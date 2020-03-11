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 Политика Украины
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Все про:ВР (24538) земля (1686) Арахамия (267)

 С таким темпом рассмотрения вопроса земли на следующей неделе можем выйти на голосование, - Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что голосование за рынок земли может состояться в Верховной Раде на следующей неделе.

Об этом он сказал после заседания комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Тот темп, которым мы движемся (относительно рассмотрения вопроса земли. - Ред.) свидетельствует о том, что теоретически в среду, четверг или пятницу выйдем на голосование", - сказал Арахамия.

Он также рассказал, что пока не планируются внеочередные заседания Верховной Рады.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вместе с Офисом Президента убеждаем 12 депутатов "Слуги народа" поддержать рынок земли, - Арахамия

Напоминаем, Верховная Рада с 6 февраля рассматривает во втором чтении законопроекта №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Источник: https://censor.net.ua/n3180789
 
   
 Топ комментарии
 
вот!!!
а тут и карантин как пригодился....
больше 100 не собираться? )))))
ой как интересно!!!
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Дожились, чурки деребанят украинскую землю
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Чурка из сочи приехал пару лет назад и уже Украину продает
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вот!!!
а тут и карантин как пригодился....
больше 100 не собираться? )))))
ой как интересно!!!
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Банда бажає одурити народ України, після карантину земля з власності народу України перейде у руки олігархів.
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Вот суки, им ничто не помеха для дерибана земли - ни война, ни коронавирус, ничего. ЖАХ.
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Моя земля в моїй власності,а кому ти продав свою,тобі видніше.
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Та кому потрібні ті твої 6 соток в селі.
Або той пай в хащах під Горішніми Плавням...
А ось земля на Трухановому, чи земля військових частин в Києві. Та і на десні багато заповідників. І це тільки Київ...
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Земля у державній власності, та багато в руках олігархів, громадяни доведені до зубожіння також бажають продати за безцінь землю тим же олігархам, інших змусять, але товар заблоковано від продажу. Команда рейдерів чекає "законних" підстав.
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То яку тоді землю планують продавати? Видай версію.
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Пока нет этого закона, все те схемы продажи- покупки абсолютно не законны!!!
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якщо мораторій на продаж землі та безумна оренда земель протримається ще років 5, то українці будуть жадні шматка хліба, бо все зараз засівають соняшником або однією-двома монокультурами - за сівозмінами орендарі не слідкують, що приведе до загибелі українских земель.
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референдум по такой мелочи зеублюдки проводить не собираются ?
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мы проведем "референдуемый расстрел" Зелебобиков...
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ну хоч шось крім патякання зробите.. а то все соплі та воплі від вас С таким темпом рассмотрения вопроса земли на следующей неделе можем выйти на голосование, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1084
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Від вас зебілів,одна зелена дрисля.
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Вот и массовые собрания запретили под это, чтобы не было протестов, в транспорте-то все вместе в любом случае едут.

Наша власть о нас заботится в последнюю очередь, иначе маски бы закупили.
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В Польше тоже запретили из-за возможных протестов?
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В Польше маски в грядущую эпидемию правительство не продаёт, а если да то расследования и посадки за диверсию.

А это все бесполезно, если люди всеравно в общественном транспорте как тюльки без средств защиты.

Если бы они заботились о нас они бы думали о спец одежде для врачей, чтобы они могли выполнять работу без риска для жизни и семьи, чтобы они не разносили инфекцию.
Об аппаратах ивл.
Средствах дезинфекции и наличии лекарств и масок.

Это же все с одним больным на страну для захвата земли.
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больше украинцев умрет меньше нужно будет убивать в новом геноциде. Путин - Зеленский это Украина 1918-1933. Они уже решили "украинский вопрос" осталось поделить землю.
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Все время и моз и СМИ постоянно говорят, что 3% умрёт не больше чем от обычного гриппа, что в зоне риска люди преклонного возраста и н чего страшного, в то же время в их возрастной группе смертность выше. А мы этим самым показываем, что для нас жизнь старого и беззащитного человека ничто. Эти люди, звери, не думают ни о родителях ни о бабушках дедушка, меня это пугает.

