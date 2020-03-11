 ГАСИ, скорую ликвидацию которой обещал Зеленский, возглавил ее сотрудник Васильченко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу народного депутата Виктории Сюмар в Facebook.
По словам Сюмар, на закрытом заседании в среду, 11 марта, правительство назначило новым руководителем ГАСИ Юрия Васильченко.
Ранее Васильченко находился на должности начальника отдела по вопросам обследования и паспортизации Управления лицензирования, обследования и паспортизации ГАСИ.
Напомним, ранее экс-премьер Алексей Гончарук пообещал полностью ликвидировать Государственную архитектурно-строительную инспекцию в случае выявления в структуре каких-либо схем.
После этого ликвидацию ГАСИ в течение двух недель пообещал президент Владимир Зеленский.
Пацаны на фронте гибнут, а ЗЕленая стая бабло пилит.....
Ещё заплачем за правительством Гончарука.
При нём реально гривна укрепилась, соответственно цены на бензин и солярку упали. Цены на коммуналку не росли...
Теперь при новом премьере Шмыгале за неделю его правления - гривна опустилась почти на 10 % к доллару...
А это значит, что моментально скоро взлетят цены на всё. И тарифы на коммуналку вырастут...
Нахера сняли Гончарука?