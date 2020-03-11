 За размещение дискредитационных текстов против Яценюка пиар-фирмы предлагают от $300 до бесконечности, - пресс-секретарь Лаппо

"Раз такие кампании и в дальнейшем щедро финансируются, теперь мы будем выдвигать и финансовые претензии. Чтобы стоимость распространения лжи была дороже гонорара. Все отсуженные средства будут направляться на украинскую армию", - написала в своем Facebook пресс-секретарь премьер-министра в 2014-2016 годах, лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка Ольга Лаппо, передает Цензор.НЕТ.

"Кому-то опять мешает Яценюк. Интересно, сколько на этот раз "заказчики" вложат в информационную кампанию против него. В 2015-2016-м это было 30 млн долларов, как утверждал беглый бывший депутат Онищенко", - написала она.

По ее словам, на прошлой неделе пророссийские информационные ресурсы начали массированно распространять ложь об Арсении Яценюке: "Только он появился на нескольких эфирах, как на него пошла новая информационная атака. Используется полный арсенал. Это не одна волна, а уже мощная кампания, к которой подключаются (!) пиар-фирмы".

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"Нам стало известно, что такие фирмы сейчас обращаются к блоггерам с предложениями разместить готовые дискредитационные тексты против Арсения Яценюка. Их просто предлагают блогерам публиковать у себя на страницах. Ясно, что не за бесплатно. По нашим данным, предлагают от 300 долларов до бесконечности за один такой пост", - написала пресс-секретарь.

Первые такие проплаченные материалы, отметила она, уже опубликованы. В частности, такой появился на Facebook странице Кирилла Молчанова: "Это - завсегдатай медведчуковских телеканалов и эксперт Украинского института политики, директором которого является некий Руслан Бортник. Он известен своими пророссийскими взглядами. В прошлом, кстати, помощник "регионала" и украинофоба Колесниченко".

Ольга Лаппо напомнила, что Арсений Яценюк уже неоднократно выигрывал суды против таких "экспертов", которые распространяли заведомо ложную информацию: "И те были вынуждены опровергать ее".

"Раз такие кампании и в дальнейшем щедро финансируются, теперь мы будем выдвигать и финансовые претензии. Чтобы стоимость распространения лжи была дороже гонорара. Все отсуженные средства будут направляться на украинскую армию", - написала она.

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Кроме того, напомнила она, правоохранительные органы уже расследуют дело о дискредитации премьер-министра Арсения Яценюка в 2014-2016 годах.

"Обращаемся к правоохранителям выяснить, кто и с какой целью возобновил кампанию по оговаривания лидера "Народного Фронта", премьер-министра 2014-2016 годов. Кто стоит за этим, и откуда идет финансирование этой очередной грязной кампании", - отметила пресс-секретарь.

Она обратилась к пользователям Facebook делиться ссылками на такие посты и ресурсы, где распространять эти заказные материалы. В комментариях уже начали появляться ссылки на новые заказные публикации.

"По нашим данным - там, кстати, может быть что-то о "хароший англійскій і тєлєфон МВФ", - добавила пресс-секретарь.