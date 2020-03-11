Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Объединенных сил.
Напомним, 10 марта вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. В частности, российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Пески. Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик один украинский защитник погиб на месте. Впоследствии еще один военнослужащий скончался от полученных ранений. Семь военных получили ранения различной степени тяжести, еще одного защитника госпитализированы с боевым травмированием.
Кроме этого, в результате вражеских обстрелов наших позиций один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил боевую травму
Що ми здали ?
А Крым ***** заняло в период практически безвластия...
"11.03.20 18:17 С начала суток враг не открывал огонь на Донбассе, - пресс-центр ОС"
Я еще не глухой...и прилеты от ответки отличить могу..
Просто сегодня наверное к счастью нет ни погибших ни раненых...
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суки...будьте вы прокляты вместе с выбдлядками вашими.
У них, наверное, уже зубы чешутся, как охота прижать к ногтю любого, кто смеет спросить вслух:
ЗАЧЕМ погибли сегодня двое украинцев? Для чего? КТО их убил на своей же земле?
И единственное, что удерживает зелёную власть от «революционных троек» - это страх. Простой незамысловатый страх перед толпой, которая сегодня может ненавидеть так же крепко, как вчера любила.Таня Адамс