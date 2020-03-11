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 Политика Украины
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 Проекту гособоронзаказа посвятят 4–5 заседаний оборонного комитета, и только потом поставят на голосование, - Арахамия

Верховная Рада сможет принять проект государственного оборонного заказа после того, как он будет рассмотрен на 4-5 заседаниях комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.

Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал после заседания комитета, отвечая на вопрос Цензор.НЕТ.

"Государственный оборонный заказ — это совершенно секретный документ, а это помещение (комитета. — Ред) не адаптировано для этого (рассмотрения тайного документа. — Ред). И мы в кабинете председателя комитета будем рассматривать 4-5 заседаний, потому что оно большое, там 14 заказчиков, и только потом будем голосовать по этому государственному оборонному заказу", — сказал нардеп.

Читайте также: Законопроект об оборонных закупках вынесут на рассмотрение Рады в апреле, - "слуга народа" Завитневич

Источник: https://censor.net.ua/n3180777
 
 
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о ...хламідіозний іносранец "проснувся" ?
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Мне кажется или они действительно не доганяют что уже середина марта месяца, а они только обсуждают оборонзаказ на 2020 год? Такими темпами они его примут к концу года, когда оборонка уже будет "дышать на ладан".
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І чому саме 4-5, а не 2 чи 10? Кількість - не є якість! Проводьте хоч 100500 засідань, але якщо в тому комітеті жодного професіонала чи експерта, то всі вони будуть дорівнювати "0".
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Вот скажите мне, ЗеДятлы, какое отношение к обороне Украины может иметь абхаз рождённый в Параше и сбежавший из Грузии при оккупации Абхазии московитами?
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он еще нам и языковые квоты будет определять...
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