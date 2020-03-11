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Все про:Конституция (2097) поправки (50) Путин (25478) Россия (75157)

 Российский Совет Федерации принял "путинские" поправки к Конституции

Изменения в основной закон РФ утвердил Совет Федерации. За принятие закона проголосовали 160 сенаторов, один - против, трое воздержались.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

В обновленном тексте Конституции "обнуляются" предыдущие президентские сроки. Таким образом, лицо, ранее занимавшее или занимающее сейчас должность президента, сможет снова претендовать на эту должность.

Кроме того, исключено слово в отношении двух президентских сроков, которые может занимать одно и то же лицо.

Поправки также предусматривают, что экс-президент сможет получить пожизненный статус сенатора.

Читайте на Цензор.НЕТ: Россия посылает сигнал: террорист Путин может быть пожизненно на российском троне, и теперь всем придется с ним считаться, - Бутусов

Сенаторы согласились с поправкой, что Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а "также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами территории РФ".

В Конституции благодаря поправке, внесенной президентом РФ, появится упоминание Бога. "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство", - указывает в законе положение новой статьи 67.1 Основного закона.

Также на Цензор.НЕТ: Путин согласился на обнуление своих президентских сроков: Если поддержат россияне и Конституционный суд РФ. ВИДЕО (обновлено)

Там же говорится, что РФ "чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды", а умаление значения "подвига народа при защите Отечества" не допускается.

Государственным языком на всей территории РФ теперь является русский.

Теперь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направит закон в регионы. Его должны поддержать 2/3 региональных законодательных собраний.

Источник: https://censor.net.ua/n3180775
 
 
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Вот, как врач психиатр не могу подобрать диагноз для населения Северной Параши. Российский Совет Федерации принял "путинские" поправки к Конституции - Цензор.НЕТ 2499
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Прочитал сегодня на украинском форуме актуальный как никогда анекдот:
Умер Путин. Бог ему:
-В Рай пущу, но через Чистилище. Там тебя черти вы..бут столько раз, сколько ты был президентом
- Путин обрадовался: ради Рая шесть раз - не много. Привели его к чертям, смотрит - там Терешкова. Спрашивает:
-А она зачем?-
Черти ему: -А она будет счёт обнулять-
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в тому анекдоті всі чорти ще й українською говорили
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Авторитаризм в Наросії узаконено. Амінь.
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как бы не вышло старались старались..... осталось ....чтобы сам Вова подписал в Конституцию изменения а..нет..не успел..помер.....
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собіратєль зємєль совокових..
щоб тебе чорти в пекло затягли..
і вся ваша рашка згинула.
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Вот, как врач психиатр не могу подобрать диагноз для населения Северной Параши. Российский Совет Федерации принял "путинские" поправки к Конституции - Цензор.НЕТ 2499
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Уже карановали) У мокшан сегодня праздник... будут штурмовать аптеки из-за бояры.
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«Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над ними царствовал тогда»
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Началась эпоха путинского застоя! Ждём плямкущую речь вождя в будущем (надеюсь не далеком)!
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А что у них был выбор? Посмотрел я на тех депутатов госдуры вчера на их кислые морды и мне ето напомнило сталинские времена. Теперь на Рашке все решает ***** а остальные молча ему поддакивают гривами иначе поедут в Рай как враги народа
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Похоже опять всем терпеть Путина. Хотя может и прокатят на выборах.
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Нет на России выборов - там спецоперация по переназначению.
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Горите в аду вместе с ****** и его поправками.
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Ещё ни один диктатор не уходил самостоятельно, пора бы понять.
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А почитай про него подробно. Особенно про его "выборы" (в которых он на самом деле никогда не участвовал).
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Нет конечно, типичный раскол тамошних ылиток, при котором его вежливо "попросили". А когда не понял сразу, то попрошали. Та же байда была с Муссолини, почитай как именно он лишился власти (повешение вниз башкой партизанами стало лишь следствием).
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ну... всех, кто ушёл, в каком-то смысле подтолкнули. не?
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Некоторых подтолкнули, некоторых с кровавыми соплями пришлось от штурвала отрывать. Единого рецепта тут нет.
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Муссоліні скинули після того, як союзники висадилися в Італії. Генерали зрозуміли, що війна програна і влаштували переворот. Король підтримав генералів, бо Муссоліні давно його притісняв.

