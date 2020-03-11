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Все про:Зеленский (4851) назначение (1562) ОГА (1606) Сумщина (721) указ (409)

 Зеленский назначил Грищенко главой Сумской ОГА, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Романа Грищенко главой Сумской областной государственной администрации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в соответствующем указе №74/2020.

"Назначить Грищенко Романа Сергеевича председателем Сумской областной государственной администрации", - говорится в тексте указа.

Другим своим указом №73/2020 он освободил от временного исполнения обязанностей председателя Сумской областной государственной администрации Ирину Купрейчик.

Роман Грищенко с 2017 года работал военным прокурором Харьковского гарнизона. До назначения на Харьковщине он работал военным прокурором Киевского гарнизона. В органах военной прокуратуры работал более 13 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский уволил Чернышова с должности главы Киевской ОГА и назначил врио его зама Володина, - указы

Источник: https://censor.net.ua/n3180732
 
 
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А прокурори бувають не хабарниками?
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Військові прокурори це найменше корумповані силовики в Україні. Ними треба замінити всю ******* прокурорську в областях
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