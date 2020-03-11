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 Общество
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Все про:Донбасс (20889) Объединенные силы (455)

 С начала суток враг не открывал огонь на Донбассе, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации режим прекращения огня не нарушали. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Объединенных сил.

С начала суток враг не открывал огонь на Донбассе, - пресс-центр ОС 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Террористы из гранатометов обстреляли гаражи в Золотом-4, - штаб ООС. ФОТО

Напомним, 10 марта вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. В частности, российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Пески. Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик один украинский защитник погиб на месте. Впоследствии еще один военнослужащий скончался от полученных ранений. Семь военных получили ранения различной степени тяжести, еще одного защитника госпитализированы с боевым травмированием.

Кроме этого, в результате вражеских обстрелов наших позиций один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил боевую травму

Источник: https://censor.net.ua/n3180796
 
 
 Топ комментарии
 
"11.03.20 18:00 Террористы из гранатометов обстреляли гаражи в Золотом-4, - штаб ООС. ФОТО"

"11.03.20 18:17 С начала суток враг не открывал огонь на Донбассе, - пресс-центр ОС"

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Зеля з фуйлом домовився ?
Що ми здали ?
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Ждут рассмотрения вопроса земли на следующей неделе .
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перед переговорами надо показать силу. так было всегда
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Зеля з фуйлом домовився ?
Що ми здали ?
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Освободили большую часть Донбасса...в 14- м...
А Крым ***** заняло в период практически безвластия...
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Чего? Лахта на вахте? Или совсем плохой...
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Так....Кажуть завтра єрмак буде зустрічатись з коцабом - козаком - обговорюватимуть зміни до нашої Конституції.
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Зельцман радіє. ***** теж закінчив війну.
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"11.03.20 18:00 Террористы из гранатометов обстреляли гаражи в Золотом-4, - штаб ООС. ФОТО"

"11.03.20 18:17 С начала суток враг не открывал огонь на Донбассе, - пресс-центр ОС"

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В первой новости про вчерашний день говорится.
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Брешут...прилеты были
Я еще не глухой...и прилеты от ответки отличить могу..
Просто сегодня наверное к счастью нет ни погибших ни раненых...
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так кум же поехал к вечному , вот и не открывали.
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они испугались сегодняшнего "грозного" посыла от зЭли....
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57 бригада. Піски. З самого ранку йде бій. РФ б'є мінометами і гаубицями. Горить техніка. Зеленський мовчить...

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суки...будьте вы прокляты вместе с выбдлядками вашими.
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Да, я понимаю, Зеленскому реально жаль, что нельзя приказать повесить неугодных.Крикливых выскочек, никак не желающих заткнуться. И на самом деле изменить законы так, чтобы это стало возможным, совершенно реально. Вот просто как два пальца об асфальт.
У них, наверное, уже зубы чешутся, как охота прижать к ногтю любого, кто смеет спросить вслух:

ЗАЧЕМ погибли сегодня двое украинцев? Для чего? КТО их убил на своей же земле?
И единственное, что удерживает зелёную власть от «революционных троек» - это страх. Простой незамысловатый страх перед толпой, которая сегодня может ненавидеть так же крепко, как вчера любила.Таня Адамс
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