EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Коронавирус из Китая Карантин в Украине Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество
  1173  1
Материалы по теме:
Все про:карантин (219) КГГА (2327) Киев (18669) транспорт (1334) Поворозник (36)

 Общественный транспорт Киева будет работать в штатном режиме, - КГГА

Общественный транспорт Киева будет работать в нормальном режиме, несмотря на ограничения в Киеве, связанные с коронавирусом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник на брифинге в Киеве в среду.

По его словам, общественный транспорт и органы государственной власти будут работать в штатном режиме.

"Транспорт дезинфицируется дважды в день. При необходимости будем дезинфицировать чаще",- сказал он.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с 12 марта в городе ограничивается проведение всех массовых мероприятий, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Решение по ограничительным мерам в Киеве обязательно для всех учреждений. За нарушение - административная или уголовная ответственность, - КГГА

Источник: https://censor.net.ua/n3180705
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Для приезжих поясняю.
Штатный режим работы транспорта в Киеве, это когда на конечной собирается 4 водителя и играют в домино до тех пор, пока кто то не получит козла.
После этого, проигравшая пара водителей садится в свои троллейбусы и выходит на маршрут.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх