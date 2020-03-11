 Не вижу оснований утверждать, что у нас есть хоть какое-то сотрудничество с ОПЗЖ, - Арахамия

Об этом он сказал журналистам после заседания комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, передает корреспондент Цензор. НЕТ.
"Они (ОПЗЖ. - Ред) изначально собирали эти подписи, в них вся фракция подписалась за увольнение Рябошапки. В чем вы видите объединение? Они просто подписали всей фракцией, у нас - там, вы видели, голосования не однородное. Я не вижу никаких оснований утверждать, что у нас есть хоть какое-то сотрудничество с ОПЗЖ.
Во-первых, потому что они для нас идеологические противники - особенно по рынку земли. И мы видим, что они фактически парализовали парламент на 3 недели", - сказал Арахамия.
Напомним, 5 марта на своем внеочередном заседании 5 марта Верховная Рада проголосовала за проект постановления №3154 о выражении недоверия Генеральному прокурору, что автоматически влечет его отставку.
Всего за выражение недоверияпроголосовали 263 народных депутата, в т.ч. "Слуга народа" – 179 "за", 6 "против"; "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 36 "за"; "За майбутнє" – 15 "за"; "Довіра" – 16 "за"; внефракционные – 17 "за".
12 депутатов из фракции "Голос" проголосовали против постановления. Члены фракций "Европейская солидарность" и "Батьківщина" при голосовании воздержались.
Чи винна його фотогенічність ?
Стосовно співраці - мені вистачає заплющування очей сбушниками на відверту проросіску блудоту.
а я уже писал, что там приятных лиц нет вообще. Бог шельму метит...
Страдай
Даремна справа. Там навіть мікроскоп не допоможе. Там - одні методички пригожина.
Та й хусточками напевне махали вслід, проводжаючи кума до кума. Не просто ж пофоткатись поїхали. Най би там і лишились.
Он также напоминает о чем тогда сказал Зеленский: «Партия Медведчука, там есть еще большие вопросы, это его партия, или там временное объединение, и кто они такие.
Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии, откуда деньги на финансирование каналов. У нас есть ответы - объемы кэша откуда и из какой страны они все это получают. И это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится».
При этом он подчеркивает, что имеет вопрос к лидеру страны:«Сколько еще нам ждать совместного брифинга Президента, Министра внутренних дел, председателя СБУ…об открытии уголовного дела относительно незаконного финансирования партии и каналов Медведчука и К., страной-агрессором?
Или договорились так, как и предшественники?!».