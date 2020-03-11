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 Киевские новости
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 Карантинные меры в Киеве: пробное ВНО перенесено, учеба в школах до конца марта будет проводиться дистанционно

В Киеве из-за связанных с коронавирусом ограничений перенесли пробное тестирование Внешнего независимого оценивания (ВНО).

Об этом на брифинге заявил первый замглавы КГГА Николай Поворозник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, учебный процесс будет проводиться дистанционно, в частности в форме телеуроков.

"Мы договорились с региональным центром ВНО о том, что пробные тесты, которые должны были пройти в конце марта, мы проведем после того, как ситуация стабилизируется. Это может быть в апреле. Учеба в школах до конца марта будет проводиться дистанционно", - заявил Поворозник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение по ограничительным мерам в Киеве обязательно для всех учреждений. За нарушение - административная или уголовная ответственность, - КГГА

Напомним, сегодня Кабинет министров принял решение о введении карантина по всей Украине. Согласно ему, с 12 марта на три недели (до 3 апреля) закрываются учебные заведения, запрещаются массовые собрания более 200 человек и закрывается авиасообщение с некоторыми странами.

Источник: https://censor.net.ua/n3180712
 
 
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По его словам, учебный процесс будет проводиться дистанционно, в частности в форме телеуроков.Источник: https://censor.net.ua/n3180712

это КАК и каким образом???? Тот же китай с начала этого года (странно не правда ли но фоне корвируса) запустил программу дистанционного обучения во многих школах страны, и для этого они потратили более трех лет на развитие и внедрение софта,программ,непосредственно обучали педагогов.И это при их массовости гаджетов.Что это чудо имеет ввиду говоря телеуроки???? скблть это сюр какой то.
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Принимать самые строгие меры , карантин для всех въезжающих в Украину как в Израиле, абсолютный запрет на полеты в Италию, Францию, Германию. Зоны вспышек коронавируса блокировать по примеру Китая.
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"По его словам, учебный процесс будет проводиться дистанционно, в частности в форме телеуроков."
Источник: https://censor.net.ua/n3180712

Всем учителям до завтра обеспечить.
"Поезд, стой! Раз-два."
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