Впечатление, что пф только и ждёт.
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3 % умрет и это ничего страшного?люди что с вами ?
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В италии с ее отличной медициной 5 %умирает а в украине это будет 25% неужели не ясно ?ведь нету ни лекарств ни денег у людей
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Да, я задаю тот же вопрос. У нас наши чиновники, политологи и журналисты так и говорят, ну типа умирает же от туберкулёза, в ДТП и от других болезней, вам не привыкать.

И вообще это касается в основном старых... Будто старый человек не достоин того, чтобы жить и у него нет близких, которые его любят...

И мы учтём, что 3% это в среднем и среди молодых и среди старых, в группе возрастных людей сметрность гораздо выше.

Я сама в шоке от того насколько это страшно, ненормально и аморально. Не могу спокойно воспринимать это информацию.

ПС этот вирус с осложнения и, не известно, что и кого ждёт после и как этот грипп отразится на сердце и лёгких и как само лечение в течении 6 недель сильными препаратами отразится на почках. Так что если молод и здоров и выжил это не значит отсутвием проблем со здоровьем в принципе.
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Дожились, чурки деребанят украинскую землю
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Агрохимия: с такими темпами каждому из вас хватит 2 м2 земли.
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На следующей неделе могут вынести . Страну надо любить , а не продавать . Жадный Петя - святой человек .
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как по мне, Порох лучший президент Украины
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Хотели лучше , но слабоумные всё испортили .
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Бред. Ничем не лучше Зеленского и Януковича.
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Трое украинских воинов погибли, еще 9 были ранены но для российских коллаборантов , "зеленых человечков" это праздник они дерибанят имущество украинцев почти как в 1918-1933.
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Українці,це він нашу землю продавати хоче,ви то взагалі чуєте,чи ви всі в Польщі?
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малоросам по боку как в 1933 когда закусывали своими детками.
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...Заробитчане массово возвращаются в Украину из-за коронавирусаОбъявленный в Украине трехнедельный карантин не останавливает поток заробитчан, которые массово возвращаются из стран ЕС на родину.
Пока КПП еще открыты (с 12 марта из 219 останутся 49), украинцы спешат вернуться домой из-за границы, особенно из объятой коронавирусом Италии, где тоже объявили общенациональный карантин, а северные регионы вообще закрыли. ...

Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/364322-zarobitchane_massovo_vozvrashchajutsja_v_ukrainu_iz-za_koronavirusa
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Скоты, жаль, призывать нарид вас вешать нельзя.
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С такими темпами СН может готовится очутиться в земле!
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совсем скоро селяне ощутят на своей шкуре, что случается если проголосовать по Приколу.. С таким темпом рассмотрения вопроса земли на следующей неделе можем выйти на голосование, - Арахамия - Цензор.НЕТ 3116
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cloud2009 26ea8082

совсем скоро селяне ощутят на своей шкуре, что случается если проголосовать по Приколу...

С таким темпом рассмотрения вопроса земли на следующей неделе можем выйти на голосование, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1488
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Кто то уде писал.. Но я нап шу еще раз. МОЗГОВ
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А за Зеленского и Порошенко голосовали в основном городские.
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Чурка из сочи приехал пару лет назад и уже Украину продает
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абхазский отброс не знает, поживиться водой или землёй ...
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Почему никто ничего не знает про этот рынок земли, кроме дебильных 10 000 га в руки.
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Ау!!! Какое голосование????? А где-же обещаный референдум по земле??
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Блокируйте трибуну не дайте им принять этот недозакон.
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Хто блокуватиме, Юлька? Так вона ж вароффка, як тут верещали.
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будет блокувать...бо руководить продажей земли выпадает не ей
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Це типу більше 200 не збиратись бо карантин?)
Наївні барани з Верховної Ради, відкрию вам таємницю, овоч також прийняв і постанову і закон і рішення суду про заборону зібрань... І що воно йому, помогло?
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В принципе, он нехило устроился. Значит помогло.
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ну,значит,и зепиторы нормально пристроятся.. С таким темпом рассмотрения вопроса земли на следующей неделе можем выйти на голосование, - Арахамия - Цензор.НЕТ 7691
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не факт. шансы второй раз успешно смыться всегда меньше.
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С землёй давно уже опаздываете. А спутник??? Когда будет спутник????
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Яке падло мене спамить за каструлі, бояться повторення Майдану.
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Чи не це - головна мета так званої медреформи - звільнити села, селища і маленькі містечка від українців? Адже тоді влада зможе розпоряджатися українськими чорноземами як заманеться.
А епідемія допомогає!
Дайте йому оселебця!
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теперь ясно, для чего чурки, самозванные "граждане Украины", придумали "карантин".
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українські земля і вода в Крим поховають цю ж.д-кацапську владу.
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Надо быстрее успеть до посадки семян, а то ещё потом судиться с прошлыми владельцами за их урожай.
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Нормальное поведение гопника: отжатое или украденное быстро сбагрить в ломбард или скупщику...
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У Зеленського планують приймати антиукраїнські закони на тлі заборони масових заходів - Княжицький

