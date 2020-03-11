 Общественный транспорт Киева будет работать в штатном режиме, - КГГА

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник на брифинге в Киеве в среду.
По его словам, общественный транспорт и органы государственной власти будут работать в штатном режиме.
"Транспорт дезинфицируется дважды в день. При необходимости будем дезинфицировать чаще",- сказал он.
Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с 12 марта в городе ограничивается проведение всех массовых мероприятий, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Штатный режим работы транспорта в Киеве, это когда на конечной собирается 4 водителя и играют в домино до тех пор, пока кто то не получит козла.
После этого, проигравшая пара водителей садится в свои троллейбусы и выходит на маршрут.