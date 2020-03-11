 Ограничение передвижения внутри страны - далекий шаг, надеюсь, до этого не дойдет, - Шмыгаль

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Относительно ограничений передвижения внутри страны - это уже очень далекий шаг при развитии этой ситуации. Если этого будет требовать ситуация, то в будущем этот шаг возможен, но это далекое будущее и я надеюсь, что мы до него не дойдем благодаря тем мерам, которые принимаем сейчас", - сказал Шмыгаль.
По его словам, ключевое задание на сегодня - сохранить жизнь и здоровье украинцев, поэтому сейчас идет речь о введении первого этапа ограничительных мер.
Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин ввел карантин в учебных заведениях и запретил проведение массовых мероприятий.
Та ти не хвилюйся: коли ви побіжите зі своїм клоуном вовой і цирком зекоманди з України, ми вас тримати не будемо. Ще й підсрачника дамо!
в жопе в конце концов?
Мммдааа... весьма рациональный подход...
как начнете за земельный закон голосовать, а народ на автобусах начнет подтягиваться к столице...ой как вы быстро про ограничение передвижения в связи с карантином вспомните)))