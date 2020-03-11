 На входе в КГГА будут измерять температуру

Об этом заявил на брифинге первый заместитель председателя Киевгоргосадминистрации Николай Поворозник, информирует Цензор.НЕТ.

"Решение комиссии не ограничивает работу учреждений власти. Все работают в штатном режиме. Единственное - что должно быть введен скрининг в органах государственной власти. У нас завтра здесь на входе (в КГГА. - Ред.) появится пост с врачом-эпидемиологом. У нас завтра планируется проведение очередной сессии Киевского городского совета", - сказал чиновник.

Он отметил, что ни о каких ограничениях речь не идет, однако людей с явными признаками заболевания не пустят в здание и направят к врачу.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, с 12 марта в Киеве начнут реализовывать план противоэпидемических мероприятий и ограничений, которые будут действовать предварительно до конца марта.