Він не пішов добровільно, на відміну від Піночета... Його посадили за грати, а потім його звільним німецький десант. Піночет, навпаки, постійно говорив, що його режим тимчасовий і покликаний протистояти комуністичній загрозі. Піночет сам вніс в Конституцію зміни про референдум та провів референдум в 1988 про повернення до демократичної багатопартійної системи. А в 1990 остаточно передав владу.
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Если быть совсем точным, специально поискал

К 1943 году среди элиты, включая даже верхушку Фашистской партии, сформировалось убеждение о необходимости смещения Муссолини и выхода из войны. При известии о высадке в Сицилии лидеры Фашистской партии во главе с Дино Гранди начали настаивать, чтобы Муссолини созвал Большой фашистский совет. Не собиравшийся с 1939 года Совет был созван 24 июля под председательством Гранди и вынес резолюцию, требовавшую отставки Муссолини и передачи верховного командования армией в руки короля. Муссолини не признал эту резолюцию обязательной для себя, но на следующий день он был вызван на аудиенцию к королю и там арестован.

Братва собралась и объяснила пахану, что он всьо. Дальнейше его трепыхания и непризнание предъявы уже мало кого интересовали. Не генералы его скинули (ну не нашлось у них своего Штауффенберга), а таварисчи из итальянского ЦК Политбюро.

Піночет сам вніс в Конституцію зміни про референдум та провів референдум в 1988 про повернення до демократичної багатопартійної системи. А в 1990 остаточно передав владу.
Есть мысли, почему все автаркические, авторитарные, тоталитарные и прочие диктаторские господа так надрачивают на выборы-референдумы (при условии, что реальная власть таки находится в их руках, а результаты нарисуют такие, как им нужно)? Російська Рада Федерації прийняла "путінські" поправки до Конституції - Цензор.НЕТ 4547
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Государственным языком на всей территории РФ теперь является русский. Российский Совет Федерации принял "путинские" поправки к Конституции - Цензор.НЕТ 4720 А как же притиснение десятков национальностей проживающих в своих республиках но в стране рашистской *********?
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молодцы, в принцыпе долго тянули, могли принять и до оглошение изминении а потом дописать нужное, так освободили бы себя из глупого и лишнего театра.
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Хутин всегда живой,Хутин меж ног со мной Российский Совет Федерации принял "путинские" поправки к Конституции - Цензор.НЕТ 6441
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В этом никто не сомневался. Это даже не плохо, что таким тупым, но мирным способом продлили жизнь Кощею. Могло бы быть и хуже...
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конституционный х#йло монарх. и народ "одобрямс" - без царя никак не мочно.
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От так бы и сразу, зачем вам козломордые тупорылые ватники Законы нужны? Плевать на законы, бояре хотят еще глубже вылизать жопу ***** - отменить все законы на россии/на параше, сделать царя вечным, а смерды/холопы все стерпят ибо русские - это черти и терпилы!!
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Потрібне чергове мясо для "асвабадительных и справедливых" війн.
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rasseja является правопреемником Союза ССР на своей территории - нет нет, приниать может что хочет, но тут не прокатит - тут беременна а там нет, будите привлечены за окупацию стран Балтии, за голодомор в Украине, за геноцид малых народов на раисии - за всё ответите и ваши внуки вас трижды проклонят и стинив зубы, за счёт своих детей заплатят до последнего цента.
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"исторически сложившееся государственное единство" та "Российская Федерация". Як ці дебіли взагалі з'єднали ці поняття???
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...
Российский Совет Федерации принял "путинские" поправки к Конституции - Цензор.НЕТ 2334

.***

В детстве был Кощей, как лох,
а сейчас он - царь и бох:
и бессмертен, и здоров,
пошловат, хитер, суров.
Вездесущий, как нейтрон,
положивший жизнь на трон...
Хоть лысеет стариком
Имеет роту двойников.

