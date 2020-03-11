 Медицина Киева хорошо подготовлена к эпидемии коронавируса, - заммэра Поворозник

Так он прокомментировал мероприятия по борьбе с коронавирусом в Киеве, сообщает главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Медицина Киева хорошо подготовлена к эпидемии, у нас все есть, средствами защиты все больницы укомплектованы. Город выделил на чрезвычайные расходы начиная с 23 января 40 миллионов гривен для решения точечных проблем", - отметил он.

По его словам, Киев в настоящее время - единственный город в Украине, который обеспечен тестами на коронавирус: "2500 тестов у нас есть в 7 больницах, мы готовы проверить любое подозрение. Плюс до конца недели мы получим еще 2500 тестов".

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Поворозник сообщил, что закупили две тестовых машины для аэропортов, чтобы проверять пассажиров авиарейсов, а также десяток аппаратов искусственной вентиляции легких.

"Два раза в день весь коммунальный транспорт проходит дезинфекцию, мойку", - подытожил заммэра.