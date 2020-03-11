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 Политика Украины, Киевские новости
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 Полиция Киева будет реагировать на нарушения ограничений, введенных из-за угрозы коронавируса, - Крищенко

Полиция Киева вместе с органами власти в разъяснительном и административном порядке будет реагировать на нарушения ограничительных мер, введенных в Киеве из-за распространения коронавируса в мире, отмечает начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко.

"Полиция Киева вместе с органами власти будет реагировать на нарушения введенных ограничительных мер со стороны торговых и развлекательных центров, кинотеатров", - сказал Крищенко "Интерфакс-Украина" в среду, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, речь может идти об отзывах разрешительных документов таких заведений, административном порядке ответственности.

"Прежде всего, наши функции заключаются в профилактической, разъяснительной работе", - подчеркнул начальник главка.

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Также Крищенко добавил, что никакие дополнительные задачи в контексте введенных ограничительных мер на полицию Киева пока не возлагаются.

Как сообщалось, с целью предотвращения распространения коронавируса на территории Киева вводятся ограничительные меры с 12 марта до 31 марта 2020 года. Решение приостанавливает учебный процесс в учреждениях общего среднего, дошкольного, внешкольного, профессионально (профессионально-технического) образования всех типов и форм собственности, в высших учебных заведениях. КГГА решила также ограничить проведение спортивных мероприятий в Киеве, приостановить работу театров, кинотеатров, музеев, культурно-массовые мероприятия, работу развлекательных центров, развлекательных зон в торговых центрах.

"Обеспечить ограничение проведения массовых мероприятий на территории Киева (больше 60 человек), к участию в мероприятиях допускать только лиц, которые прошли термометрию", - говорится в протоколе заседания комиссии от 11 марта.

Источник: https://censor.net.ua/n3180747
 
 
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Аааа. Китаянка, которая прилетела в Киев - это ж не организация мероприятий)) Тогда ладно. Дыбилы, бл..ь.
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СРОЧНО РАЗРЕШИТЕ КОМПАРТИЮ УКРАИНЫ !!!
- пусть устраивают свои надцатые съезды в лучших совьецьких традициях...
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Полиция Киева будет реагировать на нарушения ограничений, введенных из-за угрозы коронавируса, - Крищенко



о ссуки

уже подготовились для принятия закона про укрземлю

и амнистею для бамбаса

но хрен им





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А маски подорожчали в 6 разів, вже почали з народу дерти...
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Українські поліцаї не дурні - на коронавірус з голою груддю хай Аваков сам кидається.
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