 Украина сокращает количество пунктов пропуска через границу - с 219 до 49, - Шмыгаль

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Из 219 пунктов пропуска на границах с завтрашнего дня будут работать 49. Остальные будут закрыты для пропуска граждан и автотранспорта", - сказал он на брифинге после заседания Кабмина в среду.

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