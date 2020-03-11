 Немецкие тест-системы для выявления коронавируса дополнительно направлены в 8 регионов Украины, - Минздрав

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает Министерство здравоохранения.

Как сообщает ведомство, эти тест-системы позволят осуществлять тестирование на местном уровне.

"Это ускорит процесс проведения проверки на COViD-19. По состоянию на сейчас вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья полностью справляется с существующими образцами", - сообщает Минздрав.

По информации Минздрава, тесты уже доставлены или будут доставлены в ближайшие дни в Житомир, Тернополь, Днепр, Винницу, Киев, Ривне, Львов, Запорожье.

При этом количество направленных в регионы тест-систем не уточняется.

В настоящее время прием заказа на закупку тест-систем от других областей продолжается. Все тесты сертифицированы ВОЗ. Наборы разработаны с максимально возможным профилем выявления для достоверного определения данного вида коронавируса.

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