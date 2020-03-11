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Все про:Киев (18669) правоохранительные органы (1086) СБУ (14437) Исламское государство (550)

 В Киеве задержан участник международной террористической организации ИГИЛ, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины задержала в Киеве участника международной террористической организации "Исламское государство", который находился в международном розыске.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Согласно полученным спецслужбой данным, иностранец нелегально прибыл в Украину для избежания привлечения к уголовной ответственности за участие в незаконных вооруженных формированиях "ИГИЛ". На территории нашей страны он присоединился к одной из этнических организованных группировок, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на одной из улиц Киева.

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В соответствии с постановлением Шевченковского районного суда г..Киева задержанный находится под стражей. Прокуратурой начата процедура его экстрадиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3180767
 
 
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И как же он границу прошёл?

КОГДА ВВЕДЁТЕ ВИЗЫ С СОВКОМ , зелёные лягушки?
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Можно, если граница есть. А так - разве что очередная кормушка
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Sophia-Maria Duglass При попередних також ніяких віз не було.Всім цим бандитам в Україні добре.
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а Пепо что не ввело? И войну почему не объявило?
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Хто на нього карточку в Інтерпол подав чи не кацапи? Звідки інформація про ІДІЛ?
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Найгірше для нього катування,це збриття бороди. У Києві затримано учасника міжнародної терористичної організації ІДІЛ, - СБУ - Цензор.НЕТ 6123
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