 До лета эпидемия коронавируса пойдет на спад, - Шмыгаль

Об этом заявил Шмыгаль на брифинге по результатам заседания правительства в среду, передает Цензор.НЕТ.

"Мы анализируем каждый день ситуацию в Европе, в мире. Мы видим как стремительно развивается ситуация в Италии, в Германии, в развитых экономиках, в странах Азии. Не хотим ждать, когда у нас начнется параболический рост. Мы хотим максимально защитить украинцев, Украину и как можно легче пройти этот период. Мы видим и надеемся, что до лета эпидемия пойдет на спад. Конечно, в будущем мы ожидаем изобретения лекарств от этой болезни", - сказал Шмыгаль.

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