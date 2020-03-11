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 Диагноз "коронавирус" не подтвердился у семилетнего ребенка на Тернопольщине

Ребенок вернулся из Италии и почувствовал себя плохо. Лабораторные тесты сняли диагноз "коронавирус" и подтвердили грипп.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Тернопольский областной лабораторный центр.

"10.03.2020 г. в 18:15 ч. в ГУ "Тернопольский ОЛЦ МЗ Украины" поступило срочное сообщение о случае подозрения на коронавирусную инфекцию у ребенка, накануне заболевания вернувшегося из Италии", - сказано в сообщении.

Специалисты организовали противоэпидемические мероприятия и провели эпидрасследование.

"По результатам проведенных вирусологической лабораторией исследований в 22:30 ч. подозрение на COVID- 2019 снято! Диагноз: грипп А подтвержден лабораторно методом ПЦР", - сообщили в лабораторном центре.

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Жителям Тернопольщины, побывавшим в странах с зарегистрированными случаями коронавируса, рекомендуют при первых признаках ОРВИ звонить семейному врачу.

Источник: https://censor.net.ua/n3180710
 
 
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все экспресс тесты уязвимы и писать, что подтвердили грипп и начали эпидмерриятия. Что за невежество в информировании населения
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Зараз всі заробітчати італійські побігуть, треба іти їх "тепло" зустріти, бажанно прямо на кордоні, щоб вже далі їм нехотілося їхати.
Давайте їм покажем, що ми західняни, негіршіиза ново санжарівців🤭😆😆😆
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