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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11837) МВФ (2809) Шмыгаль Денис (86)

 Оставшиеся два условия для сотрудничества с МВФ выполним в течение 2-3 недель, - Шмыгаль

Украина выполнит остающиеся два из восьми предварительных условий для старта новой программы с Международным валютным фондом в течение ближайших двух-трех недель.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом на брифинге заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, из восьми предварительных условий остаются невыполненными два.

"Мы надеемся выполнить это все в течение двух, максимум трех недель", - сказал премьер.

Он назвал диалог с МВФ позитивным и подчеркнул, что новое правительство настроено на системное продолжение сотрудничества с фондом.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для продолжения программы МВФ не хватает земельной реформы и банковского закона.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль обсудил по телефону с миссией МВФ продолжение сотрудничества и новый кредит

Источник: https://censor.net.ua/n3180774
 
 
 Топ комментарии
 
70% населення України проти першої умови. Шмига, ти хочеш вмитися юшкою ще до кінця посту? давай-давай Оставшиеся два условия для сотрудничества с МВФ выполним в течение 2-3 недель, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3816
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Или у меня или у них, проблемы с логикой:
Только вчера Бубочка сказал, что условия МВФ - законы о земле и о банковском деле.
Законы, это прерогатива Верховной Зрады.
Так как КабМин собирается выполнять эти условия?
Будут по Верховной Зраде бегать и стегать "Слуг" батогами, что бы быстрее законы принимали?
Ну так у них и так турборежим включен уже пол года.
Дві умови для співпраці з МВФ виконаємо впродовж 2-3 тижнів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1280
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прошлое правительство Самокатчика обещало выполнить за 2-3 месяца...
после чего Бубочка их разогнал.
этих, значится, разгонят уже через 3 недели?
Оставшиеся два условия для сотрудничества с МВФ выполним в течение 2-3 недель, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3601
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Совет форумчанПравила форума
 
Ну одно из условий это земля, а какое второе интересно.
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Приватбанк, в случае дефолта "кредиторы" будут дерибанить его в первую очередь. Вместе с вкладами.
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Тільки не "банківський закон", а повернення Коломойським з його подільником Зеленським, вкрадених через Приват грошей у українців.
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рештки держвласності ...порти аеропорти "сполучення" (залізниця) ...атомні майбуть рудий кнур з каломойшею поділять
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Беня заявлял, что после отмены национализации ПриватБанка(заседание самого чесного укрсуда - на днях) хочет $2 млрд компенсации.
В связи с этим ВР подавались 2 законопроекта:

В первой, правительственной(Гончарука!), согласованной с МВФ, версии , указано, что:
1) экс-владелец банка предварительно должен сам доказать факт нанесенного убытка;
2) необходимо международное аудиторское подтверждение суммы ущерба.

В альтернативном варианте, авторства шавок Коломойского, всего этого нет, что позволяет олигарху относительно просто получить желаемую сумму через продажные украинские суды.
Замглавы Комитета ВР по финансам Дубинский заявил, что комитет будет рассматривать только альтернативную версию ... - именно ее Зе и Ко обещают.
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70% населення України проти першої умови. Шмига, ти хочеш вмитися юшкою ще до кінця посту? давай-давай Оставшиеся два условия для сотрудничества с МВФ выполним в течение 2-3 недель, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3816
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Стадо затопчет или в слезах утопит собственных? Не смешите, не страшно! им
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прошлое правительство Самокатчика обещало выполнить за 2-3 месяца...
после чего Бубочка их разогнал.
этих, значится, разгонят уже через 3 недели?

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**** , за что сейчас воины гибнут?Вы хотите , чтоб Путлер кроме русскоязычных и еще свою землю защищал?
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земля та рештки держвласності ...решту "условий" можна не "выполнять" ... просто ви вже найух будете потрібні ...
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Или у меня или у них, проблемы с логикой:
Только вчера Бубочка сказал, что условия МВФ - законы о земле и о банковском деле.
Законы, это прерогатива Верховной Зрады.
Так как КабМин собирается выполнять эти условия?
Будут по Верховной Зраде бегать и стегать "Слуг" батогами, что бы быстрее законы принимали?
Ну так у них и так турборежим включен уже пол года.

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ото ж. Сказки сказывают, как они Дубинского и Ко заставят "антиколомойский" закон принять...
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продажа земли не прокатит, мы не макаронники и коронавируса не боимся, будет вам перезагрузка парламента.
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что вы хотите: дефолт или продажу земли? ) выбирайте! )
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Если кто-то из зеленых балаганщиков говорит: "СДЕЛАЕМ МАКСИМУМ ЗА 2-3 НЕДЕЛИ", это в переводе на нормальный язык означает: "ПОПЫТАЕМСЯ СДЕЛАТЬ ЗА 2-3 МЕСЯЦА"... У ослика и его команды в принципе отсутствует ответственность за данные слова, обещания, понятие репутации, стыда и т.п... Нормальных людей это реально шокирует...
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А Игорь Валерьевич в курсе, кофе хоть вкусный был?
И почему молчит Дубинский ?
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Дубинский, на пару с ИВК, уже все давно сказали:
"дефолт нас вполне устраивает"
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МВФ ещё ни одну страну Мира до ума не довёл а вот развалить может запросто ..,гнать надо этих УПЫРЕЙ сцаными тряпками из Украины !!!
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А ба-бо-чка крылышками бяк-бяк-бяк-бяк,

А за ней воробушек прыг-прыг-прыг-прыг,
Он ее, голубушку, шмяк-шмяк-шмяк-шмяк,
Ам-ням-ням-ням, да и ШмыгШмыг-Шмыг-Шмыгаль.)))_
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