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прикинь, а то б ти обовязково як вийшов би на Майдан, що аж вся данія здригнулася
ух, якби не картантин, ух такі би протести були, жесть
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все альтернативу просовываешь?не насовался еще? С таким темпом рассмотрения вопроса земли на следующей неделе можем выйти на голосование, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4814
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Отже ж пид.рье, заняться в стране больше нечем, кроме как додеребанить Украину.
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ги-ги. ботва тепер на карантин звалює свою боягузливу пасивність і відсутність масових протестів С таким темпом рассмотрения вопроса земли на следующей неделе можем выйти на голосование, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2570 С таким темпом рассмотрения вопроса земли на следующей неделе можем выйти на голосование, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2570
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Если бы в годы Второй мировой или какой-либо другой войны, кто-то сказал, что в этот период самый главный вопрос, который стоит перед страной - это продажа земли, то мне кажется, что не нашлось бы такого названия учреждения, куда его могли бы поместить.

А чого ПРошенко мовчить на цю тему??
Мало земельки нахапався??
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Продаж землі під час війни - це різновид диверсії! В час коли одні рідну землю захищають, інші в турборежимі намагаються її розпродати та нажитися. Допоки не припиняться військові дії, не повернуться додому усі добровольці, ні про який продаж не може йти мови. Нормативно-правову базу нехай розробляють, але ніхто не має морального права розпочати продаж землі сільскогосподарського призначення до закінчення війни. Добровольці з сільської місцевості, які покинули село, щоб стати на захист усієї країни, мають повернутися до розбитого корита? За їх спинами швиденько порозпродують чорноземи, на які й вони мають право претендувати!

А чого ПЕС мовчить??
А чого форрофка проти?
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Монобольшинствово забыло, что высшая власть не у них, а у украинского народа. И Балаклава то же хорошая маска
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С такими темпами ві можете війти нах...
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Грядёт кризис мировой, а эти дебилы всё раздают.
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Финальный акт "марлезонского балета" - чуреки, кошерные, проходимцы, свадебные фотографы и прочая шелупонь, типа сивох, тищенков и скичков собираются продавать страну районами и областями. Кто не понимает - папамамачетыресыночка и лапочка дочка - это под 100000 га. И, поверьте, таких семеек много ****** у них найдется - уже наворовали ментовские и прокурорские вдоволь. А дальше - частная собственность, нехай шастать. Титуханы будут сторожить - их много и им похеру. Чтоб, значит, ни ногой на мою землицу, смерд - ходи кругом 5км на водопой. В этой ситуации это государственное преступление. Потом на очереди леса, горы и земля вообще.Частная. Не лезь, селянин, а то вальну. Вспомните Лозинского. Аля улИ ниче - молчат все эти "принципиально против активисты", патриотичных националисты и иже с ними. Доляху, видать, вожакам пообещали. Главно, чтоб не иностранцам, а все остальное типа норм и количество, и время, и отсутствие кадастров и т.д.- типовый развод "на лоха". Эту раскладку выдал один умный человек. Похоже, этот шабаш не остановить...
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