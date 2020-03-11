 Медицина Киева хорошо подготовлена к эпидемии коронавируса, - заммэра Поворозник

Так он прокомментировал мероприятия по борьбе с коронавирусом в Киеве, сообщает главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Медицина Киева хорошо подготовлена к эпидемии, у нас все есть, средствами защиты все больницы укомплектованы. Город выделил на чрезвычайные расходы начиная с 23 января 40 миллионов гривен для решения точечных проблем", - отметил он.
По его словам, Киев в настоящее время - единственный город в Украине, который обеспечен тестами на коронавирус: "2500 тестов у нас есть в 7 больницах, мы готовы проверить любое подозрение. Плюс до конца недели мы получим еще 2500 тестов".
Поворозник сообщил, что закупили две тестовых машины для аэропортов, чтобы проверять пассажиров авиарейсов, а также десяток аппаратов искусственной вентиляции легких.
"Два раза в день весь коммунальный транспорт проходит дезинфекцию, мойку", - подытожил заммэра.
Сколько в Киеве есть систем вентиляции легких?
И всем об этом доложил как о победе!
А как доходит до дела - обсыраются по полной!
У них нет смысла приобретать импортные товары, ибо за их использование назначаются трудовые лагеря на долгие годы)
Брешут как дышат.
Со времен Чернобыля ничего не изменилось, лишь бы не терять власть, не вызывать паники, а на последствия наплевать.