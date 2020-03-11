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 Политика Украины
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Все про:дезинформация (143) провокация (1274) черный пиар (61) Яценюк (7806)

 За размещение дискредитационных текстов против Яценюка пиар-фирмы предлагают от $300 до бесконечности, - пресс-секретарь Лаппо

Заказчики новой дискредитационной кампании против Арсения Яценюка подключили к информационной атаки пиар-фирмы.

"Раз такие кампании и в дальнейшем щедро финансируются, теперь мы будем выдвигать и финансовые претензии. Чтобы стоимость распространения лжи была дороже гонорара. Все отсуженные средства будут направляться на украинскую армию", - написала в своем Facebook пресс-секретарь премьер-министра в 2014-2016 годах, лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка Ольга Лаппо, передает Цензор.НЕТ.

"Кому-то опять мешает Яценюк. Интересно, сколько на этот раз "заказчики" вложат в информационную кампанию против него. В 2015-2016-м это было 30 млн долларов, как утверждал беглый бывший депутат Онищенко", - написала она.

По ее словам, на прошлой неделе пророссийские информационные ресурсы начали массированно распространять ложь об Арсении Яценюке: "Только он появился на нескольких эфирах, как на него пошла новая информационная атака. Используется полный арсенал. Это не одна волна, а уже мощная кампания, к которой подключаются (!) пиар-фирмы".

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"Нам стало известно, что такие фирмы сейчас обращаются к блоггерам с предложениями разместить готовые дискредитационные тексты против Арсения Яценюка. Их просто предлагают блогерам публиковать у себя на страницах. Ясно, что не за бесплатно. По нашим данным, предлагают от 300 долларов до бесконечности за один такой пост", - написала пресс-секретарь.

Первые такие проплаченные материалы, отметила она, уже опубликованы. В частности, такой появился на Facebook странице Кирилла Молчанова: "Это - завсегдатай медведчуковских телеканалов и эксперт Украинского института политики, директором которого является некий Руслан Бортник. Он известен своими пророссийскими взглядами. В прошлом, кстати, помощник "регионала" и украинофоба Колесниченко".

Ольга Лаппо напомнила, что Арсений Яценюк уже неоднократно выигрывал суды против таких "экспертов", которые распространяли заведомо ложную информацию: "И те были вынуждены опровергать ее".

"Раз такие кампании и в дальнейшем щедро финансируются, теперь мы будем выдвигать и финансовые претензии. Чтобы стоимость распространения лжи была дороже гонорара. Все отсуженные средства будут направляться на украинскую армию", - написала она.

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Кроме того, напомнила она, правоохранительные органы уже расследуют дело о дискредитации премьер-министра Арсения Яценюка в 2014-2016 годах.

"Обращаемся к правоохранителям выяснить, кто и с какой целью возобновил кампанию по оговаривания лидера "Народного Фронта", премьер-министра 2014-2016 годов. Кто стоит за этим, и откуда идет финансирование этой очередной грязной кампании", - отметила пресс-секретарь.

Она обратилась к пользователям Facebook делиться ссылками на такие посты и ресурсы, где распространять эти заказные материалы. В комментариях уже начали появляться ссылки на новые заказные публикации.

"По нашим данным - там, кстати, может быть что-то о "хароший англійскій і тєлєфон МВФ", - добавила пресс-секретарь.

