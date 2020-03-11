 Иран согласился передать Киеву черные ящики с лайнера МАУ, сбитого в Тегеране, с последующей их передачей Франции, - посол в Канаде Шевченко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Шевченко отметил: "Важный результат по PS752. Представитель Ирана Фархад Парвареш на сессии Совета ИКАО в Монреале: Иран соглашается направить "черные ящики" в Украину с последующей передачей Франции в случае, если понадобится дополнительная экспертиза".

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.