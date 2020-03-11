 Прошу не разгонять месседжи об изменениях курса страны, это не очень зависит от министра обороны, - "слуга народа" Арахамия

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом после встречи с министром обороны рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Рассказал о своих приоритетах, которые он видит, продолжать тот курс реформ который сейчас уже прописан во многих концептуальных документах. Я прошу всех зрителей и журналистов не разгонять никакие месседжи, что есть изменение курса - это не очень зависит от министра обороны. Потому что все курсы уже прописаны в стратегических документах, принятых. Есть стратегия национальной безопасности, закон о нацбезопасности и обороне".
Ура!
Очередная победа ЗекоМанды
Блин, зелёный лягушки просто придурки 😀😀😀
ИМХО..
Рибу губить відкрита ротяка!
30років вже...
Трохи підкупив...
Надовго не вистачить...
Краще набоями переСТРАХуватися, надійніше!
Нюю, так розумні люди кажуть..
😁
А мы что , куда-то движемся ???
Я думал , мы прыгаем , от кредита до кредита МВФ ...