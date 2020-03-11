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Все про:ВМС (785) корабль (1353)

 Переданные США для ВМФ патрульные катера типа "Айленд" вышли в море для выполнения поставленных задач

Украинские патрульные катера типа "Айленд" ("Island") "Славянск" (P190) "Старобельск" (P191) вышли в Черное море из Практической гавани Одессы для выполнения курсовых задач,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает интернет-издание "Украинский милитаристский портал".

"Патрульные катера типа "Айленд" вышли для выполнения поставленных задач. Недавно на два переданных США патрульных катера типа Island были установлены стволы и автоматы от 25-мм с спаренной артиллерийской установки 2М-3М", - говорится в опубликованной в среду заметке.

Установка 2М-3М является средством самообороны кораблей и может быть использована для уничтожения целей на расстоянии до 3тыс. метров.

"В перспективе будущие катера типа Island уже могут быть вооружены американскими артустановками Mk 38 более поздней версии, которые уже имеют оптико-электронный систему наведения и стабилизации. Также рассматривается получение аналогичных установок и на "Славянск" и "Старобельск", однако окончательного решения не принято", - пишет издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США планируют передать Украине патрульные катера типа Mark VI, - CNN. ФОТО

Украина получила от США патрульные катера USCGC Cushing (WPB-1321) и USCGC Drummond (WPB-1323), которые в составе ВМС ВСУ получили названия "Славянск" и "Старобельск". Передача катеров Украине состоялась в Одессе 13 ноября 2019 года.

Катера типа "Island" в своей базовой комплектации имеют водоизмещение 168 тонн, длину– 34 м, ширину – 6,4 м. Развивают скорость до 29,5 узлов. Команда по нормативам США состоит из 16 человек, в т.ч. двух офицеров. Из вооружения у катера есть 25-мм пушка и два пулемета. Катера оснащены РЛС общего обнаружения AN/SPS-73 и 5,4м досмотровой лодкой "Zodiak Hurricane 540".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Курсанты ВМС впервые прошли стажировку на патрульных катерах типа Island, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3180726
 
   
 Топ комментарии
 
Вони окупантам в Крим збираються воду дніпровську подавать , а ви , шановний, про бойові кораблі ( подаровані Америкою при Пороху ) зараз тут турбуєтесь ...

Переданные США для ВМФ патрульные катера типа "Айленд" вышли в море для выполнения поставленных задач - Цензор.НЕТ 4005
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тобто, така це для зевлади незначна подія, що туди навіть журнашлюх не послали пару фоток зробити
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тобто, така це для зевлади незначна подія, що туди навіть журнашлюх не послали пару фоток зробити
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Вони окупантам в Крим збираються воду дніпровську подавать , а ви , шановний, про бойові кораблі ( подаровані Америкою при Пороху ) зараз тут турбуєтесь ...

Переданные США для ВМФ патрульные катера типа "Айленд" вышли в море для выполнения поставленных задач - Цензор.НЕТ 4005
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там предыдущий гидрант место забил)))
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ахахах!.... такое раболепие перед властью присуще нашему северному соседу... так что все эти агитки засуньте в одно место!!!)))
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Як показали вибори - українців дуже мало хвилює, що у якихось лаптєногих рвуться пердаки. Подібні передвиборні обіцянки про чужі пердаки - самі по собі безперспективні.
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этот говнюк из Ольгино. У него задача на любой теме про Порошенко писать
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Да Петя лично бы у штурвала стоял, и всем по Рошенке раздал.
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просто не дозволили Бубочці зайти на борт, погана прикмета)) І попіаритися у нього не вийшло
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На "Слав'янську" треба намалювати розіп'ятого хлопчика.
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Дело хорошее, но как-то вбок.....
Ноль в случае нападения Расиии с моря....
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скажи, козлы американцы, что авианосец не передали?
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Ну теперь еще наснаги не сдать их кацапам мирно и без спротиву, але гордо.
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