 Украина сокращает количество пунктов пропуска через границу - с 219 до 49, - Шмыгаль

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Из 219 пунктов пропуска на границах с завтрашнего дня будут работать 49. Остальные будут закрыты для пропуска граждан и автотранспорта", - сказал он на брифинге после заседания Кабмина в среду.
Это способствует быстрейшему распространению короны !
доллар снова 26
медленно но уверенно закроют границу с ЕС (там же каронавирус) а вот границу с мышебратьями закрывать не будут ..
и вообще была ставка на то что в Украине будет эпидемия короновируса и тогда ЕС сам бы закрыл с нами границу .но в Санжарах этого не случилось ....дальше осталось воду в Крым пустить .так как у нас ее избыток и дамба в Запорожье уже не выдерживает ...выход один дать воду и все