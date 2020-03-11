 Полиция Киева будет реагировать на нарушения ограничений, введенных из-за угрозы коронавируса, - Крищенко

"Полиция Киева вместе с органами власти будет реагировать на нарушения введенных ограничительных мер со стороны торговых и развлекательных центров, кинотеатров", - сказал Крищенко "Интерфакс-Украина" в среду, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, речь может идти об отзывах разрешительных документов таких заведений, административном порядке ответственности.

"Прежде всего, наши функции заключаются в профилактической, разъяснительной работе", - подчеркнул начальник главка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Столичные ТРЦ снабдят спецбригадами для выявления коронавируса, - Рубан

Также Крищенко добавил, что никакие дополнительные задачи в контексте введенных ограничительных мер на полицию Киева пока не возлагаются.

Как сообщалось, с целью предотвращения распространения коронавируса на территории Киева вводятся ограничительные меры с 12 марта до 31 марта 2020 года. Решение приостанавливает учебный процесс в учреждениях общего среднего, дошкольного, внешкольного, профессионально (профессионально-технического) образования всех типов и форм собственности, в высших учебных заведениях. КГГА решила также ограничить проведение спортивных мероприятий в Киеве, приостановить работу театров, кинотеатров, музеев, культурно-массовые мероприятия, работу развлекательных центров, развлекательных зон в торговых центрах.

"Обеспечить ограничение проведения массовых мероприятий на территории Киева (больше 60 человек), к участию в мероприятиях допускать только лиц, которые прошли термометрию", - говорится в протоколе заседания комиссии от 11 марта.