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 Политика Украины, Общество
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 Ограничение передвижения внутри страны - далекий шаг, надеюсь, до этого не дойдет, - Шмыгаль

Кабинет министров Украины не исключает варианта введения дополнительных ограничительных мер с целью недопущения распространения коронавируса в виде ограничений передвижений внутри страны в случае, если ситуация с распространением данного заболевания будет ухудшаться.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Относительно ограничений передвижения внутри страны - это уже очень далекий шаг при развитии этой ситуации. Если этого будет требовать ситуация, то в будущем этот шаг возможен, но это далекое будущее и я надеюсь, что мы до него не дойдем благодаря тем мерам, которые принимаем сейчас", - сказал Шмыгаль.

По его словам, ключевое задание на сегодня - сохранить жизнь и здоровье украинцев, поэтому сейчас идет речь о введении первого этапа ограничительных мер.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин ввел карантин в учебных заведениях и запретил проведение массовых мероприятий.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180776
 
 
 Топ комментарии
 
КПВВ с ОРДЛО срочно надо закрыть...иначе будет поздно! Приехали..заразили..пенсии получили и уехали..Кто и кого будет искать что бы изолировать?
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Как автобусы на Киев пойдут...так вы этот шаг в припрыжку сделаете...но не поможет...
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Ссутся. Правильно делают.
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КПВВ с ОРДЛО срочно надо закрыть...иначе будет поздно! Приехали..заразили..пенсии получили и уехали..Кто и кого будет искать что бы изолировать?
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По этой логике надо так же закрывать всю границу от туристов и заробитчан.
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карантин так карантин....до лета пусть посидят дома когда будет +25..эпидемия спадет
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так як раз заробітчани на паску і можуть привезди.
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Как автобусы на Киев пойдут...так вы этот шаг в припрыжку сделаете...но не поможет...
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"Ограничение передвижения внутри страны"

Та ти не хвилюйся: коли ви побіжите зі своїм клоуном вовой і цирком зекоманди з України, ми вас тримати не будемо. Ще й підсрачника дамо!
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Ограничение движения внутри страны уже сделано ещё при шоколадном:- привязка к своему городу мед реформой с помощью семейного врача без которого, в ином городе, тебя лечить не будут...
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шо за бред, с точностью до наоборот! это раньше ты обязан был идти к участковому врачу по месту прописки! после реформы каждый может выбирать абсолютно любого семейного врача в любой точке Украины и при желании менять его в любой момент.
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ты в "каждой точке" страны будешь регистрировать нового врача тем самым разорвав договор с предыдущим? И всю эту процеДУРУ будешь успевать проходить до начала боли в ногах... в животе... ... ...
в жопе в конце концов?
Мммдааа... весьма рациональный подход...
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вы просто не в курсе, как работает система. оказавшись в другом городе или просто захотев поменять своего семейного врача - вы приходите к любому врачу и на месте заключаете с ним декларацию - при этом декларация с предыдущим автоматически отменяется. Вернувшись в свой родной город вы можете тут же опять подписать декларацию со своим старым семейным, и так можно делать сколько угодно раз по желанию/необходимости пациента. А деньги все это время будут "ходить" за пациентом - т.е. каждое мед. учреждение будет получать финансирование за этого пациента пропорционально времени, в течении которого этот пациент числился за данным мед. учреждением
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так а нашо тобі на час відпустки заключати договір з новим викидаючі свого? ти придурок. ти просто думаєш, що знайшов лазєйку. а реально ти придурок і врачі разом із тобою теж. лікар повинен як з іншої области прийняти тебе у будь-якому випадку, так само він повинен прийняти іноземця. якщо лікар цього не робить, то треба рилом у закони.
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навіть коли твій лікар хворий і не може тебе прийняти, тебе повинен прийнятти будь-який інший лікар. і не неси свою тупу бредятину.
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я в курсе. В курсе на столько, что БЫ с уверенностью сказать, - МНЕ ЭТА СИСТЕМА НЕ НРАВИТСЯ. Она бережёт государственную копейку, но обирает своих граждан, если при всём этом антиконституционном безобразии не учесть не во время оказанную мед. помощь кому то, кто умер в попытке зарегистрировать (заключить договор) нового врача....
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Самое страшное то что те кто переболеет короновирусом..остается инвалидом..так как поры в легких заростают и не пропускают через себя кислород для передачи его в кровь.......начинается кислородное голодание..и со временем смерть
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Про альвеолы слышал, а про "поры" в легких ... Бред сивой кобылы в глухую ноябрьскую ночь...
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спорим - дойдет!
как начнете за земельный закон голосовать, а народ на автобусах начнет подтягиваться к столице...ой как вы быстро про ограничение передвижения в связи с карантином вспомните)))
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