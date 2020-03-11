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 Киевские новости, Здоровье
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 Медицина Киева хорошо подготовлена к эпидемии коронавируса, - заммэра Поворозник

Первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник заявил, что столица готова к возможной эпидемией нового коронавируса.

Так он прокомментировал мероприятия по борьбе с коронавирусом в Киеве, сообщает главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Медицина Киева хорошо подготовлена к эпидемии, у нас все есть, средствами защиты все больницы укомплектованы. Город выделил на чрезвычайные расходы начиная с 23 января 40 миллионов гривен для решения точечных проблем", - отметил он.

По его словам, Киев в настоящее время - единственный город в Украине, который обеспечен тестами на коронавирус: "2500 тестов у нас есть в 7 больницах, мы готовы проверить любое подозрение. Плюс до конца недели мы получим еще 2500 тестов".

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Поворозник сообщил, что закупили две тестовых машины для аэропортов, чтобы проверять пассажиров авиарейсов, а также десяток аппаратов искусственной вентиляции легких.

"Два раза в день весь коммунальный транспорт проходит дезинфекцию, мойку", - подытожил заммэра.

Источник: https://censor.net.ua/n3180762
 
 
 Топ комментарии
 
Всего один простой вопрос:
Сколько в Киеве есть систем вентиляции легких?
Медицина Киева хорошо подготовлена к эпидемии коронавируса, - заммэра Поворозник - Цензор.НЕТ 7932
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Ну, це ми всі скоро побачимо. Як вона добре підготована.
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Его бред для внутреннего потребления, Китай бы поржал над 10 аппаратами искусственной вентиляции на многомиллинный город!Медицина Києва добре підготовлена ​​до епідемії коронавірусу, - заступник мера Поворозник - Цензор.НЕТ 3278
Медицина Києва добре підготовлена ​​до епідемії коронавірусу, - заступник мера Поворозник - Цензор.НЕТ 6948
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Ну, це ми всі скоро побачимо. Як вона добре підготована.
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Всего один простой вопрос:
Сколько в Киеве есть систем вентиляции легких?

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(напомню, что СВЛ, на сегодняшний день, единственное средство борьбы с осложнениями коронавируса и спасения жизни 75% из них).
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Главное не обосраться, как обычно...
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Не так, он обосрался, но гордо!
И всем об этом доложил как о победе! Медицина Києва добре підготовлена ​​до епідемії коронавірусу, - заступник мера Поворозник - Цензор.НЕТ 3959
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это он про богоизбранных в Феофании и на Ветрова 4))
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Кто-то верит неизвестному чиновнику пердящиму в лужу?
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ЗЕбильные речи и обещания!
А как доходит до дела - обсыраются по полной!
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лучше всех НЕ готовилась Северная Корея, - им вирус не угрожает...
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Как сказать там переходы нелегальные в Китай есть, они товары из под полы у себя продают... Так что, там просто не скажут если что, как у нас с Чернобылем.
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учитывая наказания, которые предусмотрены для не лояльных граждан (отвечают и родственники), могу предположить, что таких окон в границе нет.
У них нет смысла приобретать импортные товары, ибо за их использование назначаются трудовые лагеря на долгие годы)
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В Китае потратили 6 млрд баксов в первые полтора месяца, а у нас готовы при том что ни оборудования ни лекарств, ни спец одежды и масок, ни аппаратов ивл...

Брешут как дышат.

Со времен Чернобыля ничего не изменилось, лишь бы не терять власть, не вызывать паники, а на последствия наплевать.
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с МЫЛОМ!... и рот... и другие природные отверстия.
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Медицина Киева так подготовлена, что пасажирка самолета из Италии купила в поезд билет и только в Запорожье еесняли с поезда с вісокой температурой. А самолете не меряли температуру, на жд возале в Киеве она заразила людей и в поезде тоже. А вы все готовы. Делайте же что-то .
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Та що ви кажете?! Якщо в Італії вмирає по 100 чоловік за добу, то в Ураїні буде тотальний мор. Як окупація Криму відкрила очі тим, в кого вони були закриті, на нашу "сильну і боєздатну", так само і пандемія покаже чого коштує наша примітивна, досі совдеповська для простих смертних, медицина. Хіба що ритуальні служби готові.........
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