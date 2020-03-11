EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Коронавирус из Китая Карантин в Украине Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Киевские новости, Общество
  1613  9
Материалы по теме:
Все про:вирус (441) карантин (219) Киев (18669) трц (15) COVID-19 (657)

 Столичные ТРЦ снабдят спецбригадами для выявления коронавируса, - Рубан

Во всех торгово-развлекательных центрах Киева с 12 марта будут работать специальные бригады по выявлению коронавируса у посетителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом рассказал на брифинге 11 марта начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

"В каждом торговом центре завтра будут работать бригады, будут осматривать людей, при необходимости проводить температурный скрининг. И если температура будет повышена – рекомендовать обратиться за медицинской помощью", - отметил он.

По словам Рубана, болезнь у людей будут определять по "исключительно визуальным признакам" и путем измерения температуры.

"У коронавирусной инфекции есть четкая симптоматика - это кашель, температура, насморк, проявляющиеся визуально", - подчеркнул он.

Читайте также: 70% населения все равно заразятся коронавирусом. Наша задача выиграть время, - Меркель

Первый заместитель мэра Николай Поворозник в свою очередь подчеркнул, что в столице вводится не карантин, а ограничительно-профилактические мероприятия для предотвращения распространения коронавируса.

По его словам, в Киеве подготовили 7 лечебных заведений - 3 взрослых, 3 детских и 1 для беременных.

Поворозник рассказал, что город на данный момент получил 2,5 тысячи экспресс-тестов для выявления Covid-19, но планируется приобрести еще.

Кроме того, до конца недели Киев надеется получить через Центр общественного здоровья две тест-машины, которые установят в аэропортах "Борисполь" и "Жуляны".

Источник: https://censor.net.ua/n3180719
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
странно, а нам сказали при малейших нарушения самочувствия, даже не похожих на простуду...
 показать весь комментарий
 
а не проще ли их просто закрыть? ах ну да деньги важнее чем эпидемия
 показать весь комментарий
 
ОПЗЖ в Украину с московии обратно не впускать !!
По "исключительно визуальным признакам" эти твари больны,
причем давно и неизлечимо.
 показать весь комментарий
 
КАКИЕ СПЕЦБРИГАДЫ?????
У нас нет тестов на вирус! Поштучно везут из-за границы.
Масок нет!!! Лекарств нет!!! Электронные градусники и те в аптеках пропали.
Будут прикасаясь ко лбу губами измерять температуру?
 показать весь комментарий
 
да! давай все закроем, оставим только хлебные киоски с километровыми очередями за хлебом, как в совке?
 показать весь комментарий
 
Усьо правильно! Стращать и не пускать, курьва його мама!
 показать весь комментарий
 
Смех смехом, а гастарбайтеров и туристов которые возвращаются в Украину, желательно не пускать.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиКиевские новости
 
 
 
 
 
 вверх