть ли не войну объявить Ирану. А оказалось, Зеленский все сделал правильно
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