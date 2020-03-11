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 Совет Федерации РФ разрешил без экзамена признавать украинцев носителями русского языка

Это позволит предоставлять украинцам российское гражданство в упрощенном порядке.

Решение было принято на пленарном заседании Совета Федерации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

Носителями русского будут признавать граждан Украины и Беларуси, свободно владеющих языком. Им не нужно будет проходить для этого собеседование с комиссией.

Новые правила распространяются на тех украинцев и белорусов, которые или прямые родственники которых постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории РФ либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР.

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Теперь закон должен подписать Путин, и через 3 месяца после этого новая норма вступит в действие.

Источник: https://censor.net.ua/n3180743
 
 
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мы теперь все носители русского языка на свалку истории.
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мы теперь все носители русского языка на свалку истории.
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кстати очень может быть. для нормальной жизни языка необходимо наличие критической массы носителей высокого уровня. не уверен, что без украинцев и евреев...
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Чтоб нажираться боярой и им и языка жестов хватит.
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Совет Федерации РФ-- идет нахутор вместе со своими зарыгаными пачпортами Совет Федерации РФ разрешил без экзамена признавать украинцев носителями русского языка - Цензор.НЕТ 2643
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Якби українці себе поважали - то вже давно би перейшли на українську мову спілкування, цурались би всього росіского.
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Чому це???
Київська Русь була, коли московського каганату не було, навіть в проєкті.......
Мова також була..........
Зараз її носіями є Болгарія, Україна, Білорусь та деякі балканські країни)
Тоді, на Московії з'явився Каганат....... Вони вирішили зробити "русський изык"..... І зробили суржик........
Доречі. Великий відсоток московитів становлять, на жаль, громадяни Слов'янських Країн, які асимілювалися в каганаті і продали свої корені((((((((((
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Зашебісь, тепер вони мають право захищати нас від людожерів руцкіх младенцафф?
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На самом деле - полная туфта и профанация.
Как будь-то на Донбассе и в Крыму при раздаче вонючих кацапских пачпортов раньше экзамены заставляли сдавать.

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а шо бивают носітелі несколькіх язиков
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честно говоря, они не являются носителями русского языка - только матерным хорошо владеют
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Надеюсь все ватопитеки сьедут в рашку- засрашку
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Ну я носитель русского языка. А какое отношение к русскому языку имеют к нему о-о-окаающие вологодские и акающие ма-аскивчки? Не говоря уже о бурятах, однако, или гарачих кавказцах.
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большинство их которых и пары предложений без ошибок написать не сможет
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Путлеру несколько миллионов человек в 2014 кричали по-русски: "Пшел нах !". Но оно по-русски плохо понимает, потому прислал бурятов и чеченцев защищать русскоязычных.
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Я думал сейчас епидемия носителей короновируса, но походу епидемия носителей рузгогоязыга сейчас еще страшнее. При вирусе рузгого языга поражается головной мозг, человекообразное существо неадекватно реагирует на происходящее, пытается целенаправлено заразить вирусом других людей, а если не удастся то пытается уничтожить здорового человека физически
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Все идет к развалу страны, многие это понимают. Как будут делить территории - вопрос. Россия за собой хочет застолбить кусок.
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дык, на востоке Украины русский язык чище, чем самой кацапии))))
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носитеь русского языка из вагона выходит и кричит:
-Патаскун,патаскун!
-Я не патаскун,я носильщик.
-Тогда изнасилуй мой чемодан.
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Сатана під шумок Всесвітньої коронавірусної кризи буде нападати. Всрешся! Твої війська теж не з заліза. Коронавірус їм «поможе»
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Эт общство трзвости?
Да, вы пришли по адресу, это мы.
А я пршёл вам скзть чтобы вы на мня не рсщитывали!
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Получается я носитель этой заразы? как от нее избавиться?какие нужны "антибиотики"?
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Ну так большинство из нас носители и не только русского,а и диугих,так что из этого? я что обязан люблю или буду любить ту страну откуда этот язык? Сомневаюсь что все американцы и канадцы любят Англию ту страну откуда их язык произошел
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Нічого кацапи, прийде час ви всі будете носіями української мови.
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хотя знаете, они со своим пониженным IQ вряд ли украинский осилят...
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Взагалі то українців та білорусів треба визнати єдиними носіями руської мови, бо кацапня в ній ні в зуб ногою.
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Ну, нарешті дочекалися!!! Рюсскогаванящіє.
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Визнати носіями кацапського язика в українських сраках.
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Ми то носітелі. а рашковани - носільщікі. Так як вони російську мову ніхто не насілує.
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В мене є питання, якщо папуга верещить " Путін - *****", він носій російької мови чи летун?
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Термин "носитель русского языка" ассоциируются у меня с "носителем" вируса, туберкулеза и т.д.
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