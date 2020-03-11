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 Общество
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 Завтра во Львове вводится карантин. Мы готовы к наихудшему, - заместитель мэра Кираль

Львовский городской совет завтра вводит ограничительные меры в целях недопустить распространение коронавируса

Как сказал в комментарии Цензор.НЕТ заместитель мэра города Сергей Кираль, такое решение было принято на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством  Андрея Садового.

"Было принято решение о введении карантина, начиная с завтрашнего дня до 3 апреля, - сообщил заместитель мэра. - Это решение в духе сегодняшнего решения Кабинета министров. Ограничиваются все массовые мероприятия обучение в школах и детских садиках.

До этого город несколько недель, не дожидаясь решения правительства, проводило разъяснительную работу. Внедрял средства для гигиены рук и запретил использовать сушки для рук, которые способствуют распространению вирусных инфекций. Это касалось всех коммунальных предприятий, больниц, театров и других учреждений".

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Кираль уверил, что по медицинской части были внедрены все необходимые меры для подготовки мест на случай необходимости.

"Пока во Львове не обнаружены случаи заболевания, надеюсь, так оно и будет. Но город готов к самому худшему. Мы обеспокоены, что до сих пор, вопреки обещаниям правительства мы не получили тест-системы. К нам они пока не доехали. Эти тест-системы позволяют определять на протяжении нескольких часом инфицирование коронавирусом. До сих пор нам приходилось пересылать пробы на анализ в Киев и ждать несколько дней результатов", - отметил он.

Также Кираль призвал поддержать предпринимателей-налогоплательщиков, на которых карантин будет иметь негативное влияние.

Напомним, 11 марта Кабинет министров объявил о введении ограничительных мер в связи с распространением в мире коронавируса, чтобы не повторять ошибок других стран, где уже распространился этот вирус.

Источник: https://censor.net.ua/n3180801
 
 
 Топ комментарии
 
Батькам також на роботу не виходити?
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Школи, садки позачиняють..
А дітей куди дівати ?
Нехай по вулицях гуляють ?
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Школи, садки позачиняють..
А дітей куди дівати ?
Нехай по вулицях гуляють ?
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Вони що сироти? В дітей є батьки, якщо ви не в курсі
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может ты ещё в курсе, что некоторые на работу ходЮт?
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хм.. тобто проблема змусити дітей шкільного віку залишитися вдома? дивні з вас батьки Завтра во Львове вводится карантин. Мы готовы к наихудшему, - заместитель мэра Кираль - Цензор.НЕТ 9008
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садочки - це проблема.. але майже в кожного є дідусь і бабуся.. як мінімум Завтра у Львові вводиться карантин. Ми готові до найгіршого, - заступник мера Кіраль - Цензор.НЕТ 115
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якщо тато йолоп, йому поради не допоможуть
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на вулиці значно менші шанси підхопити цю заразу, ніж в закритому приміщенні
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Ой да ладно, там все равно весенние каникулы через неделю, куда-то же они девают детей в этот период.
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не обязательно. обыкновенная тяга чиновников к перестраховке.
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у них тяга только к наживе а на людей всем плевать
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от нас скрывают тошо мальчик в 42 не лох уписался .. готов всетаки сдать анализы мочи ... из головы .. боиццоо протестов .. это халасо
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В спам нафиг кацапский провокатор.
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Проход в Зе засчитан. Сможешь перевести стрелки с чего угодно, рагуль
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Срочная новость! Ученые выяснили, что человечество постигла пандемия "жизнь" - смертность в 100% случаев, вакцины, противоядия нет и в ближайшие столетия вряд ли будет!!!
Мы все умрем!!!!
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Ну все пошла закупка мука, сахар, спички, соль и все остальное. Супермаркеты в течение пары суток будут с пустыми полками. Понеслась.
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Никакой паники в супермаркетах у нас нет! Вот я только что пошел и совершено свободно купил 12 килограмм мяса, мешок риса, 20 пачек макарон, 4 упаковок соли, спички, свечки, тушенку, батарейки к фонарику и 12 упаковок пива!😂
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У віці від 0 до 20 років коронавірусом заражається 1% від загальної кількості хворих. Але в першу чергу закривають школи да дитсадки. ВУЗи, я так зрозумів, ніхто на карантин не закриватиме. Ну що тут скажеш, чиновникам видніше. А дітям радість - канікули на 3 тижні.
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Помню кода начался вирус в европе у отбывающих спрашивали а не боятся ли они в италию ехать на что те смеялись и говорили шо они не боятся и что там все дураки перепуганые
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@13Hellis_13 Сообщаю адептам новой власти
клоуна Зеленского, что во всем мире тесты на выявление коронавируса государство
выделяет за счет бюджета во избежание необратимых последствий. А зеленский с новым кабмином
решили их продавать за 300 грн.

Берите ЗЕЛЕНЫЕ САЛФЕТОЧКИ и
подтирайтесь
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@censor_net Поставку
експрес-тестів на коронавірус очікуємо 16-17 березня.
Вони
продаватимуться в аптеці по 300 грн за штуку, - головний санлікар Ляшко
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Правильно сделали, что закрыли школы и садики! Здоровье детей превыше всего!
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