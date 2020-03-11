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 Политика Украины
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 Языковой закон не нуждается в ревизии, не лезьте к нему своими турбоклешнями, - Порошенко

Закон о функционировании украинского языка как государственного не нуждается в изменениях.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил пятый Президент Украины и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Нам не все равно. А вам? Вы сами говорили "какая разница". Так учите украинский язык, уважайте его и чтите. И не лезьте вашими турбоклешнями к закону о языке! Он взвешенный, сбалансированный, он защищает государственный язык и оставляет широкий простор свободы для граждан Украины, которым удобнее общаться на других языках", - подчеркнул он.

По словам Порошенко, команда "Европейской солидарности" очень деликатно урегулировала этот вопрос.

"Нет никаких оснований и необходимости, чтобы "Слуги народа" ревизовали языковой закон. Поэтому наш месседж всем желающим отвлечь внимание от провального управления новых, но бездарных лиц: не сейте ветер", - подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины рассмотрит изменения в закон о функционировании украинского языка как государственного.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180752
 
   
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Языковой закон не нуждается в ревизии, не лезьте к нему своими турбоклешнями, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4581

место простаивает ...
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О, две лавочки. Для Коломойского и Зеленского как раз.
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Поэтому наш месседж всем желающим отвлечь внимание от провального управления новых, но бездарных лиц: не сейте ветер", - подытожил он.

Имел ввиду "не ссыте против ветра".
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До влади прийшла бикота з турбоклешнями і шмклєрилами.
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Молодець! Ось це справжній президент а не якась бубочка.
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Лузер, который еле набрал 3% пытается заявить, что он хоть что то делал правильно.
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Зебилы сейчас под видом карантина попробуют принять и рынок земли,и языковой закон пока до 3 апреля а потом ктото заболеет больше ещё на месяц будет предлог,митинги запрещены мол,а Аваков будет служить верно
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