Но на ТВ, как Апполон:
говорлив, красив, умён,
хочет править тыщу лет.
(Конституции, привет!)
Мож бессмертный смерть уже
спрятал в яйца Фаберже?
яйца - в зайца, зайца - в гроб,
ну а гроб... себе - на горб !!!!
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Быстро! Только вчера предложили "обнулить", а сегодня оно уже в конституции.
Умиляет односторонняя декларация преемственности СССР когда речь о "международных организациях" (тем самым якобы узаконивая своё незаконное нахождение в ООН и Совбезе) и активах. Про унаследование ответственности за злодеяния Совка, само собой ни слова...
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Цырк устроен для тупых кацапов. Ввесь мир видит эту тупую клоунаду.
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Странное образование холопов-рабов .
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Какая неожиданность, а я думал не проголосуют.
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От что может сотворить монобольшинство животворящее! Учись, зеля!
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Государственным языком на всей территории РФ теперь является русский. Источник: https://censor.net.ua/n3180775 А у нас розмови про якусь толерантність, загравання з ватниками..
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Вчера был 4костер(вторник) праздника с разными наз.- Базанта(21 марта),Ноуруз(Магеррамлик),Масленница,Луперкалии Римские(раен.ПирГулу на Кавказе),Рождение Св.Николая(Янах Улу=Горящий Древний),Троянская битва=битве Затмения на Кавказе.Появилась Бактрия(земля на Кавказе, где Смотрящмй Отец Муж=БахАтаЭр) =Бахдадия(БахОдАта-Смотри Огонь Отец)=БахтиАр(Судьбы Муж)=ГЕКТОР в Трое.Этому посв.Покровские соборы=БахЭровский(Смотрящий муж) собор.Слава праздникам наших предков!
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Типичная узурпация власти. Пожалуй русские себя надолго вычеркнули из списка демократических стран... При Ельцине и раннем Путине была ещё надежда, но сейчас всем все понятно... Россия превратилась в тоталитарный Бантустан...

И это даже очень хорошо для нас... Значение Украины для Запада в разы возростает... Мы теперь реально форпост Западного, демократического Мира...При условии конечно, что власть Зешмаркли не пойдет российским путем и не устроит нам здесь свой аналог путинизма...
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Теперь у них даже конституции нет, только пуституция(можно путать с проституцией).
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Якось пох#й на Ху#ла... В любому випадку тисячолітня війна проти москалів (яка триває приблизно з 12 століття) продовжуватиметься і надалі... І потрібно усвідомлювати що навіть у разі кончини Ху#ла, поки нашим сусідом залишатиметься Ряха - миру не буде... Тим більше якщо "мудрий" український народ через 4 роки потенційного застою у 2024 році знову не обере президентом якогось ватана....
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"Теперь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направит закон в регионы. Его должны поддержать 2/3 региональных законодательных собраний."
Что татары скажут? Якуты? Урал? Сибирь?
"За принятие закона проголосовали 160 сенаторов, один - против, трое воздержались."
Кто этот один? Проснуться не успел?
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А Зеля нещодавно казав, що в президент в Параші скоро буде новий. Агентура підвела? Несолідно, як завжди у нього виходить
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І як ЗЕбидло ТЕПЕР виконає свою обіцянку повернути ******* та Крим, за піздьож треба стрілятися якщо ти фраєр, а ШУТ обісцяний
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М-да... А мавзолей? Новый или членину в компанию?
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Это какая-то поэма, а не конституция. Преувеличение допустимо, а умаление значения "подвига народа при защите Отечества" не допускается. Не смотря на реальность. И если уже преувеличили, то назад хер отмотаешь, ибо будет "умаление". И так до абсурда.
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Сама раша і опустила залізний занавіс над своїми падлами - виродками, щоб їх ніхто і не бачів.
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