 Украина вводит ограничительные меры на упреждение коронавируса, чтобы не повторять ошибок других стран, - Шмыгаль

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Мы видим, как стремительно развивается ситуация в мире, в Италии, Германии, в развитых экономиках, в странах Азии. Не хотим ждать, когда у нас начнется параболический рост. Мы хотим максимально защитить украинцев и как можно легче пройти этот период. Да, мы действует немного скорее, чем действовали другие страны. Надеюсь, что население это оценит правильно, потому что мы хотим минимизировать последствия в отличие от других стран, которые начинали действовать поздно", - сказал он на брифинге после заседания Кабмина в среду.
Шмыгаль указал, что правительство хочет сделать все возможное, чтобы коронавирус как можно позже проник на территорию Украины, как можно мягче пройти этот период и защитить от вируса максимальное количество граждан.
Премьер также призвал население страны к ответственности и самоорганизации со своей стороны, использовать средства личной гигиены.
"Если мы запрещаем сегодня официальные или организованные массовые мероприятия, и говорим сегодня, что спортивные соревнования будут проходить, но просим проводить их без зрителей, максимально перенести на лето и на осень массовые мероприятия, митинги, фестивали, то правительство не может влиять на стихийные вещи: стихийные рынки, час-пик в метро. Это уже относится к самоорганизации населения, ответственности украинцев перед самими собой, своими родными и близкими", - сказал он.
В одном только метро в час пик люди как селедки в банке...на эскалаторе впритык друг к другу стоят по двое на ступенькн...
знову "шилі плотнікі штани"?
Всё это под захват земли, чтобы не было протестов.
О нас они заботятся в самую последнюю очередь.
(події відбуваються в ерефії, але до нас цей лихий парфум теж може завітати, якщо вже не завітав)
ЧУМНОЙ ДОКТОР
Больничный городок, стоящий у самого берега Волги, мирно готовился ко сну. Горели редкие окошки кабинетов дежурных врачей и медсестер, зажигались фонари на аллейках между корпусами, заводили свою привычную ночную трель сверчки, просыпающиеся в душистых кустах цветущей сирени. Теплая и мягкая весна обманчиво струилась между серыми стенами дома боли, скорби и печали.
Немолодой дежурный врач склонил голову к самой столешнице и, упершись подбородком в грудь, тихо посапывал. В похожей позе рядом пребывал коллега, чуть поодаль на единственной целой кушетке приемного отделения дремала медсестра. Мужчины по-рыцарски уступили молодой сотруднице лучшее место.
Сонную тишину приемного покоя нарушил пронзительный крик женщины и топот бегущих по кафелю ног.
- Пал Палыч, Пал Палыч, он здесь, он снова!
Дежурный врач вскинул лохматую голову и неуклюже заспешил к дверям, опрокидывая за собой стул:
- Верочка, что, бог с тобой, стряслось?
Медсестра дрожащими пальцами указала на потолок:
- Пятый этаж, гастроэнтерология, он там. Лёлька тоже видела, и пара больных, в туалет выходили покурить. Обошел все палаты.
Врач резко засунул сжатые кулаки в карманы белого халата, оттянув их книзу так, что затрещали швы.
- Поднимай всех, немедленно. Анализы у всего отделения, прямо сейчас! Лабораторию я подниму. Санитаркам скажи, чтобы хлорку месили, пусть начинают обработку отделения, от и до. Ах, да, в отделение никого не пускать. Завтра на планерке уговорю главного на карантин больницы.
Верочка кивнула и, развернувшись на пятках, унеслась в обратном направлении.
Мало кто не знал местную больничную легенду о Чумном Докторе. Мол-де появляется тот самый доктор-призрак в том отделении, где в скором времени начинается если не чума, то повальная инфекция, как минимум. Легких случаев почти не было. После ночных обходов покойного врача вымирали чуть ли не целые корпуса, и живые доктора просто не в силах были помочь всем жертвам Чумного Доктора.
Старые работники ЦГБ верили в легенду и свято чтили все появления призрака, молодые же лишь посмеивались над "совковскими стариками". Так и в этот раз молодой интерн выслушал своего наставника с саркастической ухмылкой, но все же сел писать новые назначения обреченной гастроэнтерелогии.
Пал Палыч нервно курил третью сигарету, обзванивая своих спящих коллег. Многие после того, как положили телефонную трубку, спешно одевались и вызывали такси до Городской Клинической Больницы. Слишком свежа была память о последнем появлении Чумного Доктора.
