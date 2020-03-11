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 Общество, За рубежом
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 Референс-лаборатория ВОЗ подтвердила результат исследований на коронавирус в Украине, - ЦОЗ

Референс-лаборатория Всемирной организации здравоохранения в Лондоне подтвердила результат проведенных в Украине тестирований на коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ на странице в сети Facebook передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что каждое государство-член ВОЗ обязано доставить первые пять положительных и 10 отрицательных образцов новой коронавирусной инфекции в референс-лабораторию ВОЗ. Во исполнение этих правил 4 марта ЦОЗ Украины отправил первый подтвержденный и 10 отрицательных образцов на дальнейшее параллельное исследование.

Такие правила существуют для ряда других возбудителей. К примеру, вирусологическая референс-лаборатория ЦОЗ ежегодно отправляет в лабораторию ВОЗ в Лондоне 80 образцов гриппа, 50 образцов кори в Люксембург и каждый изолированный на территории страны полиовирус и неполиомиелитный энтеровирус в Хельсинки.

"Вчера вирусологическая референс-лаборатория ЦОЗ получила официальный отчет на все 11 образцов (один позитивный, 10 отрицательных), которые успешно прошли тестирование. Этот отчет подтверждает результат, полученный в Украине", - говорится в сообщении.

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Референс-лаборатория ВОЗ подтвердила результат исследований на коронавирус в Украине, - ЦОЗ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3180722
 
 
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короновирус это очередная разводка, как было с "птичьем гриппом" в 2009 году... Тогда тоже подняли панику и полУкраины в масках ходило... Это просто очередной распил бюджетных денег.
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дурик, если не знаешь предмет разгвора то лучше молчи... От обычного гриппа умирает людей в мире больше чем от этого короновируса... Изучай матчасть, неуч.
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А ну видай інформацію в процентному відношенні хворих до померлих.
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скрещу пальчики, чтоб он не мог этого сказать.
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Ну ти дайош, мік і маус! Звідкі ти прилетіло?!
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Ну то что пена обильная и жирная на всём этом - 101%
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...про вирус зебилизма тоже прикалывались, а вот поди ж ты - 73% пораженного населения... Референс-лаборатория ВОЗ подтвердила результат исследований на коронавирус в Украине, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 2047
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В тебе є шанс перевірити це на власному опиті.
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Из Украины вывезли около тысячи тонн медицинских масок - Луценко Март 11, 2020Без рубрикиКомментарии

Референс-лаборатория ВОЗ подтвердила результат исследований на коронавирус в Украине, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 1437За последние три месяца из Украины вывезли 983,5 тонн медицинских масок, из них больше половины - в феврале, когда вспышка коронавируса уже распространилась по миру.
Об этом в Facebook сообщил экс-генпрокурор Юрий Луценко.
«К вопросу о карантине от короновируса.
Я бы рекомендовал правительству честно сказать, кто виноват в том, что в феврале из Украины вывезли 118 тонн масок с фильтром и 408 тонн масок без фильтра.
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Ясно, что ООО «Мамона Трейд» вывезет все, что хочет.
Референс-лаборатория ВОЗ подтвердила результат исследований на коронавирус в Украине, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 1437
Но все разумные страны давно запретили вывозить эти жизненно необходимые для больных и медиков изделия.
- Коронавирус: спрос на маски в Украине вырос в 50 раз, цены - вдвое
У нас же за последние три месяца экспорт этой продукции составил 983,5 тонн!» - написал Луценко.
Рассмотрение вопроса о возможном запрете экспорта средств индивидуальной защиты - один из пунктов распоряжения Кабмина об экстренных мерах по борьбе с коронавирусом, принятого 6 марта.
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