 Столичные ТРЦ снабдят спецбригадами для выявления коронавируса, - Рубан

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом рассказал на брифинге 11 марта начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

"В каждом торговом центре завтра будут работать бригады, будут осматривать людей, при необходимости проводить температурный скрининг. И если температура будет повышена – рекомендовать обратиться за медицинской помощью", - отметил он.

По словам Рубана, болезнь у людей будут определять по "исключительно визуальным признакам" и путем измерения температуры.

"У коронавирусной инфекции есть четкая симптоматика - это кашель, температура, насморк, проявляющиеся визуально", - подчеркнул он.

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Первый заместитель мэра Николай Поворозник в свою очередь подчеркнул, что в столице вводится не карантин, а ограничительно-профилактические мероприятия для предотвращения распространения коронавируса.

По его словам, в Киеве подготовили 7 лечебных заведений - 3 взрослых, 3 детских и 1 для беременных.

Поворозник рассказал, что город на данный момент получил 2,5 тысячи экспресс-тестов для выявления Covid-19, но планируется приобрести еще.

Кроме того, до конца недели Киев надеется получить через Центр общественного здоровья две тест-машины, которые установят в аэропортах "Борисполь" и "Жуляны".