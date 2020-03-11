 Российский Совет Федерации принял "путинские" поправки к Конституции

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.
В обновленном тексте Конституции "обнуляются" предыдущие президентские сроки. Таким образом, лицо, ранее занимавшее или занимающее сейчас должность президента, сможет снова претендовать на эту должность.
Кроме того, исключено слово в отношении двух президентских сроков, которые может занимать одно и то же лицо.
Поправки также предусматривают, что экс-президент сможет получить пожизненный статус сенатора.
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Сенаторы согласились с поправкой, что Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а "также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами территории РФ".
В Конституции благодаря поправке, внесенной президентом РФ, появится упоминание Бога. "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство", - указывает в законе положение новой статьи 67.1 Основного закона.
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Там же говорится, что РФ "чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды", а умаление значения "подвига народа при защите Отечества" не допускается.
Государственным языком на всей территории РФ теперь является русский.
Теперь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направит закон в регионы. Его должны поддержать 2/3 региональных законодательных собраний.
Умер Путин. Бог ему:
-В Рай пущу, но через Чистилище. Там тебя черти вы..бут столько раз, сколько ты был президентом
- Путин обрадовался: ради Рая шесть раз - не много. Привели его к чертям, смотрит - там Терешкова. Спрашивает:
-А она зачем?-
Черти ему: -А она будет счёт обнулять-
щоб тебе чорти в пекло затягли..
і вся ваша рашка згинула.
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над ними царствовал тогда»
Він не пішов добровільно, на відміну від Піночета... Його посадили за грати, а потім його звільним німецький десант. Піночет, навпаки, постійно говорив, що його режим тимчасовий і покликаний протистояти комуністичній загрозі. Піночет сам вніс в Конституцію зміни про референдум та провів референдум в 1988 про повернення до демократичної багатопартійної системи. А в 1990 остаточно передав владу.
К 1943 году среди элиты, включая даже верхушку Фашистской партии, сформировалось убеждение о необходимости смещения Муссолини и выхода из войны. При известии о высадке в Сицилии лидеры Фашистской партии во главе с Дино Гранди начали настаивать, чтобы Муссолини созвал Большой фашистский совет. Не собиравшийся с 1939 года Совет был созван 24 июля под председательством Гранди и вынес резолюцию, требовавшую отставки Муссолини и передачи верховного командования армией в руки короля. Муссолини не признал эту резолюцию обязательной для себя, но на следующий день он был вызван на аудиенцию к королю и там арестован.
Братва собралась и объяснила пахану, что он всьо. Дальнейше его трепыхания и непризнание предъявы уже мало кого интересовали. Не генералы его скинули (ну не нашлось у них своего Штауффенберга), а таварисчи из итальянского ЦК Политбюро.
Піночет сам вніс в Конституцію зміни про референдум та провів референдум в 1988 про повернення до демократичної багатопартійної системи. А в 1990 остаточно передав владу.
Есть мысли, почему все автаркические, авторитарные, тоталитарные и прочие диктаторские господа так надрачивают на выборы-референдумы (при условии, что реальная власть таки находится в их руках, а результаты нарисуют такие, как им нужно)?
х#йломонарх. и народ "одобрямс" - без царя никак не мочно.
.***
В детстве был Кощей, как лох,
а сейчас он - царь и бох:
и бессмертен, и здоров,
пошловат, хитер, суров.
Вездесущий, как нейтрон,
положивший жизнь на трон...
Хоть лысеет стариком
Имеет роту двойников.
Но на ТВ, как Апполон:
говорлив, красив, умён,
хочет править тыщу лет.
(Конституции, привет!)
Мож бессмертный смерть уже
спрятал в яйца Фаберже?
яйца - в зайца, зайца - в гроб,
ну а гроб... себе - на горб !!!!
Умиляет односторонняя декларация преемственности СССР когда речь о "международных организациях" (тем самым якобы узаконивая своё незаконное нахождение в ООН и Совбезе) и активах. Про унаследование ответственности за злодеяния Совка, само собой ни слова...
И это даже очень хорошо для нас... Значение Украины для Запада в разы возростает... Мы теперь реально форпост Западного, демократического Мира...При условии конечно, что власть Зешмаркли не пойдет российским путем и не устроит нам здесь свой аналог путинизма...
Что татары скажут? Якуты? Урал? Сибирь?
"За принятие закона проголосовали 160 сенаторов, один - против, трое воздержались."
Кто этот один? Проснуться не успел?