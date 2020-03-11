 Оставшиеся два условия для сотрудничества с МВФ выполним в течение 2-3 недель, - Шмыгаль

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом на брифинге заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, из восьми предварительных условий остаются невыполненными два.
"Мы надеемся выполнить это все в течение двух, максимум трех недель", - сказал премьер.
Он назвал диалог с МВФ позитивным и подчеркнул, что новое правительство настроено на системное продолжение сотрудничества с фондом.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для продолжения программы МВФ не хватает земельной реформы и банковского закона.
В связи с этим ВР подавались 2 законопроекта:
В первой, правительственной(Гончарука!), согласованной с МВФ, версии , указано, что:
1) экс-владелец банка предварительно должен сам доказать факт нанесенного убытка;
2) необходимо международное аудиторское подтверждение суммы ущерба.
В альтернативном варианте, авторства шавок Коломойского, всего этого нет, что позволяет олигарху относительно просто получить желаемую сумму через продажные украинские суды.
Замглавы Комитета ВР по финансам Дубинский заявил, что комитет будет рассматривать только альтернативную версию ... - именно ее Зе и Ко обещают.
после чего Бубочка их разогнал.
этих, значится, разгонят уже через 3 недели?
Только вчера Бубочка сказал, что условия МВФ - законы о земле и о банковском деле.
Законы, это прерогатива Верховной Зрады.
Так как КабМин собирается выполнять эти условия?
Будут по Верховной Зраде бегать и стегать "Слуг" батогами, что бы быстрее законы принимали?
Ну так у них и так турборежим включен уже пол года.
И почему молчит Дубинский ?
"дефолт нас вполне устраивает"
А за ней воробушек прыг-прыг-прыг-прыг,
Он ее, голубушку, шмяк-шмяк-шмяк-шмяк,
Ам-ням-ням-ням, да и ШмыгШмыг-Шмыг-Шмыгаль.)))_