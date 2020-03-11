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 Политика Украины
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Все про:членство в НАТО (370) Бутусов Юрий (2052) Сивохо (23)

 В НАТО нас не возьмут, пока вместо реформ у нас предательская болтовня о "внутренних конфликтах", - Бутусов о словах Сивохо

Пока в Украине будут звучать лозунги российской пропаганды, у страны нет шансов на сближение с НАТО.

Об этом написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя слова советника главы СНБО Сергея Сивохо о "внутреннем конфликте" на Донбассе.

"Маразм крепчает. Во время войны такие слова - государственная измена. Советник секретаря СНБО Сивохо договорился до того, что в Украине не война, а "внутренний конфликт", и дескать, нас из-за этого не возьмут в НАТО. То есть прямо озвучивает все лозунги российской пропаганды. А вот вопрос, почему же за этот внутренний конфликт военнослужащих ВС РФ награждают званием Герой Российской Федерации? Может, по такой логике, "внутренний конфликт" в РФ происходит? Если в бою с Героями РФ гибнут Герои Украины - то это не внутренний конфликт называется, а война! Страна подвергается военной агрессии, каждую неделю гибнут люди на фронте, а чудак сочиняет про "внутренний конфликт". В НАТО нас не возьмут, пока мы не начнем реформы в сфере обороны, но у нас вместо реформ - предательская болтовня о "внутренних конфликтах".", - отметил журналист.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180738
 
   
 Топ комментарии
 
Совохо тоже наговорил на персональный фонарный столб 😀😀😀
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значит снизу нужно колом подпереть... В НАТО нас не возьмут, пока вместо реформ у нас предательская болтовня о "внутренних конфликтах", - Бутусов о словах Сивохо - Цензор.НЕТ 9437
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Да там у сивухи уже уголовные дела должны в очередь выстраиваться
Увы, не при этой власти
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ця жирна потвора насправді настільки ж далека від проблем РНБО, як зюзя від проблем українського політикуму
влада випадкових клованів
але випадкові кловани поступово замінюються ведмедчуківськими жопістами та риганалами
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АЛьо!!!! зебанаты! Вот если я сейчас выйду на Майдан и крикну:"зе лучший!!!! "Меня побьют или в психушку отправят?
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тебе ізолюють на 14 діб як можливу жертву атаки коронавіручу на твій мозок, чи шо там в тебе В НАТО нас не возьмут, пока вместо реформ у нас предательская болтовня о "внутренних конфликтах", - Бутусов о словах Сивохо - Цензор.НЕТ 5190
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Нора, ти старайся краще, бо зюзіна влада хитається, як кілки на твоїй балалайці
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Ты попробуй еще раздавать наклейки "Зе-*******" В НАТО нас не возьмут, пока вместо реформ у нас предательская болтовня о "внутренних конфликтах", - Бутусов о словах Сивохо - Цензор.НЕТ 6225
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Конечно, очень возможно, что Сивохо - маразматик. Однако также нет никаких сомнений в том, что он своими многочисленными провокационными заявлениями «отрабатывает» данное ему Зеленским поручение… Предательское поручение…
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Он по-моему просто дурачек одурманеный РФ пропагандой и ему не место в радныках СНБО
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почему же за этот внутренний конфликт военнослужащих ВС РФ награждают званием Герой Российской Федерации?Источник: https://censor.net.ua/n3180738
А что есть такие, кого наградили за войну в Украине?
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Целый раднык СНБО не верит в то, что его страна через некоторое время может стать страной НАТО...
Он застрелиться не пробовал?
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гнать этого мразотного зеленого подонка из рнбо!и под суд!
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а судьи кто?(с) за древностию лет.... и далее по тексту.
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А судьи кто? - За древностию лет
К свободной жизни их вражда непримирима,
Сужденья черпают из забыты́х газет
Времен Очаковских и покоренья Крыма;
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Согласен,легче найти отмазку и ни фига не делать!
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Эту тему уже давно прошли, но Сивохе надо в ней усомниться.
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Интересно, а после смены власти кто-то будет посещать/смотреть все эти "кварталы", "лиги смеха" и пр. фигню???
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А кто их смотрел до того?...
Мне лично нравилась только одна давняя сценка про празднование 8 марта... И то... давно нравилась.
Сейчас на 5 канале есть пацанчик, который прекрасно пародирует Зеленского, даже голос похож. Поинтересуйтесь...
Но это как бы тут не по теме, тут Сивоха усомнился в Украине и ее членстве в НАТО!
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Думаешь те из ЗЕбанария, кто переживет смену власти, захотят после этого публичности?
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проблема не в сивухе, а в "зе" и "слугах" они толкатели предательства в Украине
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Вот именно, толкатели... Только Воз и ныне там? Их усилия мизерные, не повалят они эту нашу избушку, пупки надорвут. У НАТО нас не візьмуть, поки замість реформ у нас зрадницька балаканина про "внутрішні конфлікти", - Бутусов про слова Сивохо - Цензор.НЕТ 1711
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Sergey Naumovich
1 ч. ·

