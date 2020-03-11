 Столичные ТРЦ снабдят спецбригадами для выявления коронавируса, - Рубан

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом рассказал на брифинге 11 марта начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.
"В каждом торговом центре завтра будут работать бригады, будут осматривать людей, при необходимости проводить температурный скрининг. И если температура будет повышена – рекомендовать обратиться за медицинской помощью", - отметил он.
По словам Рубана, болезнь у людей будут определять по "исключительно визуальным признакам" и путем измерения температуры.
"У коронавирусной инфекции есть четкая симптоматика - это кашель, температура, насморк, проявляющиеся визуально", - подчеркнул он.
Первый заместитель мэра Николай Поворозник в свою очередь подчеркнул, что в столице вводится не карантин, а ограничительно-профилактические мероприятия для предотвращения распространения коронавируса.
По его словам, в Киеве подготовили 7 лечебных заведений - 3 взрослых, 3 детских и 1 для беременных.
Поворозник рассказал, что город на данный момент получил 2,5 тысячи экспресс-тестов для выявления Covid-19, но планируется приобрести еще.
Кроме того, до конца недели Киев надеется получить через Центр общественного здоровья две тест-машины, которые установят в аэропортах "Борисполь" и "Жуляны".
По "исключительно визуальным признакам" эти твари больны,
причем давно и неизлечимо.
У нас нет тестов на вирус! Поштучно везут из-за границы.
Масок нет!!! Лекарств нет!!! Электронные градусники и те в аптеках пропали.
Будут прикасаясь ко лбу губами измерять температуру?