Говорят, что каждому он является в разном обличье. Много лет назад завхирургии рассказывал, как прозрачная фигура в темных одеждах и в устрашающей маске с клювом, которую носили чумные доктора средних веков, раскинула руки над всей реанимацией. Два дня спустя трупы выносили целые бригады санитаров.
Медсестре Полине он явился молодым человеком в зеленом хирургическом костюме, зависнувшим под потолком родильного отделения. Все младенцы у женщин, спящих в этой палате, появились на свет мертворожденными.
Полтора года назад Павел Павлович украдкой от медсестер курил в служебном туалете, когда из кафельной стены вышел старик в белом халате и с устаревшим уже стетоскопом на шее, обдав могильным холодом так сильно, что потухла ярко тлевшая сигарета. Словно завороженный, Павел Павлович пошел за призраком.
Мертвый врач совершал свой обход со всем знанием дела. Сперва подходил к тяжелобольным, к чему-то прислушивался, кивал, иногда касаясь прозрачными руками кого-то из пациентов, и так же деловито продолжал свой путь.
За неделю, всех, кого коснулся Чумной Доктор, схоронили на местном кладбище. "Вирус неясной этиологии", - значилось в посмертных эпикризах.
Может, многие из историй о Чумном Докторе были и выдуманы, но еще больше были чистой правдой.
- Пал Палыч! Гастро! Эпилепсия в анамнезе, дает припадок.
Весь штат приемного покоя рванул по лестнице на пятый этаж. Лифт, по обыкновению, не работал. Всю эту ночь им уже не суждено оттуда выйти.
Больная эпилепсией умерла первой, от асфиксии, залебнувшись рвотными массами. Двое мужчин, тех самых, что первыми увидели Чумного, по пути к туалету дали внезапную аллергическую реакцию и скончались от молниеносного анафилактического шока.
Через три дня всё отделение поразила лютая дизентерия.
Пал Палыч и Димочка (так называл убеленный сединами наставник своего молодого напарника) курили, привалившись спинами к дверным косякам одного из черных ходов.
Димочка задумчиво загибал пальцы на руках - считал покойников этой ночи. Он уже было открыл рот, чтобы сообщить о своих подсчетах, как боковым зрением уловил какое-то движение в конце широкого больничного коридора.
Плавно и неторопливо к ним приближался врач средних лет, одетый в старомодный халат с завязками на спине. Он иногда задумчиво кивал, глядя себе под ноги. То почти плывя, то совершая крупные рывки, незнакомый медик приблизился к дежурным и заколыхался на ветру.
Распространяя волны холода, призрак смотрел на вжавшегося в дверной косяк Пал Палыча и сочувственно похлопал его по плечу. Затем он повернулся к Димочке и, будто бы приветствуя или знакомясь, коротко кивнул молодому врачу и растворился в темноте малоосвещенной аллее.
Вскоре на доске объявлений в главном холле ЦГБ, возле регистратуры, появился листок с некрологом, который гласил:
"4.05.09 на 58-м году жизни скончался от сердечно-легочной эмболии наш коллега, врач-терапевт М*****н Павел Павлович".
а стиль легкий, простой и читаемый (без выпендрёжа)
Медсестра дрожащими пальцами указала на потолок:
- Пятый этаж, гастроэнтерология, он там. Лёлька тоже видела, и пара больных, в туалет выходили покурить. Обошел все палаты.
Врач резко засунул сжатые кулаки в карманы белого халата, оттянув их книзу так, что затрещали швы.
- Поднимай всех, немедленно. Анализы у всего отделения, прямо сейчас! Лабораторию я подниму. Санитаркам скажи, чтобы хлорку месили, пусть начинают обработку отделения, от и до. Ах, да, в отделение никого не пускать. Завтра на планерке уговорю главного на карантин больницы.
...
Пал Палыч нервно курил третью сигарету, обзванивая своих спящих коллег. Многие после того, как положили телефонную трубку, спешно одевались и вызывали такси до Городской Клинической Больницы. Слишком свежа была память о последнем появлении Чумного Доктора.
Порошенко воссоздал армию, дал украинцам безвиз и томос, освободил от сепаратистов 2/3 донбасса, добился от российского газпрома 3 млрд долларов...
Зеленский отдал сепаратистам украинские территории, поздравил с Новым годом путина - убийцу украинцев и подарил россиийскому газпрому 8 млрд долларов
желательно каску еще
tZE inform
Для всех граждан желающих митинговать в период объявленного карантина. Проведение таких мероприятий в случае соблюдения требований индивидуальной защиты (маска, повязка, респиратор, противогаз) не нарушает требований объявленного карантина.
Любые требования запрета таких мероприятий на основании введенного карантина незаконны.