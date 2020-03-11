 В НАТО нас не возьмут, пока вместо реформ у нас предательская болтовня о "внутренних конфликтах", - Бутусов о словах Сивохо

Об этом написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя слова советника главы СНБО Сергея Сивохо о "внутреннем конфликте" на Донбассе.
"Маразм крепчает. Во время войны такие слова - государственная измена. Советник секретаря СНБО Сивохо договорился до того, что в Украине не война, а "внутренний конфликт", и дескать, нас из-за этого не возьмут в НАТО. То есть прямо озвучивает все лозунги российской пропаганды. А вот вопрос, почему же за этот внутренний конфликт военнослужащих ВС РФ награждают званием Герой Российской Федерации? Может, по такой логике, "внутренний конфликт" в РФ происходит? Если в бою с Героями РФ гибнут Герои Украины - то это не внутренний конфликт называется, а война! Страна подвергается военной агрессии, каждую неделю гибнут люди на фронте, а чудак сочиняет про "внутренний конфликт". В НАТО нас не возьмут, пока мы не начнем реформы в сфере обороны, но у нас вместо реформ - предательская болтовня о "внутренних конфликтах".", - отметил журналист.
влада випадкових клованів
але випадкові кловани поступово замінюються ведмедчуківськими жопістами та риганалами
Конечно, очень возможно, что Сивохо - маразматик. Однако также нет никаких сомнений в том, что он своими многочисленными провокационными заявлениями «отрабатывает» данное ему Зеленским поручение… Предательское поручение…
А что есть такие, кого наградили за войну в Украине?
Он застрелиться не пробовал?
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А судьи кто? - За древностию лет
К свободной жизни их вражда непримирима,
Сужденья черпают из забыты́х газет
Времен Очаковских и покоренья Крыма;
Кіпр член НАТО.
Мне лично нравилась только одна давняя сценка про празднование 8 марта... И то... давно нравилась.
Сейчас на 5 канале есть пацанчик, который прекрасно пародирует Зеленского, даже голос похож. Поинтересуйтесь...
Но это как бы тут не по теме, тут Сивоха усомнился в Украине и ее членстве в НАТО!
1 ч. ·
У каждой власти должен быть свой «хороший парень», который топит всевозможные рейтинги власть имущих вниз в направлении дна и даже ниже. Уже понятно, что нынче таковым является Сергей Сивохо. Советник секретаря РНБО. На общественных началах. У Сергея что не заявление - резонанс. Сергей бесплатно несёт феерическую х%йNю. У Сергея каждое заявление удивительно совпадает с линией самых очевидных кремлевских методичек. Очередной шедевр... ещё раз: -=СОВЕТНИКА СЕКРЕТАРЯ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ=- о том, что на территории Украины мы имеем сугубо внутренний конфликт и нас потому не возьмут в НАТО буквально взорвал соцсети.
Ок, допустим, что Сергей несёт эту серию х%йNu по неопытности. Предположим, что первый раз - прощаем, но второй раз - уже подозрительно, а третий раз - закономерность. Что он до сих пор делает в советниках органа национальной безопасности после четвёртого палева? Почему его до сих пор не погнали ссаными тряпками? Чтобы что? Чей это «хороший парень»?
сего х*яСивох*я выгнать нах*й!
на корпоративі ветеранів ФСБ був приватним.
Встреча с Патрушевым в Омане была частная.
У Раді заявили, що поїздка депутатів ОПЗЖ до Москви була приватною.
Да я на него без отвращения и рвотного рефлекса смотреть не могу, а оно, блин, по версии Зеленского - "миротворец". Пипец.
Сивохо должен быть немедленно уволен из СНБО и ему должен быть ограничен доступ к государственной тайне
Тепер ЗЕБОБІКИ ви розумієте, що ви накоїли?