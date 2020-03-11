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 Общество, Здоровье
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 Немецкие тест-системы для выявления коронавируса дополнительно направлены в 8 регионов Украины, - Минздрав

Тест-системы производства Германии для выявления коронавируса COVID-19 дополнительно направлены в восемь регионов Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает Министерство здравоохранения.

Как сообщает ведомство, эти тест-системы позволят осуществлять тестирование на местном уровне.

"Это ускорит процесс проведения проверки на COViD-19. По состоянию на сейчас вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья полностью справляется с существующими образцами", - сообщает Минздрав.

По информации Минздрава, тесты уже доставлены или будут доставлены в ближайшие дни в Житомир, Тернополь, Днепр, Винницу, Киев, Ривне, Львов, Запорожье.

При этом количество направленных в регионы тест-систем не уточняется.

В настоящее время прием заказа на закупку тест-систем от других областей продолжается. Все тесты сертифицированы ВОЗ. Наборы разработаны с максимально возможным профилем выявления для достоверного определения данного вида коронавируса.

Также читайте: Столичные ТРЦ снабдят спецбригадами для выявления коронавируса, - Рубан

Источник: https://censor.net.ua/n3180800
 
 
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Проф. Преображенский

@prof_preobr

·1 мар.

Карикатура германского Tagesspiegel. Асад, Путин, Эрдоган (хором): очень, очень важно мыть руки!

Немецкие тест-системы для выявления коронавируса дополнительно направлены в 8 регионов Украины, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7691
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Проф. Преображенский

@prof_preobr

·1 мар.

Карикатура германского Tagesspiegel. Асад, Путин, Эрдоган (хором): очень, очень важно мыть руки!

Немецкие тест-системы для выявления коронавируса дополнительно направлены в 8 регионов Украины, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7691
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а эрдоган там каким боком?бо разрешил беженцам пересекать границу турции с евросоюзом? Немецкие тест-системы для выявления коронавируса дополнительно направлены в 8 регионов Украины, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9485
у эрдогана руки чистые,он их в крови не мыл.
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Вирус корона придумали китайцы, а тест уже готовые есть у всех...Вопросик?
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ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса
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Загроза пандемії реально, проте це ще не пандемія (с). ВОЗ
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посмотрите сегодняшнее заявление главы ВОЗ в Женеве...
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Чихнул в автобусе - дальше путешествуешь в бизнес классе .
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