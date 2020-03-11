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 Общество, Здоровье
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 70% населения все равно заразятся коронавирусом. Наша задача выиграть время, - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что до 70% населения могут быть заражены новым коронавирусом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом она заявила на пресс-конференции в Берлине.

По словам канцлера, поскольку в настоящее время не существует лекарства, необходимо сосредоточиться на замедлении распространения болезни.

"Так как вирус уже распространяется, а у людей нет иммунитета и не существует терапии, то от 60 до 70% населения будут заражены. Все усилия должны быть направлены на то, чтобы не перегружать систему здравоохранения за счет замедления распространения вируса. Речь идет о том, чтобы выиграть время", - подчеркнула Меркель.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180713
 
   
 Топ комментарии
 
Пральна. Лучше умереть бухим и вонючим. 70% населения все равно заразятся коронавирусом. Наша задача выиграть время, - Меркель - Цензор.НЕТ 1447
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70% хммм
Такое заявить на весь мир!!!
Значит они знают то, чего не говорят людям, т.е. беда конкретная
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Не с нашим фартом. А было бы прекрасно.
Никаких наливаек, никакой вони, никакого суржика, ни одного ватного дегенерата вокруг...
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Почему в Италии высокий процент (от количества заразившихся смертности) от коронавируса нового типа? - Там треть населения пенсионеры, наиболее уязвимая часть общества для вируса. Так же не все случаи диагностированны, их гораздо больше, следственно и процент смертности реальный ниже, так же большинство даже не обращается в больницы, переносят как грипп.
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Скажемо просто, людей стало забагато..... Є таке слово вибачаюся за те, що беру його з російської, бо в нашому варіанті воно менш повне та інформаційне - БЕСПОЛЕЗНИХ. А те чого забагато і що бесполезне, більше того навіть шкідливе, завжди потребує нормування інакше загинуть усі. Які є методи регулювання того що є шкідливе та бесполезне і тих хто зайшов в глухий вугол і не може і не хоче знаходити з нього вихід, я думаю перераховувати не потрібно.
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Високогір'я та озоноване повітря - це вороже середовище для вірусу. Ультрафіолет та вітамін D також мають значення, але цього недостатньо.
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а что до кварцевания помещения? это может помочь?
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йоханый бабай! так у нас 73 % заразилось пол года назад! не правда ли странное совпадение в цифрах?
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