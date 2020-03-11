 За размещение дискредитационных текстов против Яценюка пиар-фирмы предлагают от $300 до бесконечности, - пресс-секретарь Лаппо

"Раз такие кампании и в дальнейшем щедро финансируются, теперь мы будем выдвигать и финансовые претензии. Чтобы стоимость распространения лжи была дороже гонорара. Все отсуженные средства будут направляться на украинскую армию", - написала в своем Facebook пресс-секретарь премьер-министра в 2014-2016 годах, лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка Ольга Лаппо, передает Цензор.НЕТ.
"Кому-то опять мешает Яценюк. Интересно, сколько на этот раз "заказчики" вложат в информационную кампанию против него. В 2015-2016-м это было 30 млн долларов, как утверждал беглый бывший депутат Онищенко", - написала она.
По ее словам, на прошлой неделе пророссийские информационные ресурсы начали массированно распространять ложь об Арсении Яценюке: "Только он появился на нескольких эфирах, как на него пошла новая информационная атака. Используется полный арсенал. Это не одна волна, а уже мощная кампания, к которой подключаются (!) пиар-фирмы".
"Нам стало известно, что такие фирмы сейчас обращаются к блоггерам с предложениями разместить готовые дискредитационные тексты против Арсения Яценюка. Их просто предлагают блогерам публиковать у себя на страницах. Ясно, что не за бесплатно. По нашим данным, предлагают от 300 долларов до бесконечности за один такой пост", - написала пресс-секретарь.
Первые такие проплаченные материалы, отметила она, уже опубликованы. В частности, такой появился на Facebook странице Кирилла Молчанова: "Это - завсегдатай медведчуковских телеканалов и эксперт Украинского института политики, директором которого является некий Руслан Бортник. Он известен своими пророссийскими взглядами. В прошлом, кстати, помощник "регионала" и украинофоба Колесниченко".
Ольга Лаппо напомнила, что Арсений Яценюк уже неоднократно выигрывал суды против таких "экспертов", которые распространяли заведомо ложную информацию: "И те были вынуждены опровергать ее".
"Раз такие кампании и в дальнейшем щедро финансируются, теперь мы будем выдвигать и финансовые претензии. Чтобы стоимость распространения лжи была дороже гонорара. Все отсуженные средства будут направляться на украинскую армию", - написала она.
Кроме того, напомнила она, правоохранительные органы уже расследуют дело о дискредитации премьер-министра Арсения Яценюка в 2014-2016 годах.
"Обращаемся к правоохранителям выяснить, кто и с какой целью возобновил кампанию по оговаривания лидера "Народного Фронта", премьер-министра 2014-2016 годов. Кто стоит за этим, и откуда идет финансирование этой очередной грязной кампании", - отметила пресс-секретарь.
Она обратилась к пользователям Facebook делиться ссылками на такие посты и ресурсы, где распространять эти заказные материалы. В комментариях уже начали появляться ссылки на новые заказные публикации.
"По нашим данным - там, кстати, может быть что-то о "хароший англійскій і тєлєфон МВФ", - добавила пресс-секретарь.
В нього і рейтингу вже немає...
пс. Скільки платять за Петю ?
иди в Гугл.. - вспомни...
сам закрой свою пасть...
с тобой быдло здесь нормально общаются....
а кацапские высеры пости на лента.сру!
зачем влазишь в разговор?
«Бремя доказывания уголовной вины лежит на обвинителе».
Значит - ФЭЙК!
Да ты болен, проверься на коронавирус!
Ты читал, в каком контексте и кому задан вопрос?
Чувствует горячее дыхание Хунты
Видно чуят что он прозрачнее пороха, и не такая кацапская сопля как зеленский, работают на опережение следующих выборов, по крайней мере я бы из этой троицы голосовал бы за него.
просто ради прикола...- посмотреть что получится, если украинцам доверить рулить...
Тягнібок. Ющенко. Кучма. хорошо порулили? По мне хоть жидо-цыган, главное - результат. Украинцам доверили руль на этих выборах, результат предсказуем. Нужно иметь ум и мужество чтобы принять что даже приглашать варягов хоть из штатов, хоть с израиля это он РЕЗУЛЬТАТ вот что нужно.
иди это евреям в Израиле расскажи....
смеется весь Мир с хохлов уже....
был премьер министром когда то...
"Арсений Яценюк и его семья не проживают в Украине. Одна дочь живет в США, вторая в Лондоне, жена в Израиле, сам Арсений Петрович также большую часть времени живет в Израиле и только изредка приезжает в Украину. Сестра Яценюка и его близкие родственники также проживают в США", - говорится в сообщении.
Один спрашивает, другой отвечает, как клоуны Бим и Бом в цирке!
Если он так плох и бессилен, что ж вы возбудились, лошье?
Ще в 13 році було прийняте рішення по новому збору податку в пенсійний з ФОПів, навіть тих, які заморожені. Довго ніхто нічого не нараховував, а тут опа, вказівка зверху - по повній усіх колбасити. При чому, по повному "бєспрєделу". Навіть судитись за правоту не можливо - СТІНА.
Доходить до маразму: приходить з виконавчої чоловіку покійної дружини провадження. Той мовляв, жінка вже 5 років, як померла (ФОП на неї було). Ті - нічого не знаємо, маєти ви за неї відповісти і наклали арешти на усе спільне майно.
ЗЕлені, ви взагалі в сосну влупились, чи де?
по квоті Народного фронту
думай
тє
Яценюка власть пока не видит ни на каких постах (имхо)
но народный фронт чего-то вдруг взялся его пиарить со всей дури
особенно раздувается версия, что якобы яценюк кандидат на главу НБУ (на самом деле нет)
вот и бегает яценюк по всем ток-шоу и во все горло орет, что он типа крутой кризис-менеджер и тока он может спасти банковскую систему и вообще всю страну
и тут же гордо во все горло орет, что он отказывается (хотя на самом деле емсу никто не предлагает)
эта статья из той же оперы - надо пиарить Яценюка, хз зачем