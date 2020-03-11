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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:Шмыгаль Денис (75) COVID-19 (657)

 До лета эпидемия коронавируса пойдет на спад, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль надеется, что до лета текущего года эпидемия нового коронавируса Covid-19 пойдет на спад.

Об этом заявил Шмыгаль на брифинге по результатам заседания правительства в среду, передает Цензор.НЕТ.

"Мы анализируем каждый день ситуацию в Европе, в мире. Мы видим как стремительно развивается ситуация в Италии, в Германии, в развитых экономиках, в странах Азии. Не хотим ждать, когда у нас начнется параболический рост. Мы хотим максимально защитить украинцев, Украину и как можно легче пройти этот период. Мы видим и надеемся, что до лета эпидемия пойдет на спад. Конечно, в будущем мы ожидаем изобретения лекарств от этой болезни", - сказал Шмыгаль.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180760
 
 
 Топ комментарии
 
він ще й дохтуром комаровським працює..
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Поражаюсь я с зебилов: и доктора они, и математики. Рост при эпидемиях происходит не по параболе, а по экспоненте. По параболе только зебилы из окон летают. До лета эпидемия коронавируса пойдет на спад, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2747
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твою ж мать, сколько медиков то у нас не признанных. надеется до лета пойдет на спад - количество народонаселения Украины хватит только до лета? До лета эпидемия коронавируса пойдет на спад, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7922
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Чтоб ,закон о земле пропихнуть по- тихому ,а народу больше трёх не собираться , эти гниды карантин выдумали
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твою ж мать, сколько медиков то у нас не признанных. надеется до лета пойдет на спад - количество народонаселения Украины хватит только до лета? До лета эпидемия коронавируса пойдет на спад, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7922
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Поражаюсь я с зебилов: и доктора они, и математики. Рост при эпидемиях происходит не по параболе, а по экспоненте. По параболе только зебилы из окон летают. До лета эпидемия коронавируса пойдет на спад, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2747
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Це прем'єр чи Ванга, займайся краще економікою країни, у нас гривня летить в сраку, бо "папередники" напиндячили ОВГЗ, а тепер і тому-що вірус, і МВФ вас нахер послав, ваші бумажки скидують як проказу.
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Так вони вже займаються. Вирішили НСЗУ грохнути, а гроші які мали йти на медицину і другий рівень реформ у ній, тобто підняття зарплат лікарям спеціалістам до рівня від 15к грн на руки, використати на утримування на плаву. Взагальному вернулись в часи овоча, коли наприклад гроші які мали б іти на дороги, тупо проїдали для утримування на плаву, а заодно і розкрадали.
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Ну вот и работа новому премьер-министру нашлась. А то б без работы сидел, если б не коронавирус.
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Це такий натяк, що карантин до літа подовжать? А про вакцину вже писали світові ЗМІ (і тут наче бачив), що десь через рік-півтора.
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Вакцина не панацея. Навіть якби вона вже була, то імунітет вона дала б не зразу, а до пів чи навіть року часу...
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Он оно чё Міхалич! Шмигаль знає все навіть краще за Богуцьку!
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Дело в том, что указы Кабмина теперь не выполняют. Они в Кабмине остаются, для архива.
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Еще один прохффесор и предсказатель выполз.
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І швець, і жнець, і на дуді грець... А вода до Криму піде?
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