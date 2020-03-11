 С таким темпом рассмотрения вопроса земли на следующей неделе можем выйти на голосование, - Арахамия

Об этом он сказал после заседания комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Тот темп, которым мы движемся (относительно рассмотрения вопроса земли. - Ред.) свидетельствует о том, что теоретически в среду, четверг или пятницу выйдем на голосование", - сказал Арахамия.
Он также рассказал, что пока не планируются внеочередные заседания Верховной Рады.
Напоминаем, Верховная Рада с 6 февраля рассматривает во втором чтении законопроекта №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".
а тут и карантин как пригодился....
больше 100 не собираться? )))))
ой как интересно!!!
Або той пай в хащах під Горішніми Плавням...
А ось земля на Трухановому, чи земля військових частин в Києві. Та і на десні багато заповідників. І це тільки Київ...
Наша власть о нас заботится в последнюю очередь, иначе маски бы закупили.
А это все бесполезно, если люди всеравно в общественном транспорте как тюльки без средств защиты.
Если бы они заботились о нас они бы думали о спец одежде для врачей, чтобы они могли выполнять работу без риска для жизни и семьи, чтобы они не разносили инфекцию.
Об аппаратах ивл.
Средствах дезинфекции и наличии лекарств и масок.
Это же все с одним больным на страну для захвата земли.
Впечатление, что пф только и ждёт.
И вообще это касается в основном старых... Будто старый человек не достоин того, чтобы жить и у него нет близких, которые его любят...
И мы учтём, что 3% это в среднем и среди молодых и среди старых, в группе возрастных людей сметрность гораздо выше.
Я сама в шоке от того насколько это страшно, ненормально и аморально. Не могу спокойно воспринимать это информацию.
ПС этот вирус с осложнения и, не известно, что и кого ждёт после и как этот грипп отразится на сердце и лёгких и как само лечение в течении 6 недель сильными препаратами отразится на почках. Так что если молод и здоров и выжил это не значит отсутвием проблем со здоровьем в принципе.
Пока КПП еще открыты (с 12 марта из 219 останутся 49), украинцы спешат вернуться домой из-за границы, особенно из объятой коронавирусом Италии, где тоже объявили общенациональный карантин, а северные регионы вообще закрыли. ...
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/364322-zarobitchane_massovo_vozvrashchajutsja_v_ukrainu_iz-za_koronavirusa
совсем скоро селяне ощутят на своей шкуре, что случается если проголосовать по Приколу...
Наївні барани з Верховної Ради, відкрию вам таємницю, овоч також прийняв і постанову і закон і рішення суду про заборону зібрань... І що воно йому, помогло?
А епідемія допомогає!
Дайте йому оселебця!
У Зеленського планують приймати антиукраїнські закони на тлі заборони масових заходів - Княжицький
ух, якби не картантин, ух такі би протести були, жесть
А чого ПРошенко мовчить на цю тему??
Мало земельки нахапався??
А чого ПЕС мовчить??
А чого форрофка проти?