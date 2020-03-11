 Следует хорошо взвесить, стоит ли ехать за границу, - МИД

Об этом заявил на брифинге госсекретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Заяц сообщил, что ситуация с коронавирусом развивается в разных странах мира очень динамично.
"Поэтому общий призыв, который мы как Министерство иностранных дел адресуем гражданам Украины, - хорошо взвесить при любой поездке за границу, так ли она необходима, и тогда принимать окончательное решение", - сказал он.
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Также госсекретарь МИД отметил, что все украинцы при выезде за границу должны быть застрахованными.
"Это позволит обеспечить покрытие тех возможных медицинских расходов за рубежом, которые могут возникнуть", - добавил Заяц.
типа сидеть в Украине и подыхать с голоду, ведь работы нормальной вообще тут нет, вернее нет нормальной адекватной зарплаты в Украине
Прийдеться заселяти Європу..
😁
Я кажу-заселити!! Всі там вимруть...
😁
Единственный способ спасти тех, кто дружит с головой- закрыть границу на выезд и въезд, отменить авиаврейсы. Иначе мы все обречены. Тем более, с нашей медициной....
тому, сказала- танунах! Був він у нас, порозмовляв,
подобається йому в Україні на його пенсію в РоттерДамі.. Спілкуватися тільки зі Мною на англійській а знею через смартфонного перекладача...
От така лубофф..😁