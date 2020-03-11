 "Мы входим в экономический кризис более крепкими, чем в 2008 году", - Шмыгаль

Об этом на брифинге сказал премьер-министр Денис Шмигаль, передает Цензор.НЕТ.

Как отметил Шмыгаль, фактически Украина стоит на пороге кризиса, а в некоторых странах это уже начало финансово-экономического кризиса.

"Украина сейчас в этот кризис входит намного более крепкой, чем это было, например, в 2008 году", - сказал он.

По его словам, в Украине сейчас, как никогда, высокая ликвидность в банках. "У нас высокие золотовалютные запасы. У нас есть запас по бюджетному курсу, который запланирован (27 грн/доллар, - ред.). У нас достаточно позитивный диалог с МВФ, у нас вчера был конференц-колл с руководством МВФ и договорились о системном продолжении сотрудничества без изменения каких-либо условий", - добавил он.

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