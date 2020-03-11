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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11837) Госархстройинспекция (50) Васильченко (1)

 ГАСИ, скорую ликвидацию которой обещал Зеленский, возглавил ее сотрудник Васильченко

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании назначил нового руководителя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу народного депутата Виктории Сюмар в Facebook.

По словам Сюмар, на закрытом заседании в среду, 11 марта, правительство назначило новым руководителем ГАСИ Юрия Васильченко.

Ранее Васильченко находился на должности начальника отдела по вопросам обследования и паспортизации Управления лицензирования, обследования и паспортизации ГАСИ.

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Напомним, ранее экс-премьер Алексей Гончарук пообещал полностью ликвидировать Государственную архитектурно-строительную инспекцию в случае выявления в структуре каких-либо схем.

После этого ликвидацию ГАСИ в течение двух недель пообещал президент Владимир Зеленский.

ГАСИ, скорую ликвидацию которой обещал Зеленский, возглавил ее сотрудник Васильченко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3180731
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
вы тупые все главное закрыть.... ну закрыли СЭС... теперь собрать не могут кадры....причина их нема... на пороге страны стоит пандемия а санврачей и службы нет то что зам министра назвали Главным Санитарным врачом тот еще бред.... раньше Главный Санврач не имел права быть заместителем министра.. он входил в структуру МОЗ но как Главный санитарный врач.. теперь у нас профанация теперь тесты короно вирус в аптеке по 300 грн типа обещают... так и с ГАСК..у меня сосед построил 22 года назад балкон на 4 этаже вбили сваю подпорку прямо промеж плит теперь пошли трещины дому грозят серьезные последствия.. ГАСК как раз по моей жалобе и все сразу узрели трещины.. а закроем кто и что будет контролировать этим тузикам с наворованным баблом дай волю они в вашей квартире космодром построят...
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что такое ГАСК знаю от и до , сравнение с Санэпидемом ,это все равно как ужа с ежиком , Гаск сам себе господин ,сам печатаю сам себя проверяю ,вы уверены что честно ?я нет ,и на это есть причины ,так же как надзор на зарплате застройщика , за бабло подпишут все
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я бы не тока закрыл, но и расстрелял... ДАБІ, швидку ліквідацію якої обіцяв Зеленський, очолив її співробітник Васильченко - Цензор.НЕТ 3876
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Оманский барыга кормушку под себя настраивает..... А кто бы сомневался???
Пацаны на фронте гибнут, а ЗЕленая стая бабло пилит.....
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Зеленский говорит одно а делает совсем другое...
Ещё заплачем за правительством Гончарука.
При нём реально гривна укрепилась, соответственно цены на бензин и солярку упали. Цены на коммуналку не росли...
Теперь при новом премьере Шмыгале за неделю его правления - гривна опустилась почти на 10 % к доллару...
А это значит, что моментально скоро взлетят цены на всё. И тарифы на коммуналку вырастут...
Нахера сняли Гончарука?
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Вместе с избушным отделом "К" и налоговой мусарней, которую ещё святой Пётр начал беспощадно ликвидировать,
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разгонят, может быть. но думаецо, шо свято место долго пустовать не будет...
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