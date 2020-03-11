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 Политика Украины
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Все про:ВР (24538) Кабмин (11837) Мокан Василий (1)

 Кабмин назначил "слугу народа" Мокана представителем в Раде

Нардеп от фракции "Слуга народа" Василий Мокан заявил, что 11 марта во время заседания Кабинета министров Украины был назначен представителем правительства в парламенте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.

"Официально подтверждаю, что сегодня на заседании правительства я был назначен Постоянным Представителем Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Украины", - говорится в сообщении.

По его словам, первоочередными задачами является усиление сотрудничества и коммуникации с парламентом, широкое информирование СМИ и общественности о планах и решениях Кабмина, организация встреч премьер-министра и министров с фракциями/группами и комитетами Рады.

Напомним, ранее представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Елена Шуляк подала в отставку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль пообещал отказаться от закрытых заседаний Кабмина, - нардеп от "ЕС" Геращенко

Кабмин назначил слугу народа Мокана представителем в Раде 01

Источник: https://censor.net.ua/n3180709
 
 
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главное что не украинец....
а остальное не важно...
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пістюх на всіх телеканалах. Справжня простітітка з добре поставленим язиком, приймає і дає всім, хто платить. На цей час банкують беня, єрмак-зажопи.
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Помнится в своё время был любопытный анализ нац. состава СН. Так вот там украинцы появлялись то ли в 8-м десятке то ли в количестве 8 на 100... Кабмін призначив "слугу народу" Мокана представником у Раді - Цензор.НЕТ 7020
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тепер зюзя не знатиме кому дзвонить: бакану, чи мокану
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Зато с автомобилем у зебуина выбор простой-порше макан
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Мокан-Таран-Шмыгаль.. Где-то поблизости бродит Дрыгаль..
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почему на свалках нет ни одного представителя от СН?
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