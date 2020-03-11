 Китаянку с подозрением на коронавирус вывезли из аэропорта "Борисполь" в киевскую больницу

Как передает Цензор.НЕТ, об этом hromadske сообщили в Александрийской клинической больницы Киева, куда доставили женщину.

Отметим, что речь идет о гражданке Китая, а не Украины.

"Пилот самолета сообщил, что на борту гражданке Китая стало плохо. Эту информацию передали дальше ", - сказала hromadske Татьяна Гайнутдинова, заведующая первым инфекционным отделением больницы.

Откуда именно прилетела женщина, не сообщается.

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