 Следует хорошо взвесить, стоит ли ехать за границу, - МИД

Об этом заявил на брифинге госсекретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Заяц сообщил, что ситуация с коронавирусом развивается в разных странах мира очень динамично.

"Поэтому общий призыв, который мы как Министерство иностранных дел адресуем гражданам Украины, - хорошо взвесить при любой поездке за границу, так ли она необходима, и тогда принимать окончательное решение", - сказал он.

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Также госсекретарь МИД отметил, что все украинцы при выезде за границу должны быть застрахованными.

"Это позволит обеспечить покрытие тех возможных медицинских расходов за рубежом, которые могут возникнуть", - добавил Заяц.