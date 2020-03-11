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 Политика Украины
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 Кремль будет требовать воду для оккупированного Крыма, - Полозов об обысках и задержании крымских татар в Бахчисарае

Адвокат Николай Полозов считает, что обыски в домах крымских татар в оккупированном Бахчисарае и Бахчисарайском районе 11 марта связаны с тем, что Кремль собирается требовать у Украины поставок днепровской воды в Крым.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Если раньше практика набора заложников – политзаключенных в оккупированном Крыму осуществлялась, в том числе, для пополнения обменного фонда, то теперь становится очевидно, что требования Кремля будут касаться поставки в Крым днепровской воды. Репрессии в Крыму – не просто элемент запугивания населения, но и средство политического шантажа новой украинской власти", – рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты вменяют четверым задержанным в Бахчисарае крымским татарам участие в "Хизб ут-Тахрир", - адвокат Семедляев

Российские силовики утром 11 марта пришли с обысками в дома крымских татар в Бахчисарае и Бахчисарайском районе. На место проведения обысков не пустили адвокатов. Оккупанты вменяют четверым задержанным в Бахчисарае крымским татарам участие в "Хизб ут-Тахрир".

Кремль будет требовать воду для оккупированного Крыма, - Полозов об обысках и задержании крымских татар в Бахчисарае 01

Источник: https://censor.net.ua/n3180721
 
 
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Почему про воду в Крым постоянно жужжат только украинские политики, а с той стороны вообще ни звука? А был ли мальчик?
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Полозов - гражданин РФ. Это уже с той стороны жжужат, а не только наши политики
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Да он никто, и жужжит в русле правозащитной или какой там у него деятельности. В категории выше, с той стороны по поводу воды вообще никто не парится
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Я прошу лишь просто привести пример официальной заинтересованности россиян в украинской воде? Пока лишь одно бла бла бла со стороны Украины, звиздежом попахивает, понимаешь? Типа хоть в чем то Россию можно за бороду схватить.. типа пэрэмога.
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вони ніколи не будуть визнавати гострої нехватки технічної води у Криму
навіть, якщо маса хотькамніснєбов почне дохнути, як мухи
це що, не ясно?
вони будуть діяти скритно через наших зрадників
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Глупость полная. Путин может пол-Крыма по тюрьмам распихать. И Украина ничем им помочь не сможет.
Больше сто тысяч переселенцев, военная армада с ядерным оружием, и все там в Крыму. Какая вода? Переселенцы на родину, военная база ликвидирована, военный кулак выведен, вот тогда и можно что-то обсуждать.
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В последнее время Полозов слишком часто жужжит, казалось-бы какое дело адвокату до воды ..... совпадение? .... Кремль будет требовать воду для оккупированного Крыма, - Полозов об обысках и задержании крымских татар в Бахчисарае - Цензор.НЕТ 7915
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А какое нам дело что этот монгол на своей странице написал?
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Да мне-то никакого, но у нас полно долбодятлов любящих читать и публиковать всякую лабуду, ведь эта фигня появляется не впервой
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И в ответ зеленый украинофоб даст ему и воду в Крым, и ещё что нибудь, чего пуйло пожелает... Даже пол Украины отдаст, ему похер на Украину
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татарам слабо выехать на материк и не работать на оккупантов и Зе...?
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воды не будет
татары на это не пойду ,это раз
клована вынесут вперёд ногами,это два
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Камні з неба пийте! Або цілющу воду з рідної говєні.
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Полозов говорить те, що вкладає йому овертон-ФСБ.
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Кримчаків на воду міняти??
Щось новеньке...
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Кримчаки́ (кримчацька кърымчахлар, однина - кърымчах) - окрема етнолінгвістична спільнота єврейського населення, котрі говорять кримськотатарською мовою.[1] Переважно мешкають на території Криму
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Та, що кримчаків в Криму практично нема.
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Ага. Даже не сомневаюсь. Сначала будут требовать воду, потом стать на колени, потом поднять руки вверх с белыми трусами надголовой, потом сесть в вагоны и уехать в Сибирь и на Колыму и Магадан. Уже проходили. И вы готовы опять все ето пройти как проходили ваши родители и дедушки с бабшками в 33-47 годах? Или выбираете свободу и сопротивление?
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Просто, аніусталі... Пропоную закрити на карантин телевізор.
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Все началось раньше. Уже в двадцатых украинская интеллигенция в Украине преследовалась и либо уничтожалась, либо вывозилась в азиатские республики. Последними добрались до украинских писателей-- коммунистов
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предлагаю в канал пустить канализационные стоки херсона
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А це гарна ідея. Всю каналізацію України зливати в північнокримський канал.
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100%. Канал наполненный водой сейчас для ***** как красная тряпка для быка. Еще в 2014 говорил что дамбу залить бетоном и землей, а канал заполнить химическими отходами, и львовским мусором, чтобы еще лет 10 ниукого не было бы даже желания его открыть
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Поить ваших "зеленых человечков" ?!
Нет уж, увольте, своих хватает.
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Давайте выловим опзжопников и проведем у них обыски, найдем у каждого МайнКампф, вот и готов обменный фонд...
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Тю, а що кампф заборонена книга? Піду сховаю від гріха...
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Сами же уроды спровоцировали *****. Показали ***** что если на вас нажать то вы готовы на компромиссы. Вас же Саакашвили предупреждал что нельзя идти ***** на встречу нинаодин шаг как бы ето заманчиво не выглядело. Вы же 6 лет обсуждали как сделать так чтобы ***** вишел из ситуации победителем.Вместо того чтобы давить гниду вы ее подкармливалив надежде что она наестся. Вот теперь жрите.
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да не вопрос, только пестициды подмешивать перед Красноперекопском.
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И таки да, крымские татары, в отличие от русских, могут успешно вести сельское хозяйство в крымских условиях.
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Украинцы сегодня гордятся турецким Президентом,так как не имеют собственного..
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Зима закончилась, снега мало воды мало , впереди лето, сушняк. Пропагандоны начинаю подымать тему воды , не понятно причем тут аресты крымских татар.?)
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Что же ты такой непонятливый? Именно арестами крымских татар нас, украинцев, и шантажируют.
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Клоун просто обязан взять в заложники всех рыгов.
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Кто видел русло канала, тот понимает, что подать воду нереально.
Но я бы прогон сделал бы, шоб смыть крысянам вес срач с СКК.
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При дырявом канале будут наполнятся подземные источники. Москали и на это согласны. Ремонтировать канал они в любом случае не будут - руки не из того места растут.
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