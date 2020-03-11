 Оставшиеся два условия для сотрудничества с МВФ выполним в течение 2-3 недель, - Шмыгаль

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом на брифинге заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, из восьми предварительных условий остаются невыполненными два.

"Мы надеемся выполнить это все в течение двух, максимум трех недель", - сказал премьер.

Он назвал диалог с МВФ позитивным и подчеркнул, что новое правительство настроено на системное продолжение сотрудничества с фондом.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для продолжения программы МВФ не хватает земельной реформы и банковского закона.

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