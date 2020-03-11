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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:задержание (5613) Интерпол (475) Киев (18669) прокуратура (3883) Россия (75157)

 Воевавший в Сирии гражданин РФ арестован в Киеве, - прокуратура

По ходатайству прокуратуры арестован гражданин РФ, находившийся в международном розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева в Facebook.

"По ходатайству Киевской местной прокуратуры № 10 суд применил временный арест сроком на 30 суток для гражданина РФ, который находится в международном розыске", - сказано в сообщении.

Согласно с учетом Генерального секретариата Интерпола указанный гражданин находится в международном розыске по подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях на территории Турецкой Республики и Сирийской Арабской Республики. Кроме того, указанный мужчина уже был судим на территории Украины за совершение разбоя.

Задержание иностранца произошло в Киеве.

В соответствии с постановлением суда мужчина будет находиться под стражей в Киевском следственном изоляторе. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции.

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Как сообщила пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде" в 2017 году этот человек в составе преступной группы участвовал в нападении на семью предпринимателя в Вышгородском районе Киевской области: "Вооруженные пистолетом, металлическими прутьями и ножами они напали на владельцев, били и душили, требуя отдать имеющиеся деньги и драгоценности. Участников нападения задержали в тот же день. Все трое граждане РФ – родом из Дагестана (субъект РФ. - Ред)".

Источник: https://censor.net.ua/n3180706
 
   
 Топ комментарии
 
А потім його обміняють на таксиста.
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Якщо в Туреччину, то це нормально.
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в 2017 году этот человек в составе преступной группы участвовал в нападении на семью предпринимателя в Вышгородском районе Киевской области.

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какая нахер экстрадиция?! куда?! он тут нагадил - тут его на парашу и надо определить
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А потім його обміняють на таксиста.
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Экстрадиции... понятно. Кацапам отдадут, "мышипратья"...
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кацапам то и нужно, что украинофобская зелёная власть им будет отдавать тех, кто воевал против них...
Такими темпами и всех добровольцев передадут кацапам... Кацапы будут рады.
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так что теперь, пусть грабят и избивают украинских граждан?
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да пусть грабят - всяких украинофобов, воров, коррупционеров, воровских чиновников...
Даже пусть хоть убивают их... не жалко эту падаль
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не думаю, что они сортируют. просто грабят кяфиров, да и все.
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Это правильно!!!! Скоро прощения у дагов будем вымаливать.
"Украл,выпил, в тюрму" - неактуально.
Сейчас - "Пытал, обокрал - депортировать домой, а там уже выпил" Тюрьмы тут и в помине нет.
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в 2017 году этот человек в составе преступной группы участвовал в нападении на семью предпринимателя в Вышгородском районе Киевской области.

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какая нахер экстрадиция?! куда?! он тут нагадил - тут его на парашу и надо определить
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зачем его тут кормить на деньги налогоплательщиков?
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Чого він бродив по Києву, коли з 2017 року повинен був гріти нари?
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Это бывший ИГИЛовец, получается СБУ делает для полезную для северного соседа работу.
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а тебе нужно, чтобы игиловцы гуляли по нашим улицам?
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Нет, ничего не имею против проделанной работы СБУшниками. Просто это не тот случай что менять его. В России решат что такие как он пусть парятся в наших тюрьмах, за украинский кошт.
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Воевавший в Сирии гражданин РФ арестован в Киеве...

А вот на чьей стороне он воевал, украинофобская власть умалчивает...
А воевал он против рашистов... А значит враг для зеленской власти... Все кто против рашки - те враги для зеленского.
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по подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях на территории
Турецкой Республики и Сирийской Арабской Республики
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правильно, воевал в составе добровольческих групп против рашистов в Сирии
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Не перекручивай! В статье все написано, что наемник и на какой стороне воевал! Еще совершил преступление в 2017 году против гражданина Украины!
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Порох отдал бы туркам на съедение.

ЗЕ отдаст кацапам на награждение.
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У Державній прикордонній службі України повідомили, що двом громадянам Росії, які прибули до Києва щодо отримання американських віз, заборонено в'їзд в Україну на три роки.
«10 березня під час перевірки документів в пасажирів рейсу з Варшави прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» виявили двох росіян, які незаконно відвідували ТОТ АР Крим, адже потрапили туди через закриті пункти пропуску. Іноземці також повідомили, що вони підприємці, а метою їх приїзду в нашу країну є оформлення американських віз. Варто заначити, що в Україні росіяни, певно, очікували на більш швидку процедуру отримання візи до США ніж в себе дома», - йдеться в повідомленні ДПСУ.
У відомстві додали, що «відтепер у цих двох російських бізнесменів буде вдосталь часу очікувати на американський дозвіл за межами України».https://www.radiosvoboda.org/a/news-dpsu-rosiyany-zaborona-vyizd/30481699.html
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Как-то странно подаётся информация! Значит про гражданина Польши, можно писать все, который оскорблял украинцев, можно называть фамилию, имя, показывать фотографию! А про российских преступников, которые нападают, убивают украинцев на нашей территории, фамилии, имена и фото не показывают? Это как называется, это у нас такая демократия? Вы уже, что-то делайте с этим!
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а куди екстрадикція? По чийому запиту?
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Турция не давала запрос в интерпол на него... Это рашка хочет его
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Власти Украины так и не дали обещанное гражданство 12 добровольцам из чеченского батальона им. «Шейха Мансура», которое должны были предоставить до 1 марта 2020 года по закону, принятому Радой в 2019 году.
Никаких объяснений власть Зеленского не дает.
Добровольцы предоставили властям все необходимые документы, предусмотренные законом, однако принятие решение о предоставлении гражданства постоянно откладывается под различными предлогами.
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Тільки ж ви,*****, не кацапам його видайте,а інтерполу,***...
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И толку? Он возможно по национальности чеченец, и возможно воевал против войск РФ за свободу Ичкерии. А теперь его выдадут ФСБ.
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Питання- хто подав у розшук? І у якому збройному формуванні він був.

Доречі, що з сєпаром, що стріляв у поліцейського в Києві?
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миротворці обміняють на якогось з бувших вояків ЛДНР, які знущались з наших воїнів.
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Как уже ******* эти сурки черножопые! Только воровать,грабить или торговать на базаре ***********. Ни разу не видел кебабов на лопате или за станком.
Европа рыдает уже от чернож@пых, скоро и мы начнем если не изменим миграционную политику.
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Педро ж ніби ввів візовий режим з окупантом
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Ах ты Боже мой, И КАК ЖЕ ЭТО ОН СКВОЗЬ ГРАНИЦУ ПРОЕХАЛ ?????

Вот в ЕС бы его не пустили - а тут в Украине проходной двор из убийц и воров в законе со всего совка
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якшо він промишляв тут розбоєм і 17-му, то коли він встиг відсидіти??? Який тоді екстрадиція??? ТЮРМА!!!
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