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 На КППВ Майорск умерла украинка, - представитель омбудсмена Лисянский

На КПВВ Майорск в Донецкой области погибла женщина. Медики проводили реанимационные действия, но ее спасти не удалось.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил представитель омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский.

"Только что мне сообщили, что в 16.05 на КПВВ Майорск умерла женщина 1953 г.р., гражданка Украины", - говорится в сообщении.

Женщина переходила КПВВ, в 15.30 ей стало плохо, она потеряла сознание, медики из бригады скорой помощи, пытались ей помочь и проводили реанимационные действия, но женщину спасти не удалось.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2019 году при пересечении КПВВ на Донбассе умерли 27 человек

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Луганске парня посадили на 6 лет за лайки под проукраинскими новостями в соцсетях, - представитель омбудсмена Лисянский

На КППВ Майорск умерла украинка, - представитель омбудсмена Лисянский 01

Источник: https://censor.net.ua/n3180757
 
 
 Топ комментарии
 
Українка, чи громадянка України? Бєзлєр та інша наволоч також є громадянами України, проте не є українцями.
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Наших військових кожен день хоронять, можливо завдяки таким "гражданам".
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Українка, чи громадянка України? Бєзлєр та інша наволоч також є громадянами України, проте не є українцями.
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Закрывайте на карантин эти резервации. Там никакого учета больных неи: с рашки завезут нам коронавирус
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Наших військових кожен день хоронять, можливо завдяки таким "гражданам".
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погибла и умерла это не одно и то же хотя результаты одинаковые.
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