Источник: https://censor.net.ua/n3180744
 
 
 Топ комментарии
 
Да... Сожрали Сеню в свое время... Был бы сильный премьер...
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О чем? О фейковых новостях о стене?
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На каком Майдане про газ за 50 баксов говорили? Это тебе в методичке такое написали? ))))
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Навіщо комусь персона Яценюка ?
В нього і рейтингу вже немає...
пс. Скільки платять за Петю ?
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Чорний піар- також піар. Про нього говорять, а отже вони досягли своєї мети.
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Натякаєте, що Яценюксам себе замовив ?
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Да сами и пиарят, чтобы лузера вспомнили
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Да... Сожрали Сеню в свое время... Был бы сильный премьер...
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во первых не фейк, а во вторых там много еще чего...
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Где уголовные дела? Зебилы пришли к власти, бубочка обещал всех посадить. Где все это?! Если нет то не нужно хайло открывать!
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не хами парниша....
сам закрой свою пасть...
с тобой быдло здесь нормально общаются....
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А я всегда быдлу по быдловскому и отвечаю. Так, что все нормуль...
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Он не хамит, а ты не быкуй! Где доказательства??? Яценюк уже отсудил моральную компенсацию за вранье о 30 котеджах за границей! Смотри не стань следующим.
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Какие доказательства что не фейк? Зуб даёшь?
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У человека презумпция невиновности! Ты обвиняешь - ты и доказывай!
а кацапские высеры пости на лента.сру!
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не с тобой беседа...
зачем влазишь в разговор?
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во первых не фейк, а во вторых там много еще чего... -- ты же утверждаешь, что не фейк, и я задаю логический вопрос на твоё утверждение, где доказательства что это не фейк. Что тут тебе не понятного ?
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Основной принцип презумпции невиновности гласит:
«Бремя доказывания уголовной вины лежит на обвинителе».
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Тыпил, "весна пришла - ПОСАДИЛИ?"
Значит - ФЭЙК!
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и все же, чем-то еще сможешь подтвердить, что "не фейк", кроме смайлика?
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А ты сможешь доказать-подтвердить, что твой Зеленский не НАРКОМАН?
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"мой Зеленский"?!
Да ты болен, проверься на коронавирус!
Ты читал, в каком контексте и кому задан вопрос?
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На каком Майдане про газ за 50 баксов говорили? Это тебе в методичке такое написали? ))))
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Петя-петушок, ты или обкурился или ***** еще за обсерание Сени платит? Или ты это по *****-ТВ смотрел?
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Дай этому доказательства, что он это говорил на Майдане , тогда поверю твоим словам
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Раз говорил значит есть ссылка на видео. Весь майдан и выступления с трибуны как правило снимались на видео. Давай ссылку!
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Да, фактически сильнейший премьер за всю историю, в 2014м то экономику принять. При чем что с говном мешали все, а ничего не нарыли. жаль этот народишко, который его мозги променял на бенин хер и сериал сваты.
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Да. Жаль, жаль, что большинство у нас такое. И выборы 2019 это показали... Полностью с вами согласен.
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Подгорает ЗЕлень!
Чувствует горячее дыхание Хунты
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Тут уже явно не зелень, а полные отряды кацапских тролей!
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Похоже на правду. Сены был достойным премьером учитывая обстановку 2014,
Видно чуят что он прозрачнее пороха, и не такая кацапская сопля как зеленский, работают на опережение следующих выборов, по крайней мере я бы из этой троицы голосовал бы за него.
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а я бы за какого нибудь украинца....
просто ради прикола...- посмотреть что получится, если украинцам доверить рулить...
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Во первых он украинец по нации, даже если есть еврейство по этносу. Выбирать нужно не по "рассовой чистоте" а по содержанию.
Тягнібок. Ющенко. Кучма. хорошо порулили? По мне хоть жидо-цыган, главное - результат. Украинцам доверили руль на этих выборах, результат предсказуем. Нужно иметь ум и мужество чтобы принять что даже приглашать варягов хоть из штатов, хоть с израиля это он РЕЗУЛЬТАТ вот что нужно.
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ну да какая разница какая нация? - лишьбычеловекбылхорошим....
иди это евреям в Израиле расскажи....
смеется весь Мир с хохлов уже....
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Подозрительно много инфы про кролятину.
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вот надоедливый ,ты его в двери а он в окно
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Контакти давайте де знайти таку фірму. Народ заробити хоче.
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Тільки за сітку-рабицю на кордоні з кацапами, нікого спецом і дискримінувати не треба. Сєня мімо...
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Ну и АНЕКДОТ За размещение дискредитационных текстов против Яценюка пиар-фирмы предлагают от $300 до бесконечности, - пресс-секретарь Лаппо - Цензор.НЕТ 8124 За размещение дискредитационных текстов против Яценюка пиар-фирмы предлагают от $300 до бесконечности, - пресс-секретарь Лаппо - Цензор.НЕТ 8124то падло вороватое себя так дискредитировало ,то куля в лоб ,то Юля ,Юля ,то стена , что не пнёт его только ОООчень ленивый ...так шо скажите где получить 300 баксов ... За размещение дискредитационных текстов против Яценюка пиар-фирмы предлагают от $300 до бесконечности, - пресс-секретарь Лаппо - Цензор.НЕТ 9441
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Кому это куцехвостое недоразумение надо? Сидит голодный, до корыта хацца...
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интересно, - а сколько порох предлагает своим ботам?
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Сеня молодец. Ему и Яреське только за реструктуризацию украинского внешнего долга нужно памятник поставить.
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Ага, теперь Украине в течении пяти лет вместо 7 млрд$, надо ежегодно выплачивать 15 млрд$.
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хто такий цей Яценюк?
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с Израиля какой то чел....
был премьер министром когда то...
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https://znaj.ua/ru/politics/232966-stina-yacenyuka-u-merezhi-pokazali-yak-naspravdi-zhive-iniciator-skandalnogo-budivnictva-na-kordoni-z-rosiyeyu

