 Закуплено 33 аппарата вентиляции легких, 5 тысяч комбинезонов, 20 тысяч масок, 30 тысяч перчаток и 9 тонн антисептиков, - Корбан о подготовке Днепра к борьбе с коронавирусом

Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Глава общественного совета Днепра Геннадий Корбан позвонил и сообщил о подготовке города к борьбе с коронавирусом:
"Решение о выделении средств для борьбы с коронавирусом горсовет Днепра принял 26 февраля, на это были направлены все резервные средства - 98 миллионов гривен.
Мы уже закупили и поставили в городские больницы 33 новых аппарата искусственной вентиляции легких, 5 тысяч комбинезонов, 10 тысяч защитных масок 2-го класса, 10 тысяч защитных масок 3-го класса, 30 тысяч защитных перчаток, 9 тонн антиспектиков, средств быстрой дезинфекции, хлорсодержащих средств. Все больницы Днепра, каждый медик, и все учителя в школах будут обеспечены, таким образом, средствами индивидуальной защиты для работы. Городской транспорт с начала марта обрабатывается средствами дезинфекции".
По словам Корбана, заказаны за границей и переправляются к нам тест-системы для выявления коронавируса. Из государственного бюджета на эти цели, к сожалению, город за это время не получил никакой помощи.
"Сейчас собираю информацию, как готовятся другие города - и прежде всего Киев", - резюмировал Бутусов.
Меркель сказала, что 70% всё равно заболеют короновирусом, хоть что не делай...
Хоть закупай маски, перчатки, комбинезоны... хоть не закупай а 70% будут в итоге заражены.
В Италии пациентов старше 80 лет с СОVID-19 не переводят на искусственную вентиляцию. Шансов все равно мало, а аппаратов на всех не хватает. (с)
Я видал смерть от отёка легких - ужасно! Не старый человек, при полном сознании, не может вдохнуть и насытить кровь кислородом. Уменьшение поступления кислорода в легкие протекает длительный период. Это может длиться до 5 часов! Человек понимает неизбежность смерти, но ни он и никто из близких никак не могут ему помочь. Только баллон с кислородом может остановить процесс "отёка легких" путем вкачивания кислорода под давлением расширяя каналы изнутри.
Конечно же аквариумный компрессор с его 0,04 бара не вкачает в легкие воздух. Это может сделать автомобильный компрессор, но все равно объём закачиваемого воздуха катастрофически мал... Это может быть покрасочный компрессор.
Три десятка аппаратов вентиляции легких - скорая помощь для "избранных", которые зарядят бабло. Остальным предписана мучительная смерть. )
ЗЕбилы это подготовка ?
Истинно говорю вам: "Большего днища, чем ЗЕля Украина не знала !"
якщо не існує противовірусних, на якій терапії живуть хворі на СНІД?
Без разницы - там или тут. (© Сергей Шнуров)
им маски не нужны ?
я трошки сюморить хотел...что в Днепре столько...э... иудеев, что те 20 тыс масок даже им не хватит... а г-н Корбан в той общине (ничего не имею против) не последний человек