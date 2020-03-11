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 ВОЗ признала распространение нового коронавируса пандемией, - Гебрейесус

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) круглосуточно оценивает распространение COVID-19.

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter организации.

"ВОЗ круглосуточно оценивает эту вспышку, и мы глубоко обеспокоены как тревожными уровнями распространения и серьезности, так и тревожными уровнями бездействия. Поэтому мы приняли решение, что COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию", - говорится в публикации.

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ВОЗ признала распространение нового коронавируса пандемией, - Гебрейесус 01

При этом Гебрейесус подчеркнул, что объявление пандемии не меняет "оценки угрозы нового коронавируса, того, что делает ВОЗ и того, что должны делать страны".

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Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

10 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что распространение коронавирусаиз Китая дает основания говорить об угрозе пандемии.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180804
 
 
 Топ комментарии
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Там ваще епанутыя-сухой закон их и гробит!
Бывал...
😁
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а! это в Иране граждане стали дезинфицироваться водкой от короны? Спасибо за уточнение...
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Странная у вас логика, а в магазе кроме водки и взять то нечего конечно.))
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Водка может и не лечит, но помогает скоротать время в самоизоляции .
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Водка продукт ректификации(с чего угодно-с нефти, например).. Самогон-диссциляции(виски)-натюрпрокукт..😁
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ДА не нада!
Англичане завоевали Индию при помощи пороха и виски(самогон) даже детям своим давали разбавленное..
Бував там разів зо три в 80-ті-підтвержую!
Зарази- ититькалатить!
😁
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Ага. Беги. Как раз все такие сейчас в магаз побежали чтобы вирус не подхватить или уже полечить
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а чтоб в очереди не стоять нужно кашлянуть и тебя пропустят без очереди
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одновременно с принятием карантина...



Hellis

ВСЕ. Ничего от США и НАТО Украине уже не нужно. Ответственный за евроинтеграцию и получению военной помощи уволен. Поставки автоматически останавливаются

MIL.IN.UA

Після новини про українські "Айленди", не сильно позитивна - відповідального за їх отримання, було звільнено з займаної посади новим Міністром оборони України
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Мы констатировали:- ТУТ БЫЛ СЛОН, когда он уже вышел из посудной лавки.
Мы признали пандемию, когда тысячи заболели и другие заболевают по принципу геометрической прогрессии...
За что вам зарплату платят?!
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посмотрите на фамилию эфиопа и сделайте выводы.
Это все фейк раздутый СМИ, чтобы ограбить людей и под шконку загнать.
В коронованые записывают гриппозных и пневмонию, колличество которые типичное для этого времени года.
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Мало того, смертность от атипичной пневмониии, которая уже "гуляет" Украиной и передаваемой от человека к человеку, в три раза выше, чем у этого "короно-вируса.
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в чём же грабёж если авиакомпании и все остальные потеряли миллиарды из-за этой пандемии
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Рукопожатие - важнейший элемент невербальной коммуникации . Теперь это опасно .
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ВОЗ признала распространение нового коронавируса пандемией, - Гебрейесус - Цензор.НЕТ 8895
Киев, проследите, отменят или нет это мероприятие/ВОЗ признала распространение нового коронавируса пандемией, - Гебрейесус - Цензор.НЕТ 8835
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а провести в ВР пригласив и министров с Зе...
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Так что там ватный ******* Комаровский говорил про короновирус?!Не страшнее обычного сезонного гриппа?!
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Він вже преобувся і розвернувся на 180%. Тепер розказує, як все погано і наскільки це все небезпечно.
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Короновірус в тяжкій формі руйнує імунітет людини. Японці пробують ліки від СНІД-у.

Ось це вжде справді насторожує
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Раніше вважав самою непотрібною організацією ООН...
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и какие меры в связи этим планируются интересно
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