"Арсений Яценюк и его семья не проживают в Украине. Одна дочь живет в США, вторая в Лондоне, жена в Израиле, сам Арсений Петрович также большую часть времени живет в Израиле и только изредка приезжает в Украину. Сестра Яценюка и его близкие родственники также проживают в США", - говорится в сообщении.
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а чего же он тогда опять Украиной заинтересовался?
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Англоговорящий политический импотент
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о, вы уже парами работаете?
Один спрашивает, другой отвечает, как клоуны Бим и Бом в цирке!
Если он так плох и бессилен, что ж вы возбудились, лошье?
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Не по Сеньке вам шапка, зебилоиды. Умишком не вышли, шоб придумать методы против Сени Яценюка. А пока тратьте ваши зеленые. Они нам еще сгодятся.
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Казна пустіє Наповнення бюджету не встигає за його тратами. Пенсійний фонд спустошений.
Ще в 13 році було прийняте рішення по новому збору податку в пенсійний з ФОПів, навіть тих, які заморожені. Довго ніхто нічого не нараховував, а тут опа, вказівка зверху - по повній усіх колбасити. При чому, по повному "бєспрєделу". Навіть судитись за правоту не можливо - СТІНА.
Доходить до маразму: приходить з виконавчої чоловіку покійної дружини провадження. Той мовляв, жінка вже 5 років, як померла (ФОП на неї було). Ті - нічого не знаємо, маєти ви за неї відповісти і наклали арешти на усе спільне майно.
ЗЕлені, ви взагалі в сосну влупились, чи де?
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а за розміщення текстів, що просувають Яценюка (таких, як оцей ваш), скільки дають?
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Не подскажет кто-нибудь куда можно обратиться? Готов разместить дискредитационные тексты про ЗЕкоманду и оманского ишака тысяч так на 13-15 дол. Я бы и бесплатно размещал, но денежка очень нужна
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як Аваков потрапив у міністри?
по квоті Народного фронту
думай
тє
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ну да, порохоботы четко следуют этим методичкам
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Навіщо потрібні тексти,як що немає Сеніного тину?
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ой вей, а ви таки ездили за посмотгеть?!
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Поясняю:
Яценюка власть пока не видит ни на каких постах (имхо)
но народный фронт чего-то вдруг взялся его пиарить со всей дури
особенно раздувается версия, что якобы яценюк кандидат на главу НБУ (на самом деле нет)
вот и бегает яценюк по всем ток-шоу и во все горло орет, что он типа крутой кризис-менеджер и тока он может спасти банковскую систему и вообще всю страну
и тут же гордо во все горло орет, что он отказывается (хотя на самом деле емсу никто не предлагает)
эта статья из той же оперы - надо пиарить Яценюка, хз зачем
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