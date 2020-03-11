 Украина призывает миссию ООН отправиться в оккупированный Крым, - Денисова об обысках и задержании крымских татар в Бахчисарае

"Призываю представителей мониторинговой миссии ООН по правам человека осуществить выезд на территорию временно оккупированного Крыма, чтобы проверить соблюдение прав и условия содержания незаконно задержанных граждан Украины", – написала Денисова в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Она также обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой, чтобы она "проверила основания задержания граждан Украины", а также способствовала "обеспечению права на защиту и справедливый суд".

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"Отмечаю, что преследование крымских татар оккупантами происходит на религиозной почве", – добавила Денисова.

Реакции Москальковой и миссии ООН относительно призыва Денисовой пока нет.

Российские силовики утром 11 марта пришли с обысками в дома крымских татар в Бахчисарае и Бахчисарайском районе. На место проведения обысков не пустили адвокатов. Оккупанты вменяют четверым задержанным в Бахчисарае крымским татарам участие в "Хизб ут-Тахрир".