 Кабмин назначил "слугу народа" Мокана представителем в Раде

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.

"Официально подтверждаю, что сегодня на заседании правительства я был назначен Постоянным Представителем Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Украины", - говорится в сообщении.

По его словам, первоочередными задачами является усиление сотрудничества и коммуникации с парламентом, широкое информирование СМИ и общественности о планах и решениях Кабмина, организация встреч премьер-министра и министров с фракциями/группами и комитетами Рады.

Напомним, ранее представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Елена Шуляк подала в отставку.

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