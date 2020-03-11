 Прошу не разгонять месседжи об изменениях курса страны, это не очень зависит от министра обороны, - "слуга народа" Арахамия

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом после встречи с министром обороны рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Рассказал о своих приоритетах, которые он видит, продолжать тот курс реформ который сейчас уже прописан во многих концептуальных документах. Я прошу всех зрителей и журналистов не разгонять никакие месседжи, что есть изменение курса - это не очень зависит от министра обороны. Потому что все курсы уже прописаны в стратегических документах, принятых. Есть стратегия национальной безопасности, закон о нацбезопасности и обороне".

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