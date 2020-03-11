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 Политика Украины
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Все про:Минобороны (6357) Арахамия (263) Таран Андрей (12)

 Прошу не разгонять месседжи об изменениях курса страны, это не очень зависит от министра обороны, - "слуга народа" Арахамия

Комитет по национальной безопасности и обороны в закрытом режиме встретился с новым министром обороны Андреем Тараном.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом после встречи с министром обороны рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Рассказал о своих приоритетах, которые он видит, продолжать тот курс реформ который сейчас уже прописан во многих концептуальных документах. Я прошу всех зрителей и журналистов не разгонять никакие месседжи, что есть изменение курса - это не очень зависит от министра обороны. Потому что все курсы уже прописаны в стратегических документах, принятых. Есть стратегия национальной безопасности, закон о нацбезопасности и обороне".

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Источник: https://censor.net.ua/n3180765
 
 
 Топ комментарии
 
"Как же тебя понять, если ты ничего не говоришь!" (с)
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Что эта обезьяна мелит? От министра обороны очень много зависит... потому как курсы прописаны...а шаги их выполнения нет...и эти шаги делает министр обороны...или не делает...
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так у нас "внутренний конфликт" - да ... аРахамия
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"Как же тебя понять, если ты ничего не говоришь!" (с)
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Нехай говорить. Чим більше скаже тим більше зашквариться сам і зашкварить Зе.
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А ему и говрить не надо одна фамилия и лицо все говорят про него Арахамия
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так у нас "внутренний конфликт" - да ... аРахамия
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Чуркасян, признает, что новый министра прокацапский!
Ура!
Очередная победа ЗекоМанды
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Что эта обезьяна мелит? От министра обороны очень много зависит... потому как курсы прописаны...а шаги их выполнения нет...и эти шаги делает министр обороны...или не делает...
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Причём он НЕ УКРАИНЕЦ
Блин, зелёный лягушки просто придурки 😀😀😀
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Нигоян был, потому как жил в Украине, был ее гражданином и отдал за нее жизнь.
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Так и араХАМия Украинец. Не стоит быть ксенофобом, надо дать Украине возможность иметь своих собственных идиотов, как и всем остальным нациям.
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А Медведчук, Сивохо, Шуфрич, граждане Украины?
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По Закону Украины - да, насколько я знаю.А также дохлый курмаршал захарченко и пока живой ходаковский.
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Они предатели Украины, хоть и с ее паспортами.
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ВЕРХОВНУЮ РАДУ НА КАРАНТИН - пусть едут на свои избирательные округа и смотрят как дела в медицине
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МОНОПАРТИЯ , для бесконтрольной власти ЗЕ БЕ ЕРМАКА

Прошу не розганяти меседжі про зміни курсу країни, це не дуже залежить від міністра оборони, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 1232
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Там повне невігластво, що тягне на зраду...
ИМХО..
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Ну то не разгоняйте. А то слуги оккупанта один за другим начинают с пеной из пасти доказывать необходимость признать Крым московитским.
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Я вон пытаюсь осмыслить, есть ли смысл этим мвошкам чтото обьяснять или сразу к Бене? Так много бегали за овощами, еще какимито куклами, марионетками, слабаками, а, может нужно было за фирташами, ахметовыми, коломойшами?
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ПізДно всрався, арахноїд!
Рибу губить відкрита ротяка!
30років вже...
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Ну курс евро и доллар к гривне уже развернули в сторону кремля (сегодня). При Пете, когда срубль падал от 40 до 55 гривна была стабильна, даже укреплялась (графики в помощь)
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Так при Петручиної Гонтарьової і довели...
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І це Мені допоможе??
Трохи підкупив...
Надовго не вистачить...
Краще набоями переСТРАХуватися, надійніше!
Нюю, так розумні люди кажуть..
😁
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Курс страны ...
А мы что , куда-то движемся ???
Я думал , мы прыгаем , от кредита до кредита МВФ ...
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Зебобіки Центру і Заходу... Особливо "патріотичних" Волині, Франківську, Київщини, Черкас... Ну ви хоч зараз розумієте, ЩО ВИ НАКОЇЛИ???
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Впевнений що Україна встоїть... Тому навіть задоволений тим що коїться... Якщо після Януковича народ не зрозумів, то тепер точно повинен зрозуміти, що не можна приводити у владу усіляке проросійське, або лояльне до Кремля гімно.......
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