У каждой власти должен быть свой «хороший парень», который топит всевозможные рейтинги власть имущих вниз в направлении дна и даже ниже. Уже понятно, что нынче таковым является Сергей Сивохо. Советник секретаря РНБО. На общественных началах. У Сергея что не заявление - резонанс. Сергей бесплатно несёт феерическую х%йNю. У Сергея каждое заявление удивительно совпадает с линией самых очевидных кремлевских методичек. Очередной шедевр... ещё раз: -=СОВЕТНИКА СЕКРЕТАРЯ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ=- о том, что на территории Украины мы имеем сугубо внутренний конфликт и нас потому не возьмут в НАТО буквально взорвал соцсети.
Ок, допустим, что Сергей несёт эту серию х%йNu по неопытности. Предположим, что первый раз - прощаем, но второй раз - уже подозрительно, а третий раз - закономерность. Что он до сих пор делает в советниках органа национальной безопасности после четвёртого палева? Почему его до сих пор не погнали ссаными тряпками? Чтобы что? Чей это «хороший парень»?
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Конфликт внутренний, а пленными с россией обмениваемся. Странно.
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В полночь сего числа сего х*я Сивох*я выгнать нах*й!
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Ага, а некоторых за подобные высказывания банят на Цензоре .
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Как вы лодку назовёте - так она и поплывёт.
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в ОПі заявил, шо виступ осла зе
на корпоративі ветеранів ФСБ був приватним.

Встреча с Патрушевым в Омане была частная.

У Раді заявили, що поїздка депутатів ОПЗЖ до Москви була приватною.
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Толстожопый, давай в Ростов, пока не поздно! На фонарный столб ты уже наговорил.
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И вот это вот пророссийское чмо Сивохо собрался меня с кем-то мирить?!
Да я на него без отвращения и рвотного рефлекса смотреть не могу, а оно, блин, по версии Зеленского - "миротворец". Пипец.
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Маски, які вивезли, тупий алкаш, який вирішує вступати нам в НАТО чи ні, блазень, який соромить на весь світ, тиша про збитий недавно літак, перераховувати можна на десятки твітів... Коли ми були справжніми: коли вразили світ своєю боротьбою, чи зараз?
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Мордор запретил вывоз масок,бахил и защи костюмов,а уйобки из зеленой команды весь запас масок продали за рубеж.Теперь будем покупать в 10-20 раз дороже.Мрази-ЗАРАБОТОК НА КОРОНАВИРУСЕ:СОВЕТНИК ЗЕЛЕНСКОГО РАДУЧКИЙ СКУПИЛ ВСЕ МАСКИ В УКРАИНЕ И ПРОДАЛ В КИТАЙ
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Скільки нам буде потрібно часу і сил, щоб очистити Україну від усього цього лайна, яке раптом спливло з са́мого дна каналізації на поверхню - у найвищі кабінети? Без такого очищення у нас нема ніяких перспектив...
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Гнида толстая.. и вообще , сранные квнщики , квартальщики, и вся эта зазвездившая шушера случайно попавшая во власть, натворит бог зна чего , позор нации, позор стране, пока не поздно треба одуматься шо натворили - я не лохи...
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Сответник секретаря СНБО Сергей Сивохо назвал российско-украинскую войну на Донбассе «внутренним конфликтом».
Сивохо должен быть немедленно уволен из СНБО и ему должен быть ограничен доступ к государственной тайне
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"За дискредитаційні публікації проти Яценюка пропонують від $300 до безкінечності", - прессекретар
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БУТУСОВ - ЛЖИВЫЙ, ВОНЮЧЙ КУСОК ДЕРЬМА. ЦЕНЦОР - ГАЛИМАЯ ПОМОЙКА, МОДРЕАТОРЫ - ********
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Це не просто слова рядового громадянина країни... це члена РАДБЕЗУ!!!
Тепер ЗЕБОБІКИ ви розумієте, що ви накоїли?
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