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 Общество
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Все про:временная администрация (14) НБУ (4569) Проминвестбанк (51)

 НБУ предупредил о вводе временной администрации в Проминвестбанк

В Проминвест могут ввести ВА и признать банк неплатежеспособным из-за его продажи 4 марта на закрытом аукционе ПФТС без предварительного соглашения Национального банка.

Об этом сообщает регулятор.

Напомним, 4 марта Министерство юстиции реализовало 99,8% акций Проминвестбанка на бирже ПФТС, имя покупателя не раскрывается.

В то же время, Базельские требования к прозрачности структуры собственности - предусматривают введение ВА администрации в банк, где произошли изменения в существенном участии (более 10%), и признание его неплатежеспособности. Лицо, приобретшее Проминвестбанк также подпадает под санкции и должно уплатить 10% от суммы сделки в качестве штрафа.

По информации американского инвестиционного ресурса Seeking Alpha, если Министерство юстиции, которое занималось арестом и реализацией Проминвестбанка не признает сделку неправомерной, под штрафные санкции может попасть и Правительство Украины.

Так, Проминвестбанк был взыскан в пользу группы "Приват" по решению апелляционного суда Киевской области, как собственность Российской Федерации, в счет утерянных в Крыму активов.

Однако по двум решениям Стокгольмского арбитража, арест Проминвестбанка Минюстом Украины был незаконным. В частности, теперь Россия сохраняет право взыскать с Украины полную рыночную сумму стоимость Проминвестбанка, собственный капитал которого состоянием на 3 кв. 2019 года составлял почти $160 млн., при всего $11 млн, полученных при торгах 4 марта.

Ответчиком по иску Внешэкономбанка, несмотря на то, что деньги от реализации арестованного Проминвеста получила группа "Приват" – выступит Министерство юстиции Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3180733
 
 
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ППЦ(((((((((
Я обожаю свою Страну и Игоря Валерьича................
Куда денешки нести????????
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Приватбанк 25.700/26.400 11.03.2020
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Не долго мучилась в высоковольтных проводах ........
Шо скажут господа зеленобобики?
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Я б в першу чергу посадив тих, хто дав дозвіл кацапам вести будь-який бізнес в Україні. В Конституції повинно бути записано, що будь-який козломордий який захоче відвідати Україну, спочатку 3 дні повинен повисіти на гіляці з 9ашморгом на шиї, а потім можна надати йому дозвіл на перебування в Україні.
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