 Воевавший в Сирии гражданин РФ арестован в Киеве, - прокуратура

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева в Facebook.
"По ходатайству Киевской местной прокуратуры № 10 суд применил временный арест сроком на 30 суток для гражданина РФ, который находится в международном розыске", - сказано в сообщении.
Согласно с учетом Генерального секретариата Интерпола указанный гражданин находится в международном розыске по подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях на территории Турецкой Республики и Сирийской Арабской Республики. Кроме того, указанный мужчина уже был судим на территории Украины за совершение разбоя.
Задержание иностранца произошло в Киеве.
В соответствии с постановлением суда мужчина будет находиться под стражей в Киевском следственном изоляторе. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции.
Как сообщила пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде" в 2017 году этот человек в составе преступной группы участвовал в нападении на семью предпринимателя в Вышгородском районе Киевской области: "Вооруженные пистолетом, металлическими прутьями и ножами они напали на владельцев, били и душили, требуя отдать имеющиеся деньги и драгоценности. Участников нападения задержали в тот же день. Все трое граждане РФ – родом из Дагестана (субъект РФ. - Ред)".
Такими темпами и всех добровольцев передадут кацапам... Кацапы будут рады.
Даже пусть хоть убивают их... не жалко эту падаль
"Украл,выпил, в тюрму" - неактуально.
Сейчас - "Пытал, обокрал - депортировать домой, а там уже выпил" Тюрьмы тут и в помине нет.
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какая нахер экстрадиция?! куда?! он тут нагадил - тут его на парашу и надо определить
А вот на чьей стороне он воевал, украинофобская власть умалчивает...
А воевал он против рашистов... А значит враг для зеленской власти... Все кто против рашки - те враги для зеленского.
Турецкой Республики и Сирийской Арабской Республики
ЗЕ отдаст кацапам на награждение.
«10 березня під час перевірки документів в пасажирів рейсу з Варшави прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» виявили двох росіян, які незаконно відвідували ТОТ АР Крим, адже потрапили туди через закриті пункти пропуску. Іноземці також повідомили, що вони підприємці, а метою їх приїзду в нашу країну є оформлення американських віз. Варто заначити, що в Україні росіяни, певно, очікували на більш швидку процедуру отримання візи до США ніж в себе дома», - йдеться в повідомленні ДПСУ.
У відомстві додали, що «відтепер у цих двох російських бізнесменів буде вдосталь часу очікувати на американський дозвіл за межами України».https://www.radiosvoboda.org/a/news-dpsu-rosiyany-zaborona-vyizd/30481699.html
Никаких объяснений власть Зеленского не дает.
Добровольцы предоставили властям все необходимые документы, предусмотренные законом, однако принятие решение о предоставлении гражданства постоянно откладывается под различными предлогами.
Доречі, що з сєпаром, що стріляв у поліцейського в Києві?
Европа рыдает уже от чернож@пых, скоро и мы начнем если не изменим миграционную политику.
Вот в ЕС бы его не пустили - а тут в Украине проходной двор из убийц и воров в законе со всего совка