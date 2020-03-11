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 Следует хорошо взвесить, стоит ли ехать за границу, - МИД

Министерство иностранных дел рекомендует украинцам хорошо подумать, прежде чем выезжать за пределы страны. Те, кто на это решится, должны быть застрахованы.

Об этом заявил на брифинге госсекретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Заяц сообщил, что ситуация с коронавирусом развивается в разных странах мира очень динамично.

"Поэтому общий призыв, который мы как Министерство иностранных дел адресуем гражданам Украины, - хорошо взвесить при любой поездке за границу, так ли она необходима, и тогда принимать окончательное решение", - сказал он.

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Также госсекретарь МИД отметил, что все украинцы при выезде за границу должны быть застрахованными.

"Это позволит обеспечить покрытие тех возможных медицинских расходов за рубежом, которые могут возникнуть", - добавил Заяц.

Источник: https://censor.net.ua/n3180728
 
 
 Топ комментарии
 
Это не для наших людей. Вон у нас соседка (женщина в возрасте) собирается с мужем тулить в Италию, т.к. муж сделал ей подарок на юбилей- эту поездку. Купил путевку ещё давно.... И пусть хоть небо разверзнется! Пусть хоть голову сложить придётся- лишь бы не потерять бабки! Следует хорошо взвесить, стоит ли ехать за границу, - МИД - Цензор.НЕТ 529

Единственный способ спасти тех, кто дружит с головой- закрыть границу на выезд и въезд, отменить авиаврейсы. Иначе мы все обречены. Тем более, с нашей медициной....
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Моя соседка сьездила к жениху в РоттерДам , місяць
тому, сказала- танунах! Був він у нас, порозмовляв,
подобається йому в Україні на його пенсію в РоттерДамі.. Спілкуватися тільки зі Мною на англійській а знею через смартфонного перекладача...
От така лубофф..😁
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Жакоб, мы отсюда не уедем никогда, мы погибнем. (с) Формула любви
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А что делать заробитчанам?
типа сидеть в Украине и подыхать с голоду, ведь работы нормальной вообще тут нет, вернее нет нормальной адекватной зарплаты в Украине
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Слабо свой бизнес в Украине открыть? Маленький, большой - без разницы
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в том то у нас и проблема в Украине - большинство просто исполнители. (это не осуждение, а простая констатация факта, хотя попробуй ещё найти хорошего исполнителя)
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Качество исполнителя как правило зависит от тех денег, что ты готов ему заплатить. На западе исполнители равного с нашими класса намного дороже тебе обойдутся.
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Естественно слабо. В нашей стране бизнес без "крыши" и откатов невозможен впринципе.
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А не дивитись телевізор, а голову "включити" і думати, думати, думати кого вибираєш як до місцевої влади так і до державної не можеш? 20 років з гаком вибирали всяку шушваль, а тепер не знають як їм вижити.
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У Нас не ДИНАМІЧНО...щомусь...
Прийдеться заселяти Європу..
😁
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Ну дома то в Украине не камильфо, уж лучше рабом на плантации клубники и капусты польшу или батраком на стрйоку в рашу
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Думаєш, що паРашка теж вимре?😁
Я кажу-заселити!! Всі там вимруть...
😁
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Вот представь, что работнику без квалификации в той же Польше платят раза в два больше чем у нас тому же инженеру. Так смысл за копейки тут батрачить? За казламордию речь не веду - туда только придурки едут. Если еще едут.
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Это не для наших людей. Вон у нас соседка (женщина в возрасте) собирается с мужем тулить в Италию, т.к. муж сделал ей подарок на юбилей- эту поездку. Купил путевку ещё давно.... И пусть хоть небо разверзнется! Пусть хоть голову сложить придётся- лишь бы не потерять бабки! Следует хорошо взвесить, стоит ли ехать за границу, - МИД - Цензор.НЕТ 529

Единственный способ спасти тех, кто дружит с головой- закрыть границу на выезд и въезд, отменить авиаврейсы. Иначе мы все обречены. Тем более, с нашей медициной....
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Моя соседка сьездила к жениху в РоттерДам , місяць
тому, сказала- танунах! Був він у нас, порозмовляв,
подобається йому в Україні на його пенсію в РоттерДамі.. Спілкуватися тільки зі Мною на англійській а знею через смартфонного перекладача...
От така лубофф..😁
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Жакоб, мы отсюда не уедем никогда, мы погибнем. (с) Формула любви
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если заболею в Европе то может и выживу, а если дома то полный Минздрав
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