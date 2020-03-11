 Один вице-президент Ирана выздоровел, а другой - заболел коронавирусом

На этот раз речь идет о вице-президенте Исламской республики Эсхаке Джахангири, сообщили в среду иранские СМИ, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ранее этим недугом заболели несколько членов правительства, парламентариев.

Вместе с тем заразившаяся ранее вице-президент Ирана Массуме Эбтекар объявила, что она уже выздоровела.

По последним данным Минздрава, в Иране за последние сутки число погибших от коронавируса возросло на 63 человека, а заразившихся - почти на тысячу.

Общее число выявленных инфицированных в стране достигло 9 тыс., более 2950 выздоровели. Скончались 354 человека.

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