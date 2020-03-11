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 Киевские новости
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Все про:КГГА (2327) COVID-19 (657)

 На входе в КГГА будут измерять температуру

С 12 марта все, кто входит в здание Киевской городской государственной администрации, будут проходить температурный скрининг.

Об этом заявил на брифинге первый заместитель председателя Киевгоргосадминистрации Николай Поворозник, информирует Цензор.НЕТ.

"Решение комиссии не ограничивает работу учреждений власти. Все работают в штатном режиме. Единственное - что должно быть введен скрининг в органах государственной власти. У нас завтра здесь на входе (в КГГА. - Ред.) появится пост с врачом-эпидемиологом. У нас завтра планируется проведение очередной сессии Киевского городского совета", - сказал чиновник.

Он отметил, что ни о каких ограничениях речь не идет, однако людей с явными признаками заболевания не пустят в здание и направят к врачу.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, с 12 марта в Киеве начнут реализовывать план противоэпидемических мероприятий и ограничений, которые будут действовать предварительно до конца марта.

Источник: https://censor.net.ua/n3180758
 
 
 Топ комментарии
 
А в ОП не будуть вимірювати рівень любофі до Родіни-Мокшандії?
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Я не понимаю, что за бардак. Ввели карантин только в Киеве, или по всей Украине? Почему нет никакого порядка в этом вопросе? Там карантин - там нету, там разрешают собираться до 100 чел, там до 200, там с измерением температуры, там нет, там вообще нет карантина. Что творится? Где то маски есть 19 млн, в аптеках их нет. Что это такое? Это массовый маразм или психоз или зеленая клоунада?
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как бы тут мерять температуру, что бы отсеивать порохоботов?
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Я так понимаю что для тебя порохоботы абсолютно все кто не разделяет желание заниматься с такими убогими существами как ты зеленым онанизмом?
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Ты дрочишь за "шоколадные бабки", а остальные в удовольствие:-
додрочишься до импотенции когда нибудь, или думаешь, что шоколадом вылечишься?
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Знатно у тебя зеленый пердак так разорвало. Успокойся, а то еще тромб оторвется, инфаркт, оно тебе нужно? Вот смотри, я тебе просто вопрос задал, а ты истерить сразу. Открою секрет, есть люди, которые не поддерживали ни клоуна-малороса, ни соевого ублюдка. А вот такие кинутые зебилоиды как ты всех гребут под одну линейку. Так понятно? Или еще будут высеры?
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... таки уже додрочился
и шоколадом не спасти. Только протезирование ...
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Я вот никак не могу понять... как вы умудряетесь везде обдрыстаться? Даже в подобной переписке. Я ведь тебя уже мокнул в твои же какахи. Дал тебе возможность выйти из ситуации просто ничего не отвечая. Так нет, ты дальше о дроч...е думаешь. Ладно просто б это были твои больные фантазии, так ты их тут излогаешь. Жесть.
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А в ОП не будуть вимірювати рівень любофі до Родіни-Мокшандії?
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Я не понимаю, что за бардак. Ввели карантин только в Киеве, или по всей Украине? Почему нет никакого порядка в этом вопросе? Там карантин - там нету, там разрешают собираться до 100 чел, там до 200, там с измерением температуры, там нет, там вообще нет карантина. Что творится? Где то маски есть 19 млн, в аптеках их нет. Что это такое? Это массовый маразм или психоз или зеленая клоунада?
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это не зелёная клоунада, - это работа старых "попередних" чиновников скучающих по шоколадной жизни...
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пріканал в рєгістратуру,
сєл на крайній табурєт
ізмєрять тємпературу,
а єйо зарази нєт!
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Лучше бы наличие мозга проверяли, а то и так 73% в стране ходят с пустыми черепными коробками
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