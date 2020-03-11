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 Политика Украины
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Все про:граница (3313) карантин (219) пункт пропуска (542) Шмыгаль Денис (75) COVID-19 (657)

 Украина сокращает количество пунктов пропуска через границу - с 219 до 49, - Шмыгаль

С 12 марта Украина частично закроет государственные границы.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Из 219 пунктов пропуска на границах с завтрашнего дня будут работать 49. Остальные будут закрыты для пропуска граждан и автотранспорта", - сказал он на брифинге после заседания Кабмина в среду.

Также смотрите: Украина из-за коронавируса может закрыть ряд пропускных пунктов на границе, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3180763
 
 
 Топ комментарии
 
Хотите шоб у Сивохо был инфаркт - как же он будет к маме в Донецк возить денежки кровавых бандеровцев?
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Тобто КПВВ закривати не будуть бо то не границі і там "всє наши людзі", зрозуміло, дякую. Украина сокращает количество пунктов пропуска через границу - с 219 до 49, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8682
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Тобто КПВВ закривати не будуть бо то не границі і там "всє наши людзі", зрозуміло, дякую. Украина сокращает количество пунктов пропуска через границу - с 219 до 49, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8682
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лугандон закрыть надо, туда недавно из кацапстана одного депортировали.... Украина сокращает количество пунктов пропуска через границу - с 219 до 49, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5591
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Хотите шоб у Сивохо был инфаркт - как же он будет к маме в Донецк возить денежки кровавых бандеровцев?
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он же сказал что границу. А КПП с лугандоном и крысмом ето же не граница потому что тамженашилюди которым нужно и наши пенсии и вода и женщины
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Представляю что будет на Польской границе, а Шмыгаль видать нет...
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Он сепар и предатель но не дурак. Все прекрасно он знает. Перекроет границу с ЕС и делай с Украиной все что хошь. Пока все наши гастарбайтеры в очередях будут стоять Оно подымет над Киевом росийский триколор
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Да нихрена он не поднимет, это импотенты, и границу они не перекроют, потому как там такое начнется, что долетит до Киева.
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Сей час погранцы отрываться будут по полной. Не завидую дальнобоям. Обдертые как липка будут.
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Перечень закрываемых пунктов надо напечатать
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но ведь тем самым увеличивается плотность проходимого потока!?
Это способствует быстрейшему распространению короны !
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хоп хэй ла-ла -лей
доллар снова 26


медленно но уверенно закроют границу с ЕС (там же каронавирус) а вот границу с мышебратьями закрывать не будут ..
и вообще была ставка на то что в Украине будет эпидемия короновируса и тогда ЕС сам бы закрыл с нами границу .но в Санжарах этого не случилось ....дальше осталось воду в Крым пустить .так как у нас ее избыток и дамба в Запорожье уже не выдерживает ...выход один дать воду и все
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просто любопытно: ты хоть сам себя читаешь прежде чем запостить этот генератор случайных слов?
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О да здравствуют 10 киллометровые очереди на границах! Да здраствуют взятки "за пропуск без очереди" да и вообще за любой чих! Кстати мяско которые в Польши везете себе гражданин небось короновирусом заражено - нужно бы "на маску" таможеннику "помочь"!
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во погранцам и таможенникам с добром попёрло. закрытые каллеги канешно им по доброму завидуют )
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Мене цікавить з Лугандонією.Там вірусу до хрена.
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