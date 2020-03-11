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 Конференцию в США о ведении бизнеса во время коронавируса отменили из-за коронавируса

Совет по международным отношениям отменил круглый стол под названием "Ведение бизнеса под влиянием коронавируса", запланированный на пятницу в Нью-Йорке из-за распространения самой эпидемии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Совет также отменил другие личные конференции, которые были запланированы на период с 11 марта по 3 апреля, включая круглые столы в Нью-Йорке и Вашингтоне и национальные мероприятия в США.

Отменился также ежегодный салон в Нью-Йорке. Его хотят перенести на конец августа.

В город направят нацгвардию для того, чтобы помочь закрыть общественные места для замедления распространения вспышки.

По данным издания, в США из-за коронавируса уже отменили более 50 крупных мероприятий с предполагаемой посещаемостью почти 1 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ признала распространение нового коронавируса пандемией, - Гебрейесус

Источник: https://censor.net.ua/n3180811
 
 
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