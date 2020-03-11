 ВОЗ признала распространение нового коронавируса пандемией, - Гебрейесус

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter организации.

"ВОЗ круглосуточно оценивает эту вспышку, и мы глубоко обеспокоены как тревожными уровнями распространения и серьезности, так и тревожными уровнями бездействия. Поэтому мы приняли решение, что COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию", - говорится в публикации.

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При этом Гебрейесус подчеркнул, что объявление пандемии не меняет "оценки угрозы нового коронавируса, того, что делает ВОЗ и того, что должны делать страны".

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Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

10 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что распространение коронавирусаиз Китая дает основания говорить об угрозе пандемии.

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