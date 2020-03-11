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Все про:задержание (5616) Крым (22488) обыск (1447) Чубаров (810) крымские татары (2263)

 Идет запугивание в преддверии "марша на Крым", - Чубаров об обысках и задержании крымских татар в Бахчисарае

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что главная цель российских оккупантов, которые 11 марта провели обыски в Бахчисарае, "как можно сильнее напугать крымскотатарское сообщество".

Он не исключает, что крымских татар хотят запугать накануне анонсированного ранее "марша на Крым". Такое мнение он выразил в комментарии Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

"Те, кто пришел ранним утром в дома крымских татар, естественно, были осведомлены, кто в них живет и какого они возраста. Они знали, что в одной семье женщина на сносях, в другой – двухмесячный ребенок, в третьей – очень пожилая женщина со слабым здоровьем. И, тем не менее, практически во всех домах сорванные двери, перевернутые вверх дном личные вещи, разбросанные по всему дому вещи и принадлежности. Это все говорит о том, что преследовалась цель как можно сильнее напугать крымскотатарское сообщество", – считает Чубаров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кремль будет требовать воду для оккупированного Крыма, - Полозов об обысках и задержании крымских татар в Бахчисарае

Глава Меджлиса не исключает возможности того, что Кремль пытается запугать крымских татар накануне "марша на Крым".

"Это все делается накануне возможного обмена. Некоторые эксперты считают, что таким образом оккупационная сторона увеличивает "фонд для обмена". Я не исключаю, что устрашение крымских татар также проводится накануне планируемой нами мирной, ненасильственной акции "Мир – против насилия и оккупации. Марш достоинства", – добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чубаров анонсировал на май марш крымских татар на оккупированный полуостров

Источник: https://censor.net.ua/n3180730
 
 
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Большую и малую родину очень хорошо любить издалека )
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А Зеленский ещё и короновирусом запугивает. Типа никаких массовых мероприятий.
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Кацапы как всегда действуют с опережением и не жалея сил. Ниши "керевники" все чешут репу как здаться врагу, и что бы такого сделать, что бы ничего не делать, и что то украсть...
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татарам нужно на Киев идти, а не в Крым.....
вот, две новости рядом...

Идет запугивание в преддверии "марша на Крым", - Чубаров об обысках и задержании крымских татар в Бахчисарае - Цензор.НЕТ 3284

Идет запугивание в преддверии "марша на Крым", - Чубаров об обысках и задержании крымских татар в Бахчисарае - Цензор.НЕТ 322
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Почему тихо? Вона новый министр обороны прямо заявил про недостижимость стандартов НАТО для украинской армии!
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