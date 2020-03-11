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 Политика Украины, Общество
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 Экспорт медицинских масок и других средств защиты запрещен, - Шмыгаль

Кабинет Министров Украины запретил экспорт средств индивидуальной защиты украинского производства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня на брифинге.

"Выделено первое финансирование из государственного резервного фонда в объеме 100 млн грн для закупки средств индивидуальной защиты и обеспечения текущих потребностей для всех органов и организаций, которые работают, скажем так, на фронте, который касается борьбы с коронавирусом, а также для пополнения материального запаса государства на три месяца. Это маски, костюмы, перчатки. Параллельно фактически запрещен экспорт средств индивидуальной защиты украинского производства", - сказал он.

По словам Шмыгаля, "для украинских производителей будет госзаказ за счет этих 100 млн грн на закрытие текущих потребностей и на закрытие трехмесячного запаса".

"После того как будет закрыта внутренняя потребность Украины, мы откроем возможность для украинских предприятий экспортировать и зарабатывать деньги на производстве, которое сегодня пользуется чрезвычайно высоким спросом. Но в первую очередь, конечно, мы должны обеспечить украинцев, а не давать возможность вымывать это из Украины. Анализ показал, что за последние недели существенно вырос экспорт средств индивидуальной защиты, и внутренний рынок испытывал определенный дефицит", - подытожил он.

Он также добавил, что Кабмин поручил компетентным органам следить за тем, чтобы производители и розничные сети не завышали цены на эти товары.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинец пытался вывезти за границу почти 11 тыс. медицинских масок. Общая сумма конфиската - 356 тыс. грн, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3180769
 
   
 Топ комментарии
 
Вовремя... После того, как всё под чистую продали.
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Зеленые их продали в Китай и набили свои карманы.
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Как раз вовремя запретили вывоз масок, когда все уже вывезли и продали.
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Стесняюсь спросить, а раньше нам Минздрав говорил, что маски НЕ Помогают.
Маски тогда не помогали, а сейчас начали помогать, что их начали закупать????
Или тогда нам ВРАЛИ, а сами в это же время вывозили эти маски за границу???
Кто подскажет? Експорт медичних масок та інших засобів захисту заборонено, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2392
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От коронавируса по-прежнему не спасают, но если повесить на больного, то выхлопы слегка уменьшают и показывают от кого держаться подальше здоровым.
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Коли маски були по 3 гривні, чогось ніхто не забороняв, а зараз уже по 18 гривень, то який навар.
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Зеленые их продали в Китай и набили свои карманы.
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Набарыжили бабла на китайцах , теперь на продажах отечественному потребителю по спекулятивных ценах обогатятся. Барыги , ***.
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Чеснок уже скупать или у китайцев урожай его?
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Зеленое стадо наварилось уже...теперь можно и запрещать...
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Даешь лозунги, За безопасный секс с марлей
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Угу, теперь скатина комаровская эти маски рекламировать будет.
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Гниди Зелені нажились на людській біді, а тепер по світу закупати? А нічого, що більшість країн заборонила продаж і ціна зараз вже давно не та?
Це вам не Свинарчуки, ця мерзота грабує усе!
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А вот с землей все наоборт получается - сначало все украли а потом разрешили ))
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Экспорт защитных средств медицинского назначения запретили. А гандоны из оппоблока вовремя в москву слиняли.
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Жду когда какой нибудь зебил напишет - усье маски украл Парашенка.
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Не забудьте посылочки на всяких новых почтах проверять. Тех, что отправляют за бугор.
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не познова-то ли? Все, что могли уже продали.
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И молчок о питаре радуцком ау зебыдло чего как в рот воды набрал ?где уголовное дело против мрази продавшей все маски ?
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невже? ))) так вже не має чого , скажіть Радунському нехай шиє в ручну. Такого б підара в Китаї вже б розстріляли в той же день на площі, а в нас воно поважне радник віслюка.
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и фамилия украинская Радецкий не то что Порошенко, Гончаренко, Луценко - вообще
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Українець Радецкий с позволения украинца Зеленского и благословения украинца Коломойского распродали 940 тонн масок - НО барига ЕВРЕЙ Порошенко НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ!!!!
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