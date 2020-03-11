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 Политика Украины, Экономика
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Все про:кризис (2961) Шмыгаль Денис (75)

 "Мы входим в экономический кризис более крепкими, чем в 2008 году", - Шмыгаль

Украина входит в мировой экономический кризис, вызванный распространением коронавируса в мире.

Об этом на брифинге сказал премьер-министр Денис Шмигаль, передает Цензор.НЕТ.

Как отметил Шмыгаль, фактически Украина стоит на пороге кризиса, а в некоторых странах это уже начало финансово-экономического кризиса.

"Украина сейчас в этот кризис входит намного более крепкой, чем это было, например, в 2008 году", - сказал он.

По его словам, в Украине сейчас, как никогда, высокая ликвидность в банках. "У нас высокие золотовалютные запасы. У нас есть запас по бюджетному курсу, который запланирован (27 грн/доллар, - ред.). У нас достаточно позитивный диалог с МВФ, у нас вчера был конференц-колл с руководством МВФ и договорились о системном продолжении сотрудничества без изменения каких-либо условий", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лагард считает, что коронавирус может вызвать в Европе экономический шок, похожий на кризис 2008 года, - СМИ

Источник: https://censor.net.ua/n3180768
 
 
 Топ комментарии
 
А когда будет 40% роста? Зе, ты же обещаль... "Мы входим в экономический кризис более крепкими, чем в 2008 году", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2099
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Что они у зеленых курят или нюхают?

"Ми входимо в економічну кризу міцнішими, ніж у 2008 році", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4960
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із сантехніків він.... чудово розбирається в питаннях вибіркового водопостачання "Мы входим в экономический кризис более крепкими, чем в 2008 году", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7644
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А когда будет 40% роста? Зе, ты же обещаль... "Мы входим в экономический кризис более крепкими, чем в 2008 году", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2099
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Будет 40% обратного роста. После дефолта.
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Правильно мы 6 месяцев гробили экономику, а теперь крепкие что капец.
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барижна влада краще укріпила економіку, ніж крєпкіє хазяйствєннікі?
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Рукі прочь від кращого уряду в історії України! Невиконання чверті бюджету- це дрібниця!-просто досадноє нєдоразумєніє...
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У него справка от психиатра есть? ))) Бюджет сц.уко на 3/4 выполняет и у него лучшее состояние )))
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крепкими??? та на нас дунуть и мы рассыплемся ))
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Если зеленое стадо говорит что есть...значит ничего уже нет...
Уже все просрали...
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у смислі що вислюк добряче наофшорил для себе в омані??
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Этот внучок живодера из нквд поставлен с единственной целью. Впитывать негатив вместо полшестого.
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Похоже, что ещё одного с вавкой в голове поставили премьером.
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В зеленом стаде других не держат...только тех у кого вместо мозгов в голове вавка..
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Как сказал министр Шмонька "осталось только воду в Крым подать", и все мы почти первая экономика мира. Зебилы такие зебилы.
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ежу понятно
жосткий мировой кризис грядьот...
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Ах*еть, поздравление народа от новоиспиченного премьера
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Не, он таки не врет! - зележопые реально "готовы к финансовому кризису, как и к короновирусу" "Ми входимо в економічну кризу міцнішими, ніж у 2008 році", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2079

Насчет короновируса тактика в яблочко:
- тест-систем не завозить
- соответственно, ни одного случая заболевания не обнаружат!

Такое же будет и с финансовым кризисом:
- промышленность уничтожить на корню (беня распилит и продаст металлолом)
- соответственно, никакой кризис уже промышленности не страшен!

Бинго, ***...
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Эх,щас бы гонтареву... "Бедная",сидит и локти кусает. Она вкурсе,как гривну "укреплять".
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"У нас высокие золотовалютные запасы". ****, ну не ублюдок? Вопрос кацапоЗегниде первый (риторический): Сколько золотовалютных запасов осталось после Януковоща? Вопрос второй: Откуда взялись высокие золотовалютные запасы, если Порох все сп.здил?
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Почему то ни Евро ни доллар не падает в цене. А вот гривна в обнимку со срублем полетела с обрыва. Ето о чем то говорит? А етоговорит о том что как бы вы твари не скрывали, Украина продолжает находиться под протекторатом Рашки.
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