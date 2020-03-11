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 Кабмин назначил Микичак и Ляшко заместителями министра здравоохранения

Кабинет Министров Украины на заседании 11 марта принял ряд кадровых решений, в частности назначил заместителей главы Министерства здравоохранения Украины Ильи Емца.

Первым заместителем министра назначена Заслуженный врач Украины Ирина Микичак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОЗ.

Заместителем министра здравоохранения - главным государственным санитарным врачом Украины назначен Виктор Ляшко.

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Кабмин назначил Микичак и Ляшко заместителями министра здравоохранения 01

Ирина Микичак родилась 11 июня 1961 во Львове, по образованию является врачом-педиатром, магистром государственного управления. С апреля 2017 по декабрь 2019 гг. Ирина Микичак была руководительницей департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации.

Кабмин назначил Микичак и Ляшко заместителями министра здравоохранения 02

Виктор Ляшко родился 24 апреля 1980 года в с. Осова Дубровицкого района Ривненской области. Врач, магистр государственного управления в сфере здравоохранения. Возглавлял государственное учреждение "Киевский областной лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины". Работал в должности первого заместителя генерального директора Центра общественного здоровья МОЗ Украины. Ранее уже занимал должность заместителя Министра здравоохранения, был назначен в декабре 2019 года. 

Напомним, главой Минздрава в новом составе правительства назначен Илья Емец, который уже руководил министерством в 2010-2011 годах. У предыдущего министра Скалецкой были еще три заместителя: Ирина Шевченко, Дмитрий Луфер и Дмитрий Коваль. На сайте МОЗ они указаны как заместители министра.

Источник: https://censor.net.ua/n3180737
 
 
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Давай Беня, назначай Богатыреву, я знаю, ты же хочьешь! че ее подельников ставить и мелочиться?
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