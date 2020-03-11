 НБУ предупредил о вводе временной администрации в Проминвестбанк

Об этом сообщает регулятор.

Напомним, 4 марта Министерство юстиции реализовало 99,8% акций Проминвестбанка на бирже ПФТС, имя покупателя не раскрывается.

В то же время, Базельские требования к прозрачности структуры собственности - предусматривают введение ВА администрации в банк, где произошли изменения в существенном участии (более 10%), и признание его неплатежеспособности. Лицо, приобретшее Проминвестбанк также подпадает под санкции и должно уплатить 10% от суммы сделки в качестве штрафа.

По информации американского инвестиционного ресурса Seeking Alpha, если Министерство юстиции, которое занималось арестом и реализацией Проминвестбанка не признает сделку неправомерной, под штрафные санкции может попасть и Правительство Украины.

Так, Проминвестбанк был взыскан в пользу группы "Приват" по решению апелляционного суда Киевской области, как собственность Российской Федерации, в счет утерянных в Крыму активов.

Однако по двум решениям Стокгольмского арбитража, арест Проминвестбанка Минюстом Украины был незаконным. В частности, теперь Россия сохраняет право взыскать с Украины полную рыночную сумму стоимость Проминвестбанка, собственный капитал которого состоянием на 3 кв. 2019 года составлял почти $160 млн., при всего $11 млн, полученных при торгах 4 марта.

Ответчиком по иску Внешэкономбанка, несмотря на то, что деньги от реализации арестованного Проминвеста получила группа "Приват" – выступит Министерство юстиции Украины.