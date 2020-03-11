 ВОЗ признала распространение нового коронавируса пандемией, - Гебрейесус

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter организации.
"ВОЗ круглосуточно оценивает эту вспышку, и мы глубоко обеспокоены как тревожными уровнями распространения и серьезности, так и тревожными уровнями бездействия. Поэтому мы приняли решение, что COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию", - говорится в публикации.
При этом Гебрейесус подчеркнул, что объявление пандемии не меняет "оценки угрозы нового коронавируса, того, что делает ВОЗ и того, что должны делать страны".
Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.
Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.
10 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что распространение коронавирусаиз Китая дает основания говорить об угрозе пандемии.
В Индии это знают точно...
Бывал...
😁
Англичане завоевали Индию при помощи пороха и виски(самогон) даже детям своим давали разбавленное..
Бував там разів зо три в 80-ті-підтвержую!
Зарази- ититькалатить!
😁
Hellis
ВСЕ. Ничего от США и НАТО Украине уже не нужно. Ответственный за евроинтеграцию и получению военной помощи уволен. Поставки автоматически останавливаются
MIL.IN.UA
Після новини про українські "Айленди", не сильно позитивна - відповідального за їх отримання, було звільнено з займаної посади новим Міністром оборони України
Мы признали пандемию, когда тысячи заболели и другие заболевают по принципу геометрической прогрессии...
За что вам зарплату платят?!
Это все фейк раздутый СМИ, чтобы ограбить людей и под шконку загнать.
В коронованые записывают гриппозных и пневмонию, колличество которые типичное для этого времени года.
Киев, проследите, отменят или нет это мероприятие/
дохтур ваты и должен быть таким тупым...
Ось це вжде справді насторожує