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 Общество
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Все про:курение (223) сигареты (712)

 Британский Минздрав рекомендует курильщикам переходить на электронные системы доставки никотина

Тем, кто курит обычные сигареты и хочет отказаться от вредной привычки, следует перейти на новые электронные системы доставки никотина. Некурящим не следует начинать использовать подобные продукты.

Таковы рекомендации исполнительного агентства Министерства здравоохранения Великобритании Public Health England (PHE), сопровождающие шестой независимый доклад по электронным системам доставки никотина и вейпингу.

Доклад был подготовлен исследователями из лондонского King`s College и опубликован 4 марта.

Специалисты агентства Public Health England озабочены тем, что среди курильщиков в последние месяцы распространяться ошибочная точка зрения о том, что электронные сигареты и другие бездымные табачные продукты вреднее обычных сигарет. Это противоречит позиции экспертов из Великобритании и США, называющих вейпинг и электронные системы доставки никотина менее опасной для здоровья альтернативой сигаретам.

"Бездымные табачные продукты менее вредны, чем сигареты, но не являются полностью безопасными. Они содержат гораздо меньшее количество вредных химических веществ, которые вызывают болезни, связанные с курением", - считают ученые.

"Лучшее, что может сделать курильщик – полностью отказаться от курения. Альтернативные никотинсодержащие продукты могут помочь некоторым людям бросить курить. Они являются менее опасной альтернативой", - считает главный санитарный врач Англии профессор Крис Уитти. По его словам, доклад Public Health England является новым вкладом в сбор доказательств по общественно важному вопросу, подчеркивая максимальное использование возможностей, предоставляемых электронными табачными продуктами, в управлении рисками, связанными с никотином.

В ближайшее время PHE King’s College с привлечением специалистов из других исследовательских учреждений Великобритании и США начнет работу над полномасштабным исследованием по вопросу безопасности электронных табачных продуктов. Отчет об этой работе будет опубликован в 2022 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3180716
 
 
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ті що не палять, в гробах краще виглядають
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тобто, смалії, вам будуть просто показувати картинки з сигаретами в інтернеті та по телевізору
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Ага. Прям уколы никотина в мозг. Чтобы не страдали ни легкие ни печень
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...ага, а как дальнобойщики алкоголь в прямую кишку употребляют Представил картину? Британське МОЗ рекомендує курцям переходити на електронні системи доставки нікотину - Цензор.НЕТ 517
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Курение, как и алкоголь - выбор каждого.
Лучше бы минздрав смотрел за качеством еды, а то продают масло из не известно чего и мороженое детям со сроком хранения 3 года, продукты ужасного качество, никто не следит за гормона и в мясе и пестицидами в овощах, да и за качеством водопроводной воды по европейским ценам, а потом мы удивляемся почему болеем
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