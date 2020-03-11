 Кабмин назначил Микичак и Ляшко заместителями министра здравоохранения

Первым заместителем министра назначена Заслуженный врач Украины Ирина Микичак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОЗ.

Заместителем министра здравоохранения - главным государственным санитарным врачом Украины назначен Виктор Ляшко.

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Ирина Микичак родилась 11 июня 1961 во Львове, по образованию является врачом-педиатром, магистром государственного управления. С апреля 2017 по декабрь 2019 гг. Ирина Микичак была руководительницей департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации.







Виктор Ляшко родился 24 апреля 1980 года в с. Осова Дубровицкого района Ривненской области. Врач, магистр государственного управления в сфере здравоохранения. Возглавлял государственное учреждение "Киевский областной лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины". Работал в должности первого заместителя генерального директора Центра общественного здоровья МОЗ Украины. Ранее уже занимал должность заместителя Министра здравоохранения, был назначен в декабре 2019 года.

Напомним, главой Минздрава в новом составе правительства назначен Илья Емец, который уже руководил министерством в 2010-2011 годах. У предыдущего министра Скалецкой были еще три заместителя: Ирина Шевченко, Дмитрий Луфер и Дмитрий Коваль. На сайте МОЗ они указаны как заместители министра.