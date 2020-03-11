 С таким темпом рассмотрения вопроса земли на следующей неделе можем выйти на голосование, - Арахамия

Об этом он сказал после заседания комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Тот темп, которым мы движемся (относительно рассмотрения вопроса земли. - Ред.) свидетельствует о том, что теоретически в среду, четверг или пятницу выйдем на голосование", - сказал Арахамия.

Он также рассказал, что пока не планируются внеочередные заседания Верховной Рады.

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Напоминаем, Верховная Рада с 6 февраля рассматривает во втором чтении